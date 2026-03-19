Una conocida línea de cruceros cancela 11 viajes y deja a miles de pasajeros afectados

Carnival Cruise Line cancela 11 salidas del Carnival Firenze en otoño de 2026 por reestructuración operativa y traslado de la nave a otros mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Carnival Cruise Line anunció la cancelación de 11 salidas canceladas del crucero Carnival Firenze para el otoño de 2026, una decisión que afecta a miles de pasajeros con reservas desde Long Beach, California, entre octubre y noviembre de ese año. La compañía informó que la medida responde a una reestructuración operativa y al traslado de la nave a otros mercados, lo que implica la anulación de itinerarios previstos para la temporada alta, según el medio especializado en cruceros Cruise Critic.

De acuerdo con el comunicado oficial de Carnival Cruise Line, los clientes y agencias de viaje involucrados recibieron la notificación directa sobre la cancelación y las opciones de compensación disponibles. La naviera ofrece la posibilidad de reprogramar la reserva en viajes alternativos o solicitar la devolución total del importe abonado, con la condición de gestionar el trámite antes del 25 de marzo de 2026. El portal informativo del sector Cruise Hive detalló que quienes realicen la reubicación de su viaje antes de esa fecha recibirán un crédito de USD 50 por persona para utilizar a bordo.

La decisión se enmarca en un contexto de ajustes logísticos en la industria de cruceros, marcado por advertencias de seguridad en la región debido al aumento de incidentes delictivos y tensiones sociales en algunos destinos, así como cambios en las rutas de otras embarcaciones de la flota. Según la plataforma de seguimiento de flotas CruiseMapper, la compañía prevé trasladar la nave desde Long Beach a Miami en 2027 y, posteriormente, establecerla en Nueva York, como parte de su estrategia para optimizar la oferta en puertos clave.

Salidas y destinos cancelados por Carnival Firenze en 2026

La cancelación afecta específicamente a los itinerarios del Carnival Firenze programados entre el 12 de octubre y el 16 de noviembre de 2026, todos con salida desde Long Beach hacia destinos en Baja California y la Riviera Mexicana, según información publicada por el medio especializado en cruceros Cruise Critic. Los viajes tenían una duración de tres y cuatro noches cada uno, y la nave tiene capacidad para hasta 5.260 pasajeros en máxima ocupación, de acuerdo con datos de la propia empresa.

La compañía notificó que los pasajeros con reservas en las fechas afectadas podrán optar entre:

Cambiar su viaje a un itinerario alternativo en la misma naviera, con protección de tarifa y categoría de cabina.

Solicitar el reembolso completo del importe pagado, incluidos todos los servicios adquiridos, antes del 25 de marzo de 2026 .

. Obtener un crédito a bordo de USD 50 por persona si la reubicación de la reserva se realiza antes de la fecha límite.

La empresa explicó en el comunicado recogido por el portal informativo del sector Cruise Hive: “Los huéspedes y sus agentes de viaje han recibido la notificación directa sobre la cancelación de sus salidas y las opciones de compensación”.

La cancelación impacta las reservas desde Long Beach a Baja California y Riviera Mexicana, en itinerarios de tres y cuatro noches programados entre octubre y noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos detrás de la cancelación de itinerarios

Carnival Cruise Line detalló que la cancelación de las salidas previstas en el otoño de 2026 está vinculada a la reubicación del Carnival Firenze hacia otros mercados estratégicos. Según la publicación sobre industria marítima Cruise Industry News, la nave será trasladada de Long Beach a Miami en mayo de 2027 y, posteriormente, se establecerá de manera permanente en Nueva York durante el verano de ese año.

De acuerdo con el plan anunciado, la nave realizará un itinerario especial por el Caribe Sur desde Miami antes de su traslado definitivo a la costa este de Estados Unidos. La plataforma de seguimiento de flotas CruiseMapper informó que estos movimientos forman parte de los ajustes habituales de la naviera para maximizar la ocupación y adaptarse a la demanda en los principales puertos de salida.

Opciones para los pasajeros afectados por la reprogramación

Los pasajeros con reservas en los viajes cancelados del Carnival Firenze cuentan con varias opciones para reprogramar sus planes. Según la política oficial de la empresa y el detalle publicado por el portal de novedades y ofertas Cruise Fever, pueden:

Cambiar su reserva a otro crucero de la compañía en fechas y rutas similares, manteniendo la tarifa original y la categoría de cabina.

Pedir el reembolso total, incluidos los servicios y productos adquiridos previamente, siempre que la gestión se realice antes del 25 de marzo de 2026 .

. Recibir un crédito adicional de USD 50 por persona para utilizar a bordo, si la nueva reserva se realiza antes de la fecha límite.

En caso de que los pasajeros no seleccionen ninguna alternativa antes del plazo, la empresa cancelará automáticamente la reserva y el reembolso será emitido de manera directa a la forma de pago original.

La compañía agregó en declaraciones recogidas por el portal informativo del sector Cruise Hive: “Pedimos disculpas a los pasajeros afectados y a sus agentes de viaje, y estamos trabajando para ofrecer opciones que se adapten a sus necesidades”.

Cambios en otras rutas y embarcaciones de Carnival en la región

El recorte de salidas del Carnival Firenze no es el único ajuste anunciado por la naviera para 2026. Otras embarcaciones de la flota, como el Carnival Panorama, también experimentaron cambios en sus itinerarios, según el portal informativo del sector Cruise Hive. Estos ajustes incluyen modificaciones en el orden de las escalas, horarios de llegada y salida, y tiempos de estancia en puertos de la Riviera Mexicana, como Mazatlán, La Paz y Cabo San Lucas.

La empresa confirmó que, pese a los cambios operativos, ningún destino fue eliminado del itinerario original, y que los ajustes buscan garantizar la seguridad y el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades. El 22 de febrero de 2026, el gobierno de Estados Unidos emitió advertencias de viaje para algunas regiones mexicanas tras el incremento de riesgos para turistas, lo que llevó a varias líneas de cruceros a reconsiderar sus escalas en Puerto Vallarta, según reportó el medio especializado en cruceros Cruise Critic.

Efectos de las cancelaciones en la industria de cruceros

La cancelación de salidas y la reubicación del Carnival Firenze se producen durante el periodo conocido en la industria como “wave season”, en el que se concentra la mayor parte de las reservas y promociones anuales. De acuerdo con la analista Lizzie Dove del banco de inversión multinacional Goldman Sachs, citada por el medio especializado en cruceros Cruise Critic, esta fase suele determinar la ocupación de los cruceros para el año y resulta determinante para la rentabilidad de las compañías.

El sector enfrenta actualmente desafíos adicionales, como la volatilidad de los precios del petróleo y las advertencias de seguridad en destinos clave. Según la plataforma de seguimiento de flotas CruiseMapper, al menos cuatro compañías distintas han alterado sus rutas en las últimas semanas debido a conflictos geopolíticos en el Medio Oriente, lo que ha generado incertidumbre entre los pasajeros y las navieras.

Características y futuro de Carnival Firenze

El Carnival Firenze es un barco inaugurado en abril de 2024, con capacidad para 4.126 pasajeros en ocupación doble y capacidad para hasta 5.260 pasajeros en máxima ocupación, según datos de la naviera. La nave presenta una decoración y servicios inspirados en la ciudad italiana de Florencia, incluyendo habitaciones Terrazza, el bar Amari y el restaurante Guy’s Burger Joint.

Tras su paso por Long Beach, la nave será trasladada a Miami en mayo de 2027 para un itinerario especial por el Caribe Sur, antes de establecerse como base permanente en Nueva York durante el verano de ese año. Según la publicación sobre industria marítima Cruise Industry News, este movimiento responde a los esfuerzos de la compañía por reposicionar su flota en mercados con mayor demanda y aprovechar nuevas oportunidades comerciales.

Recomendaciones y procedimientos para los pasajeros

La empresa recomienda a los pasajeros afectados revisar las opciones de reubicación o reembolso disponibles y gestionar los trámites antes del 25 de marzo de 2026. Las agencias de viaje también disponen de canales directos para resolver dudas y tramitar alternativas para sus clientes.

De acuerdo con el procedimiento divulgado por Carnival Cruise Line, quienes opten por reprogramar su viaje recibirán el crédito adicional de USD 50 por persona para utilizar a bordo. Aquellos que prefieran cancelar, obtendrán el reembolso en la misma forma de pago utilizada al realizar la reserva. La compañía mantiene operativas el resto de sus rutas desde Long Beach hasta la fecha de traslado del barco y continuará comunicando cualquier nuevo ajuste en sus operaciones.