Estados Unidos

Elecciones primarias en Indiana, Ohio y Michigan: cargos en disputa, candidatos y contexto

Votantes en tres estados clave eligen hoy a los postulantes que avanzarán a las generales de noviembre, en un proceso que puede redefinir el panorama político y legislativo a nivel nacional y local

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Jornada clave en el calendario político estadounidense, con primarias en tres estados que definirán candidatos y anticiparán el clima electoral nacional de cara a las legislativas de noviembre (REUTERS/Erica Dischino/Archivo)
Jornada clave en el calendario político estadounidense, con primarias en tres estados que definirán candidatos y anticiparán el clima electoral nacional de cara a las legislativas de noviembre (REUTERS/Erica Dischino/Archivo)

Este martes se celebran elecciones primarias en Indiana, Ohio y Michigan, procesos que definirán candidatos clave para cargos legislativos estatales y federales, así como para la gobernación de Ohio.

Según AP News, estos comicios se presentan como una oportunidad para observar la dinámica interna de los partidos y anticipar el rumbo que podrían tomar las elecciones legislativas federales de noviembre.

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Indiana: cargos estatales bajo la lupa y competencia interna

En Indiana, el sistema de elecciones escalonadas determina que 25 de los 50 escaños del Senado estatal estén en juego. De acuerdo con CBS News, siete senadores republicanos que votaron en contra de la propuesta de modificar el mapa electoral para favorecer a su partido buscan su reelección. Estos legisladores representan distritos donde el oficialismo obtuvo ventajas considerables en 2024.

Los candidatos oficialistas enfrentan rivales respaldados por el presidente y por el gobernador estatal, mientras que agrupaciones aliadas incrementaron la inversión en campañas, superando lo destinado en ciclos anteriores.

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La cobertura de CBS News destaca que la atención mediática y el apoyo financiero no son habituales para este tipo de contiendas legislativas estatales. Chad Kinsella, profesor de Ball State University, afirmó en CBS News que históricamente no se observa interés presidencial en elecciones de senadores estatales, señalando la excepcionalidad de la coyuntura. Además, el liderazgo del Senado estatal podría verse alterado si los candidatos desafiantes logran imponerse en una cantidad significativa de escaños.

Según AP News, las ofensivas internas se concentran en los distritos 1, 11, 19, 21, 23, 38 y 41, donde los senadores que rechazaron la propuesta de redistritación enfrentan adversarios con el respaldo explícito del liderazgo nacional y estatal. La agencia también señala que el control parlamentario está en juego y que el resultado podría impactar en la correlación de fuerzas dentro del partido y en la administración estatal.

Ambas fuentes coinciden en que la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la Voting Rights Act se percibe como un factor de contexto relevante, ya que podría facilitar nuevos intentos de modificar los mapas electorales.

Vista trasera de una mujer caminando por una calle de la ciudad, con la bandera de Indiana colgada de su espalda como capa, entre edificios de ladrillo
Siete senadores estatales republicanos enfrentan a rivales impulsados por la dirigencia nacional tras oponerse a la reconfiguración de distritos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ohio: primarias con impacto nacional

En Ohio, se definen las candidaturas para el Senado federal, la gobernación y varios escaños en la Cámara de Representantes. AP News informó que el demócrata Sherrod Brown busca regresar al Senado tras perder su banca en 2024 frente a Bernie Moreno.

Brown compite en la interna demócrata con Ron Kincaid; el vencedor enfrentará al republicano John Husted, designado como senador en reemplazo de JD Vance. La elección especial determinará quién completa el mandato de Vance, en un estado considerado estratégico por ambos partidos.

Respecto a la gobernación, CBS News aseguró que el empresario Vivek Ramaswamy es el favorito en la interna republicana, con el respaldo del partido estatal y del presidente. Ramaswamy despejó el camino tras el retiro de otros aspirantes, como el fiscal general Dave Yost y el vicegobernador Jim Tressel.

Solo Casey Putsch, empresario automotriz, continúa en la competencia interna. El ganador enfrentará en noviembre a la demócrata Amy Acton, exdirectora de salud pública y única candidata de su partido.

Uno de los distritos clave para la Cámara de Representantes es el noveno distrito de Ohio. CBS News detalló que cinco candidatos republicanos buscan la nominación para disputar el escaño a la demócrata Marcy Kaptur, quien ocupa ese lugar desde 1983. Entre los aspirantes destacan Derek Merrin, Josh Williams, Madison Sheahan, Anthony Campbell y Alea Nadeem. La redistribución distrital en 2025 favoreció al oficialismo republicano, incrementando la competitividad en esa zona.

Bandera de Ohio cuelga en el centro de un gimnasio. Al fondo, estudiantes sentados en gradas grises sobre una cancha de baloncesto de madera
El estado elige candidatos para la gobernación, el Senado federal y distritos clave, en una contienda observada por su peso en el Congreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michigan: una banca decisiva en el Senado estatal

En Michigan, la atención se centra en una elección primaria especial para cubrir una vacante en el Senado estatal. Según AP News, ese escaño está vacío desde hace 12 meses y su resultado podría definir el control de la cámara alta: un triunfo demócrata otorgaría mayoría absoluta al partido, mientras que una victoria republicana produciría un empate 19-19.

El distrito fue escenario de una de las disputas más ajustadas de 2024, y la votación se presenta como un nuevo test de entusiasmo y movilización para ambos partidos.

La dinámica electoral en Michigan forma parte de una serie de consultas especiales en las que el oficialismo demócrata ha reducido diferencias, incluso en regiones tradicionalmente adversas, con la posibilidad de fortalecer su posición legislativa tanto a nivel estatal como federal.

Primer plano de la bandera de Michigan azul con su escudo de armas, ondeando frente a un horizonte urbano con múltiples edificios altos junto a un cuerpo de agua
Una elección especial para el Senado estatal podría modificar la mayoría legislativa en un distrito de marcada paridad electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primarias locales en Tennessee: Shelby County define candidatos para la elección general

Este martes también se celebran primarias locales de gran importancia en el condado de Shelby, Tennessee, donde los votantes eligen a los candidatos de los partidos principales para cargos como alcalde del condado, comisionados, sheriff y otras posiciones administrativas.

Según la Shelby County Election Commission, estas primarias son el paso previo a la elección general que tendrá lugar en agosto y determinarán el liderazgo político del área metropolitana de Memphis para los próximos años.

National Today informó que la lista de aspirantes a la alcaldía del condado incluye a JB Smiley Jr., Melvin Burgess, Harold Collins, Mickell Lowery, Marie Feagins, Heidi Kuhn y Rusty Qualls en la primaria demócrata, mientras que Joe Brown y John DeBerry compiten en la primaria republicana. Además, se eligen candidatos para los distritos de comisionados y otras oficinas locales.

Tal como aclara la información oficial, los ganadores de estas primarias representarán a sus partidos en la elección general del 6 de agosto de 2026. La participación y los resultados de esta jornada tendrán impacto directo en la conformación del gobierno local en el condado de Shelby, el más poblado de Tennessee, y en la política de la región de Memphis para los próximos años.

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