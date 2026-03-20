Clima en Nueva York mañana, sábado: temperaturas entre 7°C y 14°C y sin lluvias previstas

La NOAA prevé un sábado con cielos variables, temperaturas en ascenso y ausencia de lluvias significativas durante el día en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico para Nueva York este viernes 20 de marzo anticipa temperaturas máximas de 13°C (55°F) y mínimas de 7°C (45°F), con lluvias previstas principalmente durante la noche y un total de 12 horas de luz solar.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indica que la sensación térmica permanecerá cerca de los valores reales, con 12°C (54°F) como media para el día y la noche.

La jornada en Nueva York comenzará con cielos parcialmente despejados, humedad relativa moderada y bajas probabilidades de precipitación durante la mañana.

El amanecer está programado para las 07:00 h y el atardecer para las 19:08 h, según cálculos de luminosidad de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

En el transcurso del viernes, la previsión meteorológica muestra una variación en el riesgo de lluvias: el riesgo de precipitaciones será del 25% durante el día y aumentará hasta el 84% por la noche, vinculado al avance de un frente húmedo del Atlántico.

La nubosidad se mantendrá en el 14% en las horas diurnas y subirá al 26% durante la noche, de acuerdo con los datos del último parte oficial.

Las condiciones de viento serán estables, con ráfagas máximas de 15 km/h (9,3 mph) tanto en el día como en la noche. Este patrón limita las fluctuaciones bruscas en la sensación térmica y mantiene un ambiente templado hasta la llegada del sistema frontal nocturno.

Qué esperar del clima en Nueva York este viernes

El clima en Nueva York este viernes se caracterizará por temperaturas moderadas y un aumento paulatino de la humedad al anochecer. Las actividades al aire libre podrán realizarse fundamentalmente durante la mañana y la tarde, ya que la probabilidad de lluvias será baja hasta entrada la noche.

Tras el ingreso de un frente atlántico, el riesgo de precipitaciones se incrementará hasta 84%, con mayor nubosidad y posibilidad de chubascos intermitentes.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda ropa ligera durante el día y prendas impermeables o abrigos livianos para la noche. Se estiman 12 horas de luz solar, entre las 07:00 h y las 19:08 h.

El Servicio Meteorológico Nacional sugiere planificar actividades al aire libre en las primeras horas del día, momento en que predominan estabilidad térmica y baja humedad.

El entorno es apto para caminatas, ejercicio o desplazamientos urbanos, siempre evaluando posibles cambios meteorológicos hacia la noche.

Al atardecer, el riesgo de lluvias experimentará un aumento significativo. El frente húmedo procedente del Atlántico provocará chubascos intermitentes y un leve descenso de temperatura, condiciones que pueden afectar tanto el tránsito como el desarrollo de actividades exteriores durante la noche.

Las autoridades sugieren contar con paraguas o prendas impermeables para quienes deban circular fuera de casa en ese horario.

Pronóstico extendido: sábado con cielos variables y temperaturas en ascenso

La NOAA prevé un sábado con cielos variables, temperaturas en ascenso y ausencia de lluvias significativas durante el día en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el sábado 21 de marzo, el pronóstico indica una jornada de cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas mínimas de 7°C (45°F) y máximas de 14°C (57°F), según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Predominará la alternancia entre nubes y claros, con periodos de sol y momentos frescos y húmedos.

No se esperan lluvias significativas durante el periodo central del día.

La humedad residual que deje el sistema frontal puede provocar la formación de bancos de niebla en zonas bajas en las primeras horas del sábado, principalmente en áreas cercanas al río Hudson.

Estas condiciones se disiparían rápidamente, dejando una jornada estable y adecuada para la realización de actividades recreativas en exteriores.

Durante el sábado, los vientos serán suaves, con velocidades promedio de 10 km/h (6,2 mph), lo que limitará la percepción de frío y favorecerá las condiciones para quienes permanezcan al aire libre.

La sensación térmica se mantendrá acorde a las temperaturas reales y la radiación solar será moderada, conforme a datos del portal de estadísticas alemán Statista.

Contexto climático y tendencias para el inicio de la primavera

El inicio de la primavera en Nueva York está influido por la alternancia de sistemas de alta y baja presión, que generan variaciones en nubosidad, humedad y lluvias.

Según datos históricos de la NOAA, marzo presenta promedios de temperatura máxima de 11°C (52°F) y mínima de 3°C (37°F), junto a una media de 92 mm de precipitaciones mensuales.

La amplitud térmica prevista para este fin de semana se sitúa por encima de los promedios, aunque dentro de lo habitual para la estación.

El avance de sistemas frontales desde el Atlántico y desde el interior del continente propician la aparición de lluvias nocturnas y nieblas matinales, frecuentes según Weatherwise, la revista meteorológica.

El aumento de las horas de luz solar, que este viernes alcanzarán las 12 horas, impacta en la rutina de la ciudad. Una mayor luminosidad favorece la apertura de parques, terrazas y el inicio de la temporada de actividades al aire libre, que marcan la vida urbana primaveral en la ciudad.

Recomendaciones y servicios de información

NYC Emergency Management recomienda consultar informes oficiales y preparar ropa impermeable ante variaciones rápidas del clima en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades locales y organismos como NYC Emergency Management recomiendan a residentes y visitantes informarse a través de fuentes oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante la primavera.

Se aconseja ajustar vestimenta y planes diarios ante variaciones de temperatura y lluvia, sobre todo en trayectos prolongados.

Para el viernes, la recomendación es priorizar las actividades exteriores por la mañana, cuando la probabilidad de precipitaciones es baja. Durante la noche, debe incrementarse la protección frente a la subida del riesgo de lluvia.

El sábado, se mantienen cielos parcialmente cubiertos y temperaturas suaves, proporcionando condiciones estables para actividades al aire libre, aunque siempre con atención a los avisos meteorológicos actualizados.