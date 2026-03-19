La ola de calor rompe récords de temperatura en el sur de California

El sur de California enfrenta una ola de calor invernal con récords históricos de temperatura y alerta por salud pública

Una peligrosa ola de calor invernal está afectando al sur de California, batiendo récords históricos de temperatura y generando preocupación entre las autoridades meteorológicas y sanitarias. El fenómeno, inusual para esta época del año, ha elevado los termómetros a niveles que superan ampliamente los promedios estacionales, obligando a la población a extremar precauciones y modificar sus rutinas diarias.

La región, acostumbrada a inviernos más suaves, enfrenta actualmente temperaturas que se mantienen entre 20 y 30 grados por encima de lo normal. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las máximas en zonas alejadas de la costa oscilan entre los 32 a 41 ℃, mientras que en las comunidades costeras los valores rondan entre los 27 a 32 ℃. Estas cifras no solo resultan inusuales para la estación, sino que también han dejado atrás marcas históricas en varias localidades.

El fenómeno no da signos de ceder de inmediato, aunque los expertos anticipan que la situación podría comenzar a cambiar en los próximos días. Imágenes satelitales recientes revelan la llegada de una delgada línea de nubes marinas a la región, lo que podría actuar como moderador de las temperaturas, especialmente en las zonas próximas al litoral. Si esta formación nubosa se mantiene, se espera que las temperaturas en las comunidades costeras desciendan hasta casi 3 ℃ respecto a los pronósticos originales. Sin embargo, este alivio térmico no alcanzaría a los valles ni a las áreas montañosas, que seguirán expuestas a condiciones extremas.

El Servicio Meteorológico Nacional registra máximas de hasta 41 ℃ en áreas alejadas de la costa, sorprendiendo a residentes y autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico meteorológico indica que la ola de calor persistirá al menos hasta el viernes. Mientras tanto, la atención de las autoridades se centra en la evolución de la nubosidad y su impacto en el clima local. El NWS advierte que, aunque se produzca un descenso leve en las costas, el grueso del sur de California continuará experimentando registros atípicos para la época.

Ante la magnitud del fenómeno, las autoridades han emitido una alerta por calor extremo vigente hasta las 20 horas del viernes. Esta medida afecta a gran parte de la región e implica recomendaciones estrictas para la ciudadanía. El Servicio Meteorológico mantiene su advertencia sobre el elevado riesgo de enfermedades asociadas al calor, especialmente en los sectores más vulnerables: niños pequeños, personas mayores y quienes carecen de aire acondicionado. La prolongación del episodio de altas temperaturas ha motivado que CBS LA Next también sostenga su propia alerta meteorológica hasta el final de la semana.

El miércoles, los termómetros marcaron máximos históricos en varias localidades del sur de California, reescribiendo los registros para un mes de invierno. En las Colinas de Woodland, la temperatura alcanzó los 38 ℃, superando el récord anterior de 33 grados en 1997. El centro de Los Ángeles registró 35 ℃, dejando atrás la marca de 30.5 grados de 1997. En Long Beach, el termómetro llegó a 33 ℃, frente a los 30 grados de 1960. La UCLA reportó 31 ℃, sobrepasando el récord de 28.8 grados de 1978, mientras que en el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) se alcanzaron 28 ℃, superando los 26 grados de 1960.

El calor extremo representa una amenaza directa para la salud pública. Las autoridades sanitarias advierten que la exposición prolongada puede desencadenar una serie de enfermedades relacionadas con el calor, tales como agotamiento, infarto cerebral y calambres. Entre los síntomas del agotamiento por calor se encuentran el mareo, sudoración excesiva, náuseas o vómitos, piel húmeda o pálida y pulso rápido y débil. En casos más graves, puede presentarse un golpe de calor, cuyos indicadores incluyen ausencia de sudor, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, y un pulso rápido y fuerte.

Las autoridades emitieron una alerta por calor extremo vigente en el sur de California hasta las 20 horas del viernes, recomendando precaución a la población (REUTERS/Kevin Lamarque)

El golpe de calor constituye una emergencia médica que puede avanzar rápidamente y poner en riesgo la vida si no se atiende de inmediato. Las autoridades hacen hincapié en la necesidad de identificar los síntomas tempranamente para evitar complicaciones mayores. Si una persona presenta señales de agotamiento o golpe de calor, la indicación principal es trasladarla a un lugar fresco y proporcionarle agua. Si los síntomas persisten o se agravan, se recomienda buscar atención médica urgente.

Las recomendaciones para la población incluyen permanecer hidratados, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad, usar ropa ligera y buscar espacios frescos o climatizados. Las personas más expuestas, como los trabajadores al aire libre, deben realizar pausas frecuentes y no subestimar las señales de malestar físico. La combinación de temperaturas récord y vulnerabilidad social refuerza la importancia de seguir las indicaciones oficiales durante esta ola de calor invernal que desafía las estadísticas y pone a prueba la resiliencia de California.