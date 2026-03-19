Atención pasajeros: la nueva reglamentación que aplicó el Aeropuerto de Miami por el auge del Spring Break

El Aeropuerto Internacional de Miami implementó una nueva normativa para los viajeros durante el Spring Break debido al incremento del flujo de pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Spring Break es una de las temporadas de mayor flujo de pasajeros en Miami. El Aeropuerto Internacional de Miami aplicó una nueva normativa para los viajeros, según el medio local Diario de Las Américas. La cantidad de pasajeros impacta en los tiempos de demora en los puntos de control de seguridad, los cuales se sitúan entre 20 y 30 minutos.

Según la aplicación oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, My TSA, los tiempos de espera en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood oscilan entre 15 y 30 minutos.

Mientras tanto, los viajeros de TSA PreCheck experimentan esperas de menos de 5 minutos. En las franjas horarias de 19:00 a 20:00 y de 22:00 a 23:00, los tiempos de espera en los puntos de control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Miami tienden a incrementarse.

Las franjas horarias comprendidas entre las 19:00 y las 20:00, y entre las 22:00 y las 23:00, presentan picos de demora en los controles del Aeropuerto de Miami. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Recomendaciones del Aeropuerto Internacional de Miami para el Spring Break

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y Aeropuerto Internacional de Miami coinciden en aconsejar a los viajeros llegar con tres horas de antelación para los vuelos domésticos.

El portavoz de Aeropuerto Internacional de Miami señaló: “Afortunadamente no hemos tenido muchos agentes de TSA ausentes por estos días”.

Cómo evitar retrasos en el aeropuerto

Para minimizar el riesgo de perder vuelos o enfrentar largas filas, se recomienda:

Llegar al aeropuerto con al menos 3 horas de anticipación

Revisar el estado del vuelo antes de salir de casa

Preparar documentos y equipaje de mano con antelación

Considerar el uso de programas de agilización como TSA PreCheck

Demoras en controles de seguridad: causas y cifras

El estancamiento presupuestario en el Congreso de Estados Unidos se explica en parte por la negativa de legisladores demócratas de aprobar nuevos fondos sin introducir reformas en la política migratoria.

Entre las demandas se encuentran el uso obligatorio de cámaras corporales en operativos, la necesidad de presentar órdenes judiciales para ingresar a domicilios y la prohibición de prácticas de perfil racial.

La falta de agentes de TSA por la crisis presupuestaria en el Congreso de Estados Unidos impacta en la calidad del servicio en los aeropuertos del sur de Florida. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Esta coyuntura ha obligado a unos 64.000 agentes de TSA a continuar trabajando sin recibir salario, lo que ha derivado en un aumento de ausencias laborales y ha contribuido al deterioro del servicio en los aeropuertos, según Diario de Las Américas.

El Spring Break representa no solo un desafío operativo, sino también una oportunidad económica para Miamiy sus alrededores. Cada año, miles de estudiantes y turistas internacionales aprovechan las playas, la oferta cultural y la vida nocturna de la ciudad.

Esta concentración de visitantes obliga a reforzar los dispositivos de seguridad y a optimizar los servicios, tanto en el aeropuerto como en otros puntos de acceso a la región.

La falta de recursos suficientes para cubrir turnos y asegurar la continuidad operativa genera preocupación entre los usuarios y las autoridades aeroportuarias, especialmente en momentos de alta demanda como el Spring Break.