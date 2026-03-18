JAPAN Fes 2026 regresa a Nueva York con récord de eventos y más de 2.000 puestos internacionales

El festival JAPAN Fes ofrecerá en 2026 platos típicos como ramen, sushi, takoyaki, mochi y granizado de matcha desde 10 dólares (JAPAN Fes)

El JAPAN Fes, considerado el festival de comida japonesa más grande del mundo, regresa a Nueva York en marzo con una edición que apunta a superar todas las marcas anteriores.

Según informó el portal Secret NYC, la ciudad albergará más de 30 eventos en barrios como Manhattan, Brooklyn y Queens, en el marco de una temporada de aniversario que reunirá a más de 2.000 puestos internacionales.

El principal atractivo del festival reside no solo en la amplitud de su oferta culinaria, sino también en la accesibilidad económica: los asistentes podrán degustar especialidades tradicionales japonesas por un precio promedio de 10 dólares por plato, lo que facilita el acceso a la cocina nipona sin salir de la ciudad.

La edición 2026 del JAPAN Fes se distingue además por su dimensión global, con la realización de más de 80 eventos en distintas ciudades del mundo, según detalló Secret NYC. Esta expansión internacional refuerza el carácter único del festival y consolidó su presencia en el calendario cultural.

El despliegue de actividades está a cargo del empresario Dragon Yamamoto, quien organizó el evento para celebrar el décimo aniversario del festival en Nueva York, manteniendo como eje el concepto de “Wa”, el principio japonés de la armonía.

El JAPAN Fes 2026 reúne más de 2.000 puestos internacionales de comida japonesa en distintos barrios de Nueva York (JAPAN Fes)

El festival dará inicio oficialmente el 28 de marzo en Astor Place, East Village, y se extenderá hasta el otoño, abarcando una programación que incluye tanto gastronomía como cultura japonesa contemporánea y tradicional.

Durante este periodo, los asistentes podrán disfrutar de expresiones artísticas, muestras de artesanía tradicional y espectáculos en vivo, diseñados para recrear la atmósfera urbana de Japón en el corazón de Nueva York.

Propuesta gastronómica y actividades del JAPAN Fes 2026

El JAPAN Fes se desarrollará en jornadas de 10:00 a 18:00. Los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer los puestos, probar nuevos sabores y sumergirse en un entorno festivo durante todo el día.

La oferta incluirá platos como ramen, sushi, takoyaki, té de burbujas, mochi y granizado de matcha, preparados por equipos provenientes tanto de diferentes estados de Estados Unidos como de otros países, lo que garantiza una experiencia culinaria auténtica y diversa.

Uno de los aspectos más destacados de la edición aniversario será la incorporación de un concurso culinario “misterioso”, en fase de desarrollo por parte de los organizadores y orientado al público local.

La edición 2026 del JAPAN Fes incluirá más de 30 eventos gastronómicos en Manhattan, Brooklyn y Queens durante varios meses (JAPAN Fes)

Aunque los detalles aún no se han dado a conocer, la iniciativa sumará un componente competitivo y creativo al programa de actividades, reforzando el carácter distintivo del festival.

La propuesta para 2026 responde a la intención de expandir la plataforma cultural e integrar nuevas dinámicas, haciendo del JAPAN Fes una referencia para quienes buscan descubrir la gastronomía y cultura japonesa desde distintas perspectivas.

Una plataforma de intercambio cultural en expansión

Fundado en 2011, el JAPAN Fes evoluciona más allá de lo gastronómico para consolidarse como una plataforma integral de intercambio cultural.

Para Dragon Yamamoto, el evento busca promover el encuentro entre comunidades a través de la gastronomía, la música y las artes japonesas, y celebrar la diversidad en una de las ciudades más multiculturales del mundo.

La magnitud del despliegue en 2026 marca un hito tanto por la cantidad de actividades como por la expectativa generada en residentes y visitantes.

Dragon Yamamoto organiza el JAPAN Fes 2026 como una plataforma cultural que promueve la armonía y el intercambio entre comunidades (JAPAN Fes)

El festival tendrá la participación de chefs reconocidos internacionalmente y representantes destacados de la cultura japonesa, quienes brindarán talleres, demostraciones y espectáculos para todo tipo de público.

Además, más de 2.000 puestos internacionales contribuirán a mostrar la variedad de la cocina nipona y a posicionar a Nueva York como epicentro global de la cultura gastronómica japonesa durante la temporada.

Impacto en Nueva York y perspectivas para el aniversario

Con una programación amplia, precios accesibles y una proyección internacional sin precedentes, la edición 2026 del JAPAN Fes se presenta como una de las experiencias más relevantes para quienes desean explorar y celebrar la cultura japonesa en Nueva York.

Los organizadores estiman que asistirán cientos de miles de personas y anticipan un impacto positivo en la economía local a través del turismo gastronómico y cultural.

La programación del JAPAN Fes 2026 incluye un concurso culinario misterioso para el público local, enfocado en la creatividad gastronómica (Japanese City)

La temporada de aniversario, que abarcará varios meses, fortalecerá los lazos entre la comunidad japonesa y los neoyorquinos y abrirá oportunidades de intercambio y aprendizaje sobre la tradición y el arte culinario de Japón.

Con el aumento de eventos en toda la ciudad, el JAPAN Fes mantiene su posición como cita central en la agenda cultural de Nueva York y como acceso de referencia a la cultura japonesa contemporánea.