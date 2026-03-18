Culparon a los promotores de las vacaciones de primavera por el aumento de arrestos en Daytona Beach y New Smyrna Beach

Las autoridades de Volusia County aplican sanciones económicas inéditas a promotores de fiestas durante el spring break en Florida.(TikTok/@romandelangel4)

La policía de Daytona Beach y New Smyrna Beach en Florida intensificó su respuesta durante el receso primaveral (spring break) al enfrentar una ola de disturbios, con más de 100 detenciones y la implementación de sanciones inéditas para organizadores de eventos no autorizados. La preocupación de las autoridades se centró en la masiva llegada de jóvenes tras la convocatoria de promotores a través de redes sociales.

La situación derivó en numerosos incidentes; además, se declaró una zona especial con castigos más severos. Según informó el periódico nacional estadounidense USA TODAY, el sheriff Mike Chitwood anunció que se tomarán medidas legales y económicas contra quienes promuevan este tipo de concentraciones sin permiso, advirtiendo que estos organizadores serán responsabilizados por los costes generados a la comunidad.

El sheriff Chitwood detalló que Volusia County, que abarca ambos destinos turísticos, será pionero en el estado al perseguir financieramente a los responsables de los eventos promocionados en línea. Según datos presentados el lunes 16 de marzo por USA TODAY, en el primer fin de semana de las vacaciones de primavera se registraron 133 detenciones, distribuidas en 84 en Daytona Beach y 49 en New Smyrna Beach.

Las autoridades de Volusia County aplican sanciones económicas inéditas a promotores de fiestas durante el spring break en Florida.(TikTok/@romandelangel4)

Además, se asistió a 17 menores en el Centro de Recursos Familiares del condado, varios de ellos bajo el efecto del alcohol o drogas, con notificación inmediata a sus padres. Entre los objetos incautados se encontraron seis armas de fuego, incluidos dos revólveres transportados por un adulto y un arma robada en posesión de un menor.

En 20 ocasiones, personas adultas portaban armas al momento de ser interrogadas por consumo de alcohol en la vía pública.

Volusia County impone sanciones económicas a promotores por caos durante spring break

Las autoridades responsabilizaron directamente a los promotores de eventos que, a través de redes sociales, incentivan la llegada de grandes multitudes a las playas sin contar con permisos. Esta actividad, denominada en inglés como “takeovers”, sobrepasó la capacidad de gestión local y dio origen a un volumen elevado de llamadas de emergencia, horas extra del personal policial y tareas extraordinarias de limpieza por acumulación de residuos, según señaló Chitwood al diario estadounidense.

En rueda de prensa, el jefe policial enfatizó que cualquier promotora identificada será objeto de demandas y sanciones económicas: “Vamos a ir tras ustedes por los costes que genera su caos en nuestra comunidad”, afirmó. Como parte de las medidas, se declaró una zona de eventos especiales en Daytona Beach desde el viernes 20 de marzo a las 11:00 hasta el domingo 22, lo que habilita a las fuerzas del orden a aplicar castigos más estrictos.

El sheriff Mike Chitwood advierte que los organizadores de eventos no autorizados serán demandados por los costes generados a la comunidad. (Tik Tok/Captura de pantalla)

Chitwood informó que ya se han emitido dos órdenes formales de cese y desistimiento y que se procederá judicialmente si los promotores no acatan la advertencia.

Una unidad informativa independiente sobre la situación en el spring break respondió:

“Durante el primer fin de semana de marzo, la afluencia desbordó las previsiones y puso a prueba los servicios de seguridad y salud del condado. Las fuerzas policiales procesaron más de 130 detenciones, intervinieron con menores afectados por sustancias y decomisaron múltiples armas de fuego, todo en el marco de eventos sin autorización oficial. La decisión de perseguir financieramente a los promotores busca disuadir futuras convocatorias y proteger los recursos municipales”.

Incidentes en la playa y percepciones de violencia se viralizan en redes sociales

Uno de los episodios más difundidos ocurrió cuando un vídeo mostró a una multitud corriendo por la playa, aparentemente aterrada por posibles disparos. El sheriff Chitwood, presente en el lugar junto al jefe de policía, desmintió cualquier tiroteo en la zona costera: “No hubo ningún disparo en la playa; lo que ocurrió fue que aplastaron una botella de agua para simular el sonido de un disparo y provocar el pánico”, afirmó a USA TODAY.

Las imágenes muestran patrullas avanzando en medio del tumulto con balizas y sirenas. No obstante, se registraron cuatro tiroteos en distintos sectores de Daytona Beach durante ese fin de semana, en los que tres personas resultaron heridas, según informó el diario local Daytona Beach News-Journal.

Los llamados 'takeovers', convocados por redes sociales, provocaron desbordes en la capacidad de gestión policial y servicios de limpieza en Daytona Beach. (Reuters)

Las autoridades subrayaron que ninguno de estos incidentes tuvo lugar en la playa, aunque la percepción de inseguridad se amplificó por la viralización de los vídeos en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La presencia de armas entre los asistentes se consolidó como otro factor constatable en los operativos. Según dijo Chitwood a USA TODAY, en el contexto actual los jóvenes que acuden al receso primaveral no solo consumen alcohol y drogas, sino que también portan armas, aunque muchos lo hacen de manera legal bajo la modalidad de porte oculto u abierto permitida en Florida.

Autoridades buscan contener futuras aglomeraciones durante el receso universitario

Con el foco puesto en evitar nuevas crisis de seguridad, la oficina del sheriff de Volusia County y los ayuntamientos locales se comprometen a monitorear y sancionar la actividad de los promotores de eventos en próximas convocatorias. El objetivo de las medidas, reiteró Chitwood, es evitar que grandes reuniones informales desborden las capacidades de respuesta de la comunidad y proteger tanto a residentes y visitantes.

La nueva estrategia, con sanciones económicas y refuerzo del control policial durante los periodos clave del receso primaveral (spring break), define un precedente en el manejo de grandes concentraciones juveniles en estados costeros de Estados Unidos, según la cobertura de USA TODAY.