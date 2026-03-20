Qué aeropuertos sufren las peores demoras en Estados Unidos y cómo consultar los tiempos de espera

Houston y Atlanta concentran los mayores retrasos, con esperas que superan las dos horas y media en los controles de seguridad aeroportuaria. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La temporada alta de viajes en Estados Unidos se encuentra marcada por filas de espera inéditas en los controles de seguridad. Las demoras ya afectaron a miles de pasajeros, en un contexto de incertidumbre provocado por el cierre parcial del gobierno federal y la suspensión de pagos al personal de seguridad.

Las consecuencias se sienten en los principales aeropuertos, con jornadas de tensión y estrategias de urgencia para evitar pérdidas de vuelos.

Aeropuertos con mayores tiempos de espera en controles de la TSA

Los principales centros de conexión del país son los más afectados por la crisis. Las jornadas recientes han dejado cifras que preocupan a autoridades y viajeros:

Algunos aeropuertos, como Dallas-Fort Worth y Las Vegas, mantienen filas más cortas pero piden cautela a viajeros ante una posible inestabilidad del servicio. (REUTERS/Aaron Schwartz)

Atlanta Hartsfield-Jackson: Se han registrado filas que superan las dos horas en varios días consecutivos. El aeropuerto, considerado el más transitado del mundo, ha tenido días con más de un tercio de su personal de la TSA ausente.

George Bush Intercontinental (Houston): Las esperas han llegado a dos horas y media en los puntos de control.

JFK de Nueva York: Los tiempos de espera habituales han superado los 35 minutos en las horas pico.

LaGuardia y Newark: Demoras superiores a los 20 minutos en casi todos los controles.

Denver: Filas que han sobrepasado los 30 minutos en horarios críticos.

Dallas-Fort Worth (DFW): Ha logrado mantener las esperas máximas en 11 minutos en los momentos de mayor afluencia.

La congestión también se ha visto agravada en la terminal internacional de Atlanta, donde algunos pasajeros nacionales intentaron utilizar los accesos internacionales para evitar las filas, lo que generó más retrasos y obligó a reforzar la información para los viajeros.

El impago a empleados de la TSA genera largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos durante la temporada alta de viajes. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La variabilidad de los retrasos depende del día y del nivel de ausencias del personal de la TSA. Según explicó Sheldon H. Jacobson, profesor fundador de ingeniería en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign a Business Insider, la operación de los controles se descompensa gravemente cuando faltan agentes capacitados.

Cómo saber si su aeropuerto se ve afectado

Para los viajeros, anticipar los retrasos es clave para no perder vuelos. Existen varias herramientas y recomendaciones prácticas:

El aeropuerto Atlanta Hartsfield-Jackson registra más de un tercio del personal de la TSA ausente y recomiendan llegar tres horas antes del vuelo. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Portales web oficiales: La mayoría de los grandes aeropuertos mantiene actualizados sus sitios con los tiempos de espera en cada punto de control.

Aplicación MyTSA: Permite consultar estimaciones de demoras en intervalos de 15 minutos y utiliza datos históricos cuando no hay información en tiempo real. Sin embargo, durante el cierre gubernamental, la propia TSA advirtió que estos datos pueden estar desactualizados.

Alertas en redes sociales: Algunas terminales y autoridades locales comunican novedades y recomendaciones a través de sus cuentas oficiales.

Recomendaciones de los aeropuertos: Ante la situación, aeropuertos como Atlanta aconsejan llegar al menos tres horas antes de la salida del vuelo, incluso en rutas nacionales.

El impacto de la crisis ha llevado a aeropuertos como Denver y Seattle a solicitar donaciones de alimentos y suministros básicos para el personal que sigue trabajando sin recibir salario. Mientras tanto, las autoridades federales advierten que, de persistir el impago, podrían verse obligados a cerrar terminales enteras por falta de personal.

En este contexto, la recomendación para quienes tienen previsto volar en los próximos días es clara: revisar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre los tiempos de espera y prever tiempo extra para los desplazamientos dentro del aeropuerto.

El gobierno anticipa un agravamiento y posibles cierres de aeropuertos

El secretario de Transporte Sean Duffy advirtió a la cadena estadounidense CNBC que los retrasos actuales podrían profundizarse si no se soluciona la falta de pago. En palabras de Duffy: “va a parecer un juego de niños” lo que sucede actualmente, si la próxima semana el impago a empleados persiste.

La escasez de personal de la TSA afecta de forma desigual a los grandes aeropuertos como JFK, LaGuardia, Newark y Denver, provocando demoras variables. (REUTERS/Aaron Schwartz)

Tanto él como Adam Stahl, subadministrador interino de la TSA, señalaron que existe la posibilidad real de que algunos aeropuertos deban cerrar por falta de personal.

La instrucción de las autoridades y los aeropuertos coincide en que los viajeros deben sumar tiempo adicional para los desplazamientos y consultar siempre los canales oficiales para acceder a la información más actualizada sobre los tiempos de espera y eventuales restricciones operativas.