Estados Unidos

Qué aeropuertos sufren las peores demoras en Estados Unidos y cómo consultar los tiempos de espera

La temporada alta de viajes en EE.UU. enfrenta a los pasajeros con una situación inédita en los controles de seguridad, donde anticipar las demoras se vuelve fundamental para evitar contratiempos y llegar a tiempo a sus vuelos

Guardar
Houston y Atlanta concentran los
Houston y Atlanta concentran los mayores retrasos, con esperas que superan las dos horas y media en los controles de seguridad aeroportuaria. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La temporada alta de viajes en Estados Unidos se encuentra marcada por filas de espera inéditas en los controles de seguridad. Las demoras ya afectaron a miles de pasajeros, en un contexto de incertidumbre provocado por el cierre parcial del gobierno federal y la suspensión de pagos al personal de seguridad.

Las consecuencias se sienten en los principales aeropuertos, con jornadas de tensión y estrategias de urgencia para evitar pérdidas de vuelos.

Aeropuertos con mayores tiempos de espera en controles de la TSA

Los principales centros de conexión del país son los más afectados por la crisis. Las jornadas recientes han dejado cifras que preocupan a autoridades y viajeros:

Algunos aeropuertos, como Dallas-Fort Worth
Algunos aeropuertos, como Dallas-Fort Worth y Las Vegas, mantienen filas más cortas pero piden cautela a viajeros ante una posible inestabilidad del servicio. (REUTERS/Aaron Schwartz)
  • Atlanta Hartsfield-Jackson: Se han registrado filas que superan las dos horas en varios días consecutivos. El aeropuerto, considerado el más transitado del mundo, ha tenido días con más de un tercio de su personal de la TSA ausente.
  • George Bush Intercontinental (Houston): Las esperas han llegado a dos horas y media en los puntos de control.
  • JFK de Nueva York: Los tiempos de espera habituales han superado los 35 minutos en las horas pico.
  • LaGuardia y Newark: Demoras superiores a los 20 minutos en casi todos los controles.
  • Denver: Filas que han sobrepasado los 30 minutos en horarios críticos.
  • Dallas-Fort Worth (DFW): Ha logrado mantener las esperas máximas en 11 minutos en los momentos de mayor afluencia.

La congestión también se ha visto agravada en la terminal internacional de Atlanta, donde algunos pasajeros nacionales intentaron utilizar los accesos internacionales para evitar las filas, lo que generó más retrasos y obligó a reforzar la información para los viajeros.

El impago a empleados de
El impago a empleados de la TSA genera largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos durante la temporada alta de viajes. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La variabilidad de los retrasos depende del día y del nivel de ausencias del personal de la TSA. Según explicó Sheldon H. Jacobson, profesor fundador de ingeniería en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign a Business Insider, la operación de los controles se descompensa gravemente cuando faltan agentes capacitados.

Cómo saber si su aeropuerto se ve afectado

Para los viajeros, anticipar los retrasos es clave para no perder vuelos. Existen varias herramientas y recomendaciones prácticas:

El aeropuerto Atlanta Hartsfield-Jackson registra
El aeropuerto Atlanta Hartsfield-Jackson registra más de un tercio del personal de la TSA ausente y recomiendan llegar tres horas antes del vuelo. (REUTERS/Kaylee Greenlee)
  • Portales web oficiales: La mayoría de los grandes aeropuertos mantiene actualizados sus sitios con los tiempos de espera en cada punto de control.
  • Aplicación MyTSA: Permite consultar estimaciones de demoras en intervalos de 15 minutos y utiliza datos históricos cuando no hay información en tiempo real. Sin embargo, durante el cierre gubernamental, la propia TSA advirtió que estos datos pueden estar desactualizados.
  • Alertas en redes sociales: Algunas terminales y autoridades locales comunican novedades y recomendaciones a través de sus cuentas oficiales.
  • Recomendaciones de los aeropuertos: Ante la situación, aeropuertos como Atlanta aconsejan llegar al menos tres horas antes de la salida del vuelo, incluso en rutas nacionales.

El impacto de la crisis ha llevado a aeropuertos como Denver y Seattle a solicitar donaciones de alimentos y suministros básicos para el personal que sigue trabajando sin recibir salario. Mientras tanto, las autoridades federales advierten que, de persistir el impago, podrían verse obligados a cerrar terminales enteras por falta de personal.

En este contexto, la recomendación para quienes tienen previsto volar en los próximos días es clara: revisar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre los tiempos de espera y prever tiempo extra para los desplazamientos dentro del aeropuerto.

El gobierno anticipa un agravamiento y posibles cierres de aeropuertos

El secretario de Transporte Sean Duffy advirtió a la cadena estadounidense CNBC que los retrasos actuales podrían profundizarse si no se soluciona la falta de pago. En palabras de Duffy: “va a parecer un juego de niños” lo que sucede actualmente, si la próxima semana el impago a empleados persiste.

La escasez de personal de
La escasez de personal de la TSA afecta de forma desigual a los grandes aeropuertos como JFK, LaGuardia, Newark y Denver, provocando demoras variables. (REUTERS/Aaron Schwartz)

Tanto él como Adam Stahl, subadministrador interino de la TSA, señalaron que existe la posibilidad real de que algunos aeropuertos deban cerrar por falta de personal.

La instrucción de las autoridades y los aeropuertos coincide en que los viajeros deben sumar tiempo adicional para los desplazamientos y consultar siempre los canales oficiales para acceder a la información más actualizada sobre los tiempos de espera y eventuales restricciones operativas.

Temas Relacionados

Estados UnidosAdministración de Seguridad en el TransporteAtlanta Hartsfield-JacksonCierre GubernamentalControl AeroportuarioEstados-Unidos-NoticiasTSAAeropuertosVuelos

Últimas Noticias

La llegada de más de 100 contenedores dañados activa operativo y alerta ambiental en Long Beach

El OOCL Sunflower procedente de Taiwán motivó el despliegue de la Guardia Costera ante el peligro de fugas químicas y posibles daños ecológicos tras perder parte de su carga en el Pacífico

La llegada de más de

Asesinaron a una estudiante universitaria en Chicago, el atacante escapó y la policía pidió colaboración ciudadana para encontrarlo

Una joven de 18 años perdió la vida tras recibir un disparo cerca del campus de Loyola University Chicago; el responsable huyó de la escena y las autoridades solicitan a la comunidad cualquier información que ayude a esclarecer el caso

Asesinaron a una estudiante universitaria

El FBI arrestó a 11 personas por fraude inmobiliario y crediticio contra ancianos de Los Ángeles

Las autoridades federales lograron la desarticulación de un grupo acusado de apropiarse de propiedades mediante suplantación de identidad y falsificación de documentos, afectando a personas mayores y exponiendo a la banca a pérdidas millonarias

El FBI arrestó a 11

Tragedia en Miami Beach: un conductor atropelló a dos universitarias, huyó y lo detuvieron tras esconderse en una farmacia

El incidente, ocurrido en una transitada avenida, conmocionó a la comunidad universitaria y derivó en una rápida intervención policial que permitió la detención del sospechoso poco después de intentar ocultarse

Tragedia en Miami Beach: un

El senado de Georgia aprueba una suspensión de 60 días del impuesto estatal a la gasolina

La Cámara Alta estatal avaló una medida que permitirá eximir durante dos meses el gravamen sobre los combustibles, con el objetivo de reducir costos en las estaciones ante el aumento reciente de los precios de referencia

El senado de Georgia aprueba

TECNO

Meta pone fin a su

Meta pone fin a su apuesta por el metaverso tras haber invertido 80.000 millones de dólares

20 años del primer tweet: la historia detrás del mensaje de Jack Dorsey que se vendió como un NFT millonario

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

Las redes sociales y los adolescentes, un debate que se expande en el mundo: ¿prohibición total o uso limitado?

Invertir en longevidad: cuáles son las empresas AgeTech que cuidan el mañana

ENTRETENIMIENTO

La fortuna de Chuck Norris:

La fortuna de Chuck Norris: este era el patrimonio de la leyenda del cine y artista marcial al momento de su muerte

Discípulo y maestro: el vínculo inquebrantable entre Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme

Murió Chuck Norris, leyenda del cine y las artes marciales

RM, líder de BTS, sufrió una lesión antes del esperado concierto: ¿podrá participar?

El emotivo video que le dedicó la hija de Bruce Willis al actor en su cumpleaños 71

MUNDO

Un misil iraní impactó en

Un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, uno de los epicentros sagrados del judaísmo, cristianismo y del islam

Ranking mundial de la felicidad 2026: cómo las redes sociales perjudican el bienestar emocional de los jóvenes

Elecciones en París: la movilidad se impone como eje central y desplaza a los temas tradicionales

Donald Trump criticó a los países de la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la liberación del Estrecho de Ormuz: “¡Cobardes!”

Irán echó a una de las estrellas de su selección de fútbol tras acusarla de “deslealtad” al régimen