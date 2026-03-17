Tormentas y clima extremo causan más de 1.500 vuelos cancelados y más de 2.600 retrasos en Estados Unidos

Tormentas severas y cierre parcial del gobierno federal provocan una crisis de cancelaciones y retrasos en vuelos en Estados Unidos. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Estados Unidos, cancelaciones, retrasos, tormentas y el cierre parcial del gobierno federal provocaron una crisis en los vuelos comerciales durante la semana del 17 de marzo. Las operaciones aéreas sufrieron multitud de suspensiones tras el paso de un sistema de tormentas que se desplazó desde el Medio Oeste hacia la costa este, afectando a miles de pasajeros. Este fenómeno coincidió con el cierre parcial del gobierno federal, lo que agravó la situación. Como consecuencia, se formaron filas largas en los controles de seguridad, según la agencia de noticias Associated Press y confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA).

De acuerdo con el sitio de monitoreo aéreo FlightAware, al menos 750 vuelos fueron cancelados y otros 1.300 sufrieron demoras en aeropuertos de todo el país, especialmente en grandes terminales como Nueva York, Chicago y Atlanta. La Administración Federal de Aviación (FAA) intervino con suspensiones en tierra y restricciones temporales en operaciones, en respuesta a los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas extremas, según informes institucionales.

El cierre parcial del gobierno federal, en vigor desde el 14 de febrero, impactó directamente la dotación de personal en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), lo que ocasionó una alta rotación y ausencias en los puntos de control. Más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio de la medida, lo que repercutió en los tiempos de espera y la atención a los viajeros, indicó el medio económico Fox Business.

Causas de cancelaciones y retrasos en vuelos

El sistema de tormentas atravesó el Medio Oeste y avanzó hacia la costa este, generando acumulaciones de nieve en ciudades como Madison (Wisconsin) y vientos de más de 80 km/h en áreas metropolitanas de Nueva York, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Esta situación obligó a la FAA a implementar suspensiones en tierra en los aeropuertos internacionales Hartsfield-Jackson de Atlanta y Charlotte Douglas, y a ordenar retrasos de operaciones en JFK y Newark Liberty.

Según datos de FlightAware, el lunes anterior al anuncio se registraron:

600 vuelos cancelados en O’Hare (Chicago)

Más de 470 cancelaciones en Hartsfield-Jackson (Atlanta)

Más de 450 vuelos afectados en LaGuardia (Nueva York)

Estos números superan los promedios habituales para la temporada, según información difundida por la agencia de noticias Associated Press.

Impacto del cierre en controles de seguridad

El cierre parcial del gobierno afecta únicamente al Departamento de Seguridad Nacional y, en consecuencia, a la TSA, responsable de los controles de seguridad. Los empleados de la TSA no recibieron su sueldo completo el fin de semana previo a las interrupciones, lo que generó una ola de renuncias y ausencias, según la estación regional WSLS.

Aaron Barker, líder local de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, declaró en rueda de prensa recogida por Associated Press: “Muchos trabajadores de la TSA están lidiando con avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto”. Los sindicatos advirtieron que los tiempos de espera podrían aumentar mientras continúe el cierre parcial.

Más de 1.500 vuelos se cancelan y 2.600 sufren demoras en aeropuertos clave como Nueva York, Chicago y Atlanta debido a condiciones meteorológicas extremas. (REUTERS/Brian Snyder)

Aeropuertos y rutas con mayor impacto

Las terminales más afectadas incluyeron los principales centros de conexión de Estados Unidos:

O’Hare (Chicago)

Hartsfield-Jackson (Atlanta)

LaGuardia (Nueva York)

JFK (Nueva York)

Charlotte Douglas (Carolina del Norte)

Newark Liberty (Nueva Jersey)

La FAA informó que las suspensiones y retrasos se mantendrán mientras persista la combinación de condiciones meteorológicas adversas y falta de personal.

Cifras de cancelaciones y demoras

De acuerdo con FlightAware, sumando el lunes y el martes hubo más de 1.500 cancelaciones y los 2.600 retrasos en el espacio aéreo estadounidense, cifras que duplican los registros habituales del periodo. Las compañías aéreas y las autoridades aeroportuarias recomendaron a los usuarios consultar el estado de sus vuelos y anticipar su llegada a las terminales ante la posibilidad de cambios de último minuto.

Impacto en los viajeros

Miles de pasajeros quedaron varados en terminales debido a la acumulación de cancelaciones y cambios de itinerario. Kelly Price, pasajera afectada, relató a Associated Press que su vuelo desde Orlando hacia Colorado fue cancelado en la madrugada, y que la única opción disponible para reprogramar correspondía al martes por la tarde. Danielle Cash, viajera de Tampa, buscó alojamiento extra tras quedar bloqueada en San Luis por la suspensión de vuelos.

Los aeropuertos de Nueva Orleans y Austin aconsejaron a los pasajeros presentarse al menos tres horas antes de la salida programada, según publicaciones institucionales en X, para mitigar el impacto de las filas en los controles de seguridad.

Autoridades y sindicatos: reacciones y medidas

Las autoridades de la TSA y la FAA enfatizaron la necesidad de mantener las medidas de seguridad, a pesar de la reducción de personal. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio del cierre. Los sindicatos exigen una solución urgente para garantizar la continuidad operativa y el pago de salarios atrasados.

Los legisladores demócratas en el Congreso condicionan la reanudación de la financiación a la imposición de nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración, según reportó la agencia de noticias Associated Press.

El cierre parcial del gobierno federal genera escasez de personal en la TSA, aumentando los tiempos de espera y las filas en los controles de seguridad. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Efecto en temporada alta y previsión

El episodio coincide con el inicio de las vacaciones de primavera y los torneos universitarios NCAA, periodos que incrementan la demanda de vuelos. De acuerdo con FlightAware, la carga de pasajeros en los aeropuertos se encuentra por encima del promedio, lo que agrava el impacto de las interrupciones.

Las autoridades recomiendan revisar el estado de los vuelos y planificar con antelación. El restablecimiento de la normalidad depende de la evolución de las condiciones meteorológicas y de la resolución del cierre parcial del gobierno federal.

Recomendaciones para viajeros

Las aerolíneas sugieren:

Consultar el estatus de los vuelos en tiempo real a través de plataformas oficiales

Llegar al aeropuerto con varias horas de anticipación

Mantenerse informado mediante los canales de comunicación de las autoridades aeroportuarias y la TSA

Considerar alternativas de viaje si es posible

Las terminales más concurridas, como las de Atlanta, Chicago y Nueva York, reforzaron los servicios de atención a pasajeros, aunque la disponibilidad de personal sigue limitada.

Precedentes de crisis en el transporte aéreo

Según el medio económico Fox Business, la TSA atravesó tres cierres parciales del gobierno en menos de un año, lo que ha generado situaciones similares de retrasos y renuncias. La combinación de fenómenos meteorológicos extremos y coyunturas políticas suele poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y las compañías aéreas.

Perspectivas a corto plazo

La normalización de los vuelos dependerá de la evolución del clima y la resolución del conflicto presupuestario en el Congreso. La FAA mantiene medidas de contingencia y revisa la seguridad operativa en los aeropuertos afectados. El Departamento de Seguridad Nacional y la TSA continúan evaluando la disponibilidad de personal y el impacto del cierre en la atención al público.