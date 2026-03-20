Estados Unidos

Arrestan en Miami al médico de celebridades Ronald Freedman DeMeo acusado de abusar de una paciente sedada

La justicia impuso arresto domiciliario y suspensión profesional tras una denuncia respaldada por evidencia audiovisual reunida en la investigación

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Las autoridades impusieron arresto domiciliario
Las autoridades impusieron arresto domiciliario con monitoreo electrónico a DeMeo y le prohibieron ejercer la medicina, mientras avanza la investigación judicial. (Instagram )

Un médico especializado en medicina del dolor en Miami quedó arrestado, imputado por la presunta agresión sexual a una paciente de 29 años que se encontraba sedada durante un procedimiento estético. Las autoridades intervinieron casi cinco meses después del hecho y le impusieron restricciones estrictas y suspensión de su actividad profesional mientras se desarrolla la investigación judicial.

El caso atrajo atención debido al perfil público del profesional, sus vínculos con celebridades y la naturaleza de las pruebas reunidas. Según reportes del canal WSVN-TV —filial informativa de Sunbeam Television Corporation—, la evidencia presentada ante la corte incluye un video que la fiscalía considera sustancial para el caso.

El médico Ronald Freedman DeMeo, de 63 años, quedó detenido el miércoles en su consultorio ubicado en el 2801 SW 3rd Ave. en Miami, conforme indica el parte policial difundido por la emisora. El arresto tuvo lugar alrededor de las 20:50.

La jueza Mindy S. Glazer
La jueza Mindy S. Glazer dispuso estrictas restricciones: prohibición de contacto con la víctima, reclusión total y suspensión inmediata del ejercicio profesional del acusado. (CBS News Miami)

Al día siguiente compareció ante la jueza del circuito del condado de Miami-Dade, Mindy S. Glazer, quien dispuso que DeMeo mantuviera absoluta distancia respecto de la denunciante y quedara bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico mediante GPS, en modalidad de reclusión total.

La magistrada detalló las condiciones: “Aléjese de la víctima, no tenga contacto con la víctima, directo ni indirecto, en persona, por escrito, telefónicamente o a través de terceros. Arresto domiciliario con monitor GPS. Esto es un arresto de nivel 1, encierro total”, precisó Glazer, según consignó el canal.

En la audiencia se estableció también que DeMeo no podrá ejercer la medicina hasta que se resuelva su situación judicial y que quedó bajo la custodia del sistema hasta nueva orden.

La denuncia y las pruebas reunidas por la fiscalía

El episodio bajo investigación, de acuerdo con el informe policial citado por WSVN-TV, se habría producido el 25 de octubre de 2025, cuando una paciente de 29 años acudió al consultorio de DeMeo para un procedimiento estético de seguimiento.

El relato aportado por la víctima a la policía indica que el médico le administró óxido nitroso y medicamentos previamente recetados. Mientras esperaba la intervención, una integrante del equipo le ofreció una copa de vino.

La paciente declaró que, tras consumir la bebida alcohólica, empezó a perder control sobre su cuerpo. Recordó haber visto al médico entrar en la sala y cerrar las persianas antes de perder la conciencia.

El médico Ronald Freedman DeMeo
El médico Ronald Freedman DeMeo fue arrestado en Miami tras ser acusado de agresión sexual a una paciente sedada durante un procedimiento estético. (Instagram )

En su declaración jurada especificó: “Recuerdo sentir como si me empujaran hacia abajo en lo que creo que era una oficina”, sin detallar más. Cuando pudo volver en sí, según el expediente judicial al que alude la emisora, vio a DeMeo encima de ella, perpetrando el acto y encontrándose tan afectada por la medicación que no pudo resistirse ni pedir auxilio.

“Simplemente cerré los ojos deseando que el ataque terminara”, consignó en su testimonio ante los agentes.

La paciente remarcó que nunca consintió contacto sexual ni manifestó interés en tal vínculo con el médico. Días después del procedimiento, la denunciante encontró en su teléfono un video que, según la investigación, registra la escena.

El agente a cargo del caso validó la grabación e identificó a los implicados y la existencia de actos sexuales sin consentimiento. Este material audiovisual, considerado prueba determinante, quedó incorporado al expediente, según documenta WSVN-TV.

Estrategia de la defensa y debate sobre la evidencia

Durante la audiencia de caución, el equipo defensor de DeMeo sostuvo ante la jueza que el registro en video demostraba que el acto fue consensuado, en oposición a la versión de la fiscalía.

Uno de los abogados afirmó: “Muy recientemente, justo antes de que la víctima informara a la policía, iniciamos una demanda contra ella por extorsión. Fue entonces cuando ella se presentó ante la policía y, además, tenemos un video del hecho que demuestra sin lugar a dudas que se trató de un encuentro consensuado”.

La defensa cuestionó la incapacidad de la paciente: “Si estaba bajo los efectos de sustancias, como se alega aquí, ¿por qué grabaría el episodio en su celular?“, preguntó el letrado en la sala del tribunal de Miami-Dade. Ante esto, la acusadora explicó que el teléfono cayó al suelo y comenzó a grabar de manera accidental, punto que la jueza Glazer escuchó en presencia de las partes.

Perfil mediático y reacción pública

DeMeo no es ajeno a la escena pública. Según detalla WSVN-TV, cuenta con casi un millón de seguidores en redes sociales y se presenta como especialista en manejo del dolor con clientela de alta visibilidad, incluidos famosos como la tenista Serena Williams y el mediático Jonathan Cheban.

El caso toma especial notoriedad
El caso toma especial notoriedad por el perfil público del médico, conocido por sus vínculos con celebridades y casi un millón de seguidores en redes sociales. (Instagram )

Por disposición de la jueza, además de la restricción de la libertad, al médico se le prohibió ejercer cualquier actividad relacionada con la medicina mientras se resuelve la causa. El jueves por la noche, tras la audiencia judicial, DeMeo se mantenía detenido a la espera de nuevas resoluciones vinculadas a su situación procesal.

Detalles sobre la acusación y las consecuencias inmediatas

El doctor Ronald Freedman DeMeo fue arrestado en su consultorio en Miami y enfrenta cargos por la presunta agresión sexual a una paciente de 29 años, según los reportes del canal local. El episodio habría ocurrido en octubre de 2025 durante un procedimiento estético mientras la mujer se encontraba sedada.

DeMeo permanecerá bajo arresto domiciliario, no podrá ejercer la medicina y las pruebas audiovisuales del caso serán evaluadas por la justicia para determinar su responsabilidad.

Las diligencias se centran ahora en la revisión de la evidencia obtenida y en la interpretación jurídica sobre el consentimiento y las condiciones en que se produjo el encuentro.

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