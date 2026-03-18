Estados Unidos

Escándalo en el sindicato “United Farm Workers”: acusan a su icónico fundador, César Chávez, de abuso de menores tras años de silencio

La cofundadora del sindicato, Dolores Huerta, denunció al fallecido activista por graves episodios en los años sesenta

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El debate sobre la figura
El debate sobre la figura de César Chávez reabre la discusión sobre la responsabilidad histórica de los líderes sociales (AP Foto, George Brich, Archivo)

Las acusaciones de abuso sexual y conducta inapropiada contra César Chávez, líder sindical y fundador del sindicato United Farm Workers (UFW) fallecido en 1993, fueron hechas públicas tras décadas de silencio y han generado respuestas institucionales inmediatas.

Dolores Huerta, histórica activista y cofundadora del movimiento, denunció que Chávez la manipuló y presionó sexualmente en dos ocasiones durante los años sesenta, cuando ambos impulsaban la creación del sindicato. Estas denuncias han motivado la suspensión de actos oficiales y la apertura de procesos internos de investigación por parte de la UFW y la Fundación César Chávez, según informó Los Angeles Times.

El caso salió a la luz a través de un comunicado de Huerta divulgado por NBC Los Angeles, donde la activista, de 96 años, detalló que ambos episodios derivaron en embarazos y que, debido a la situación, sus hijos fueron entregados a otras familias para su cuidado.

Hasta la fecha, tanto Huerta como entidades asociadas han resaltado la ausencia de denuncias formales anteriores relacionadas con estos hechos.

El sindicato United Farm Workers
El sindicato United Farm Workers enfrenta una crisis de confianza tras la denuncia pública de abuso sexual de Dolores Huerta (Reuters)

Las acusaciones contra César Chávez

En su declaración, Huerta explicó que durante los años sesenta experimentó dos episodios de abuso sexual cometidos por Chávez. La activista indicó que el primero ocurrió bajo manipulación y presión, mientras que en la segunda ocasión fue forzada en un entorno donde se sintió incapaz de escapar.

La activista relató que ambos encuentros condujeron a embarazos, y que para proteger a sus hijos los confió al cuidado de otras familias. Huerta afirmó que decidió romper el silencio motivada por recientes investigaciones periodísticas y los relatos coincidentes de otras mujeres que señalan experiencias similares durante su adolescencia o juventud.

Huerta remarcó que la denuncia busca alentar a otras víctimas a dar a conocer sus testimonios y fortalecer, no destruir, la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas. “Las acciones de César no reflejan los valores de nuestra comunidad ni del movimiento”, expresó en su comunicado, recogido por NBC Los Angeles.

Respuesta del sindicato y la Fundación César Chávez ante las denuncias

Tras la difusión de estas acusaciones, United Farm Workers anunció que no participará en las actividades programadas para el Día de César Chávez. El sindicato calificó los hechos como “profundamente inquietantes”, reconociendo que existen informes sobre posibles víctimas menores de edad, aunque aclaró que hasta ahora no ha recibido denuncias directas ni cuenta con información de primera mano, según informó Los Angeles Times.

La organización indicó que, en las próximas semanas, establecerá un canal externo, confidencial e independiente para que posibles víctimas puedan compartir sus experiencias, identificar consecuencias y, si lo desean, participar en mecanismos de reparación.

Por su parte, la Fundación César Chávez manifestó estar “profundamente conmocionada y entristecida” y confirmó la suspensión de conmemoraciones en ciudades como Tucson, Houston, Corpus Christi y San Bernardino.

Ambas instituciones subrayaron que el objetivo de estas acciones es priorizar el bienestar emocional y la seguridad de la comunidad, promoviendo alternativas a las celebraciones habituales a través de actividades de servicio y apoyo social. “Trabajamos para asegurar un entorno seguro y confidencial para quienes deseen relatar su experiencia y fortalecer la cultura interna”, puntualizó la Fundación, de acuerdo con NBC Los Angeles.

La familia Chávez transmitió su pesar ante las noticias y solicitó respeto, privacidad y un diálogo justo para todas las personas vinculadas a este proceso, a la vez que reconoció el sufrimiento de quienes no pudieron expresar su voz en el pasado.

Repercusiones en el legado de César Chávez y la comunidad latina

Las revelaciones han provocado un debate sobre el legado de César Chávez, considerado uno de los líderes latinos más influyentes en la historia sindical estadounidense. Diversas voces han señalado el impacto inmediato sobre la figura de Chávez, cuyo liderazgo fue clave para la organización y defensa de los trabajadores agrícolas en California y otros estados del suroeste.

El escándalo ha acentuado la discusión sobre la revisión crítica de figuras históricas y la necesidad de distinguir entre las contribuciones colectivas y la conducta individual de sus líderes. Representantes sindicales y organizaciones comunitarias recordaron que el movimiento campesino ha sido más trascendente que cualquier liderazgo específico: “Nada justifica que se obstaculice la denuncia de abusos o la búsqueda de la verdad. El movimiento debe aprender de lo sucedido para seguir luchando por la equidad y la dignidad de los trabajadores”, afirmó el portavoz de la Organización de Trabajadores Agrícolas de California en declaraciones a Telemundo.

Expertos legales consultados por Los Angeles Times advierten que la reciente legislación en California permite demandas por abusos históricos, lo que podría derivar en reclamos judiciales contra el sindicato por hechos ocurridos décadas atrás.

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