Aeropuertos de Estados Unidos enfrentan largas filas y demoras una semana después del cierre federal

La paralización parcial del gobierno de Estados Unidos provoca una ausencia récord de agentes de la TSA en los principales aeropuertos del país (REUTERS/Kylie Cooper)

El caos se apoderó de los principales aeropuertos de Estados Unidos durante el fin de semana, cuando decenas de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) faltaron a sus puestos en plena paralización parcial del gobierno.

Esto provocó largas demoras y complicaciones para los viajeros. La falta de fondos en el Departamento de Seguridad Nacional dejó a los empleados de la TSA sin salario, generando un nivel inédito de ausencias y poniendo en riesgo la operación de la seguridad aeroportuaria, según informó Fox News Digital.

Desde el inicio de la paralización administrativa en el Departamento de Seguridad Nacional, más de 300 agentes de seguridad han abandonado su puesto, una cifra que un portavoz de la agencia confirmó a Fox News Digital.

El índice de ausencias de la TSA alcanzó el 10,19 % a nivel nacional el domingo, el valor más alto registrado por el organismo, de acuerdo con datos oficiales.

En el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 25,84 % de los agentes no acudieron al trabajo ese día, mientras que en el aeropuerto John F. Kennedy la tasa llegó al 28,2 % y en Newark alcanzó el 13,83 %, según voceros de la TSA.

Filas de hasta tres horas y demoras sin precedentes afectan a los viajeros tras la falta masiva de personal de seguridad aeroportuaria en distintos puntos de Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

La paralización parcial del gobierno federal de Estados Unidos ha generado ausencias históricas entre el personal de la TSA, afectando directamente la seguridad y el flujo de pasajeros en los aeropuertos más concurridos del país.

Según cifras oficiales citadas por Fox News Digital, el índice nacional de inasistencias llegó al 10,19 % el domingo, un récord para el organismo.

En los aeropuertos de Nueva York, los porcentajes superaron el 25 %, lo que se tradujo en demoras sin precedentes y en una experiencia crítica para los viajeros.

Consecuencias directas en la experiencia de los pasajeros

La falta masiva de personal provocó filas interminables en los controles de seguridad, alterando la rutina de viaje. En el aeropuerto Austin-Bergstrom de Texas, el sábado se registraron colas desde las 4:30 de la madrugada, según la cuenta oficial de la terminal en X.

Ese día se esperaba un flujo récord de 38.000 pasajeros, por lo que las autoridades recomendaron llegar al menos dos horas y media antes de la salida de los vuelos domésticos.

La paralización parcial del gobierno federal deja sin salario a cientos de agentes de la TSA, provocando ausencias récord y complicando la seguridad y el tránsito de millones de pasajeros en los principales aeropuertos del país (REUTERS/Aaron Schwartz)

El domingo, la espera en Austin alcanzó 80 minutos, menor que la del día anterior pero aún por encima del promedio habitual.

En Nueva York, el tiempo de espera en LaGuardia llegó a casi tres horas, según datos de la TSA recuperados por Fox News.

Además, el aeropuerto JFK tuvo un promedio de ausencias del 21,40 % durante la semana, mientras que LaGuardia registró el 12,68 %.

Efectos laborales y personales en los agentes de la TSA

En el aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C., el agente Deondre White calificó la situación de “injusta” y explicó a Fox News Digital que trabajar sin remuneración ha resultado devastador.

White relató que ha podido asistir gracias al apoyo económico de su familia: «Agradezco a mi familia que me permitan venir a trabajar y proporcionarme gasolina, porque los precios de la gasolina han subido».

Señaló que no todos sus compañeros cuentan con ese respaldo y subrayó: “Hay muchos agentes aquí que no tienen esos recursos ni compromisos familiares que los ayuden.”

White destacó el compromiso de quienes permanecen en servicio: «Cuando estamos aquí, hacemos lo mejor como siempre. Tenemos una misión crucial y la tomamos muy en serio».

Más de 300 agentes de la TSA abandonan sus puestos a raíz del cese de pagos, impactando en la seguridad y el flujo de pasajeros en todo el país (REUTERS/Aaron Schwartz)

Estrategias y recomendaciones para los viajeros

Ante la crisis, la comunidad de viajeros ha propuesto alternativas para mitigar el impacto de las demoras. El portal especializado The Points Guy difundió imágenes de las filas en Austin y describió la situación como “los juegos del hambre de la TSA en muchos aeropuertos del país”.

Recomendaron buscar accesos menos congestionados, inscribirse en programas como PreCheck, utilizar identificación digital y, al llegar, consultar a los empleados para identificar filas prioritarias, especialmente para quienes viajan con niños o requieren asistencia.

Además, hicieron hincapié en la importancia de tratar con respeto al personal afectado: “Sean amables. Todos están estresados, y los agentes de la TSA han perdido un salario.” El mensaje recalcó que la frustración no debe descargarse en los empleados de primera línea.

Efecto dominó en la seguridad aeroportuaria

La parálisis del Departamento de Seguridad Nacional ha provocado la salida de más de 300 agentes de la TSA, según datos oficiales citados por Fox News Digital.

Las ausencias, tanto voluntarias como imprevistas, han alcanzado niveles históricos y ocasionado un efecto en cadena que compromete la operatividad y la seguridad en los aeropuertos estadounidenses.

El impacto laboral de la crisis deja a los agentes de la TSA trabajando sin salario y dependiendo del apoyo familiar para cubrir necesidades básicas como el combustible (REUTERS/Aaron Schwartz)

El índice nacional de ausencias, que llegó al 10,19 % el domingo, representa el registro más alto en la historia reciente de la TSA.

Esta cifra, confirmada por voceros de la agencia a Fox News Digital, ilustra la magnitud de la crisis y su impacto tanto en las condiciones laborales de los agentes como en la experiencia de los millones de viajeros que transitan por los aeropuertos de Estados Unidos.