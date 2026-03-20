Estados Unidos

EEUU y Japón anunciaron un proyecto conjunto de USD 40.000 millones para construir reactores nucleares en Tennessee y Alabama

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de cooperación económica y energética entre ambos países, que incluye además inversiones en gas natural y el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos

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EEUU y Japón anunciaron un
EEUU y Japón anunciaron un proyecto conjunto por USD 40.000 millones para construir reactores nucleares en Tennessee y Alabama (REUTERS)

El gobierno de Estados Unidos y el de Japón anunciaron el jueves un proyecto conjunto por 40.000 millones de dólares para construir reactores nucleares en Tennessee y Alabama, tras una reunión en Washington entre el presidente Donald Trump y la primera ministra Sanae Takaichi.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de cooperación económica y energética entre ambos países, que incluye además inversiones en gas natural y el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos.

El anuncio se produjo después de que Tokio acordó el año pasado invertir 550.000 millones de dólares hasta 2029 en el marco de un nuevo pacto comercial con Washington. En ese contexto, ambos gobiernos difundieron una declaración conjunta centrada en los denominados reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés), que se instalarán en territorio estadounidense como parte de la estrategia para ampliar la capacidad energética.

El documento también detalló una inversión adicional de 33.000 millones de dólares destinada a instalaciones de generación eléctrica a partir de gas natural en Pennsylvania y Texas. Estas iniciativas se suman a una primera tanda de proyectos anunciados en febrero, que contempló compromisos por 36.000 millones de dólares en tres obras de infraestructura.

Según la declaración conjunta, los proyectos buscan garantizar la seguridad económica y energética al “acelerar el crecimiento económico de ambos países, allanando el camino para una Nueva Edad de Oro de la siempre creciente alianza entre Japón y Estados Unidos”. El texto oficial destacó el carácter estratégico de la cooperación bilateral en un contexto de competencia tecnológica global.

El anuncio se produjo después
El anuncio se produjo después de que Tokio acordó el año pasado invertir 550.000 millones de dólares hasta 2029 en el marco de un nuevo pacto comercial con Washington (REUTERS)

En relación con los reactores nucleares, el comunicado subrayó que los SMR, desarrollados por GE Vernova Hitachi, constituyen “una tremenda fuente de energía estable de próxima generación, que estabiliza los precios de la electricidad para el pueblo estadounidense y fortalece el liderazgo de Japón y Estados Unidos en la competencia tecnológica global”. Las autoridades señalaron que este tipo de tecnología ofrece ventajas en términos de escalabilidad y seguridad operativa.

Además del componente energético, ambos países presentaron un plan de acción para el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos, en medio de la preocupación por el papel dominante de China en este sector. La iniciativa incluye la discusión de políticas comerciales coordinadas y mecanismos como pisos de precios ajustados en frontera, “centrándose en una primera instancia en minerales críticos seleccionados”, según el texto difundido.

La cooperación también abarca el desarrollo de recursos minerales en aguas profundas. La Casa Blanca informó que ambas naciones trabajarán en la exploración de minerales críticos en el lecho marino, “incluyendo lodos de tierras raras cerca de la isla japonesa de Minamitorishima”. Esta zona se ubica a unos 1.950 kilómetros al sudeste de Tokio y se considera rica en recursos estratégicos.

Además del componente energético, ambos
Además del componente energético, ambos países presentaron un plan de acción para el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos, en medio de la preocupación por el papel dominante de China en este sector (REUTERS)

En ese marco, Japón realizó recientemente una misión científica para recolectar sedimentos con tierras raras en las cercanías de esa isla. La operación se llevó a cabo mediante un buque de perforación en aguas profundas que partió en enero, con el objetivo de evaluar el potencial de extracción en una región que podría contener importantes reservas minerales.

Los anuncios reflejan un fortalecimiento de la cooperación bilateral en sectores considerados clave para la seguridad económica y tecnológica. Tanto Washington como Tokio destacaron la necesidad de diversificar fuentes de energía y asegurar el acceso a insumos estratégicos en un escenario internacional marcado por la competencia por recursos y capacidades industriales.

(Con información de AFP)

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