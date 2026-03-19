Nicole Mehringer gana demanda por discriminación de género y despido injusto contra el Departamento de Policía de Los Ángeles

El jurado de Los Ángeles otorga USD 6 millones a Nicole Mehringer tras considerar injusto su despido del LAPD (Los Angeles Times)

El jurado del condado de Los Ángeles ha concedido una indemnización de casi USD 6 millones a la excomandante Nicole Mehringer, tras determinar que fue despedida injustamente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en 2018.

La sentencia establece que Mehringer fue tratada de forma desigual en comparación con sus colegas varones ante incidentes similares relacionados con el consumo de alcohol.

El fallo del jurado señala que Nicole Mehringer recibió un trato más severo que otros mandos masculinos que enfrentaron acusaciones similares dentro del LAPD y que, en contextos comparables, algunos conservaron sus empleos, obtuvieron respaldo institucional o incluso fueron ascendidos.

Esta decisión, respaldada por registros y testimonios presentados en el juicio, refleja una preocupación persistente en el departamento sobre la equidad en los procesos disciplinarios, según informó la defensa de Mehringer.

Mehringer, quien tenía un cargo clave en relaciones laborales dentro del LAPD, alegó que fue sancionada con mayor dureza que otros oficiales hombres.

La excomandante Nicole Mehringer denuncia trato desigual ante incidentes de alcohol en el Departamento de Policía de Los Ángeles (Captura)

Según su declaración, mientras sus pares varones en situaciones análogas mantuvieron sus cargos o recibieron apoyo, a ella se le exigió la renuncia.

El caso tiene su origen en un incidente registrado en abril de 2018, cuando Mehringer y el sargento James Kelly fueron detenidos en Glendale por permanecer en un vehículo oficial detenido en la vía pública.

Ambos presentaban signos de intoxicación y la intervención de la policía local fue tensa. A Mehringer se le imputó el cargo de intoxicación pública, que fue retirado tras completar un tratamiento de recuperación, mientras que Kelly fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente degradado de su rango.

El rol de la denuncia interna y la dinámica del juicio

Durante el proceso judicial, la defensa de Mehringer argumentó que su despido estuvo vinculado, en parte, a su intento de denunciar conductas irregulares y presuntos encubrimientos dentro del departamento.

Un video presentado ante el jurado evidenció cómo el exsubjefe del LAPD, John Sherman, inicialmente respaldó la permanencia de Mehringer, pero retiró su apoyo después de que ella decidiera hablar públicamente sobre prácticas irregulares.

Otros casos recientes, como los de Lillian Carranza y Stacey Vince, reflejan un patrón de indemnizaciones millonarias por discriminación en el LAPD (Red 92)

La defensa también puso en duda el testimonio del exjefe Michel Moore, quien aseguró haber seguido siempre la opinión de los paneles disciplinarios.

Los abogados de Mehringer sostienen que el jurado identificó un patrón de trato discriminatorio, y que la sentencia respalda su intento de restaurar su reputación profesional.

Precedentes y contexto de indemnizaciones en el LAPD

Mehringer rechazó una propuesta de degradación y, tras el fallo del panel disciplinario, fue separada de su cargo. Kelly, por su parte, fue transferido a una posición administrativa y, de acuerdo con registros recientes, posteriormente dejó de formar parte de la plantilla del LAPD.

Este veredicto se suma a otros fallos indemnizatorios relevantes contra el Departamento de Policía de Los Ángeles en materia de discriminación y represalias hacia mujeres en puestos de mando.

En 2022, la comandante retirada Lillian Carranza recibió USD 4 millones y, en 2023, la ex capitana Stacey Vince obtuvo un veredicto de USD 10,1 millones tras denunciar represalias y discriminación por informar sobre conductas inapropiadas de un superior.

Un jurado de Los Ángeles otorga USD 6 millones a Nicole Mehringer, ex oficial del LAPD, tras dictaminar que su despido fue injusto, en un veredicto histórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones tras la sentencia y desafíos para el LAPD

Al conocer la resolución, Nicole Mehringer expresó sentirse “agradecida y reivindicada”, y resaltó que el fallo “restaura su reputación”.

Su abogado, Greg Smith, destacó que la decisión del jurado aporta visibilidad a la desigualdad en el trato disciplinario, especialmente en comparación con la forma en que la institución ha gestionado casos similares protagonizados por hombres.

El resultado del juicio supone un nuevo revés legal para la ciudad y para el LAPD, que en los últimos años ha enfrentado demandas exitosas por discriminación y deficiencias en la gestión de situaciones de alto perfil dentro de su estructura de mando.