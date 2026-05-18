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A un día de la visita de Putin a Xi Jinping, un drone ruso impactó contra un carguero chino en el mar Negro

Las naves no tripuladas de Moscú bombardearon el puerto de Odesa cuando una de ellas alcanzó al buque. Ucrania dijo que la tripulación del barco, integrada por ciudadanos chinos, resultó ilesa tras el impacto

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Un drone ruso impacta un carguero chino en el mar Negro, según Ucrania. (ARMADA DE UCRANIA/REUTERS)
Un drone ruso impacta un carguero chino en el mar Negro, según Ucrania. (ARMADA DE UCRANIA/REUTERS)

Un drone ruso impactó un carguero chino en el mar Negro durante la noche, según un portavoz de las fuerzas navales ucranianas citado por la AFP. El ataque ocurrió un día antes del viaje del presidente ruso Vladimir Putin a Beijing para reunirse con Xi Jinping. El buque, identificado como KSL Deyang, se aproximaba al puerto de Odesa. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró en X que “drones atacaron Odesa (...) y uno impactó contra un buque propiedad de China”. Añadió que “los rusos no podían desconocer qué barco estaba en el mar”.

El portavoz de la marina ucraniana, Dmitro Pletenchuk, informó a la AFP que ninguno de los tripulantes, todos ciudadanos chinos, resultó herido y que el buque continuó su travesía. “El buque estaba entrando para cargar. Después de que fuera alcanzado por la noche por un Shahed, la tripulación se hizo cargo de las consecuencias. Afortunadamente, nadie resultó herido y el barco continuó su camino hacia su puerto de destino”, afirmó Pletenchuk. La marina ucraniana publicó una imagen de la cubierta superior ennegrecida tras el impacto.

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El tránsito de barcos comerciales en el mar Negro continúa bajo riesgo tras la reconfiguración del control marítimo por la guerra. (REUTERS/ARCHIVO)
El tránsito de barcos comerciales en el mar Negro continúa bajo riesgo tras la reconfiguración del control marítimo por la guerra. (REUTERS/ARCHIVO)

Zelensky afirmó que las fuerzas rusas atacaron Ucrania durante la noche con 524 drones de ataque y 22 misiles, incluidos misiles balísticos y de crucero. Se informa que Ucrania anuncia ataques rusos contra embarcaciones civiles cerca de Odesa de forma habitual. Desde el inicio de la invasión rusa, el tránsito de barcos comerciales en el mar Negro sigue activo, pero bajo condiciones de riesgo extremo y una reconfiguración del control marítimo. Tras la anulación del acuerdo de exportación de grano mediado por Turquía y Naciones Unidas, Ucrania implementó un corredor marítimo independiente bordeando aguas de la OTAN.

Las medidas de seguridad han permitido a Ucrania mantener cerca del 98% de sus objetivos de exportación. Los puertos ucranianos y la infraestructura portuaria civil sufren ataques casi cada cinco días. Más de una veintena de buques civiles han resultado dañados. La flota rusa del mar Negro ha replegado la mayoría de sus buques principales desde Sebastopol a Novorossiysk, pero sigue empleando submarinos y barcos remotos para lanzar misiles de crucero Kalibr y vigilar buques comerciales. Cualquier barco mercante que opera en el mar Negro enfrenta minas a la deriva, primas de seguro elevadas y el apagado de sistemas de identificación automática (AIS) para evitar ser rastreados.

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La visita de Vladimir Putin a China busca fortalecer la alianza estratégico-militar entre Moscú y Beijing en un contexto de tensión global. (EFE/ARCHIVO)
La visita de Vladimir Putin a China busca fortalecer la alianza estratégico-militar entre Moscú y Beijing en un contexto de tensión global. (EFE/ARCHIVO)

China ha hecho varios llamados para conversaciones de paz y no ha condenado a Rusia por la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Turquía y Naciones Unidas mediaron en 2022 un acuerdo para permitir exportaciones de grano ucraniano, el cual fue anulado por el Kremlin casi un año después.

Está previsto que el presidente ruso Vladimir Putin visite China los días 19 y 20 de mayo, apenas unos días después de la visita de su homólogo estadounidense, Donald Trump. China considera a Rusia como un socio prioritario para establecer un nuevo orden mundial multipolar postoccidental. Durante esta visita, Putin discutirá con el presidente chino Xi Jinping cómo “fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica”, según informó el Kremlin.

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