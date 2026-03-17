Qué es Chicagohenge, el fenómeno solar que regresa a Chicago del 20 al 23 de marzo

El equinoccio de primavera de 2026 permitirá observar el Chicagohenge, un fenómeno solar único en pleno centro de Chicago (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equinoccio de primavera de 2026 traerá de regreso uno de los espectáculos urbanos más notables de Estados Unidos: Chicagohenge, el fenómeno solar que cada año transforma la cuadrícula del centro de Chicago en un escenario natural para la observación astronómica.

Este evento se caracteriza por la alineación perfecta del sol con la arquitectura de la ciudad, prevista del 20 al 23 de marzo de 2026, convirtiéndose en una oportunidad singular para residentes y visitantes de contemplar cómo la luz solar recorre las calles y edificios más representativos.

A diferencia de otros fenómenos urbanos, Chicagohenge destaca por su precisión en la interacción entre el trazado de las calles y el movimiento solar. Mientras que el mundo conoce la influencia del solsticio en estructuras milenarias como Stonehenge —donde los rayos se filtran entre piedras prehistóricas en Wiltshire, Reino Unido—, Chicago ofrece su propia versión moderna durante los equinoccios.

El término “Chicagohenge” hace referencia a este instante en el que, por la disposición perpendicular de las arterias principales, la ciudad funciona como observatorio privilegiado para el tránsito solar. Así lo confirmaron las autoridades del Planetario Adler de Chicago en una comunicación oficial.

El trazado de Chicago y su relevancia durante el equinoccio

La cuadrícula urbana de Chicago, orientada a los puntos cardinales, permite la alineación perfecta del sol durante los equinoccios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de este fenómeno se encuentra en el diseño de la ciudad. Chicago está organizada en una cuadrícula alineada rigurosamente con los puntos cardinales, con calles principales corriendo de norte a sur y de este a oeste.

Según el Planetario Adler, esta disposición geométrica permite que, en fechas próximas a los equinoccios de primavera y otoño, el sol se sitúe en el horizonte exactamente sobre el eje de las calles al amanecer y al atardecer.

Del 20 al 23 de marzo de 2026, los asistentes podrán observar el sol asomando o desapareciendo al final de las calles más transitadas del centro.

El fenómeno se repite tanto en primavera como en otoño, porque es cuando el eje de la Tierra permite que el sol cruce el ecuador, haciendo que el día y la noche tengan una duración similar en ambos hemisferios. De acuerdo con el Planetario Adler de Chicago, el equinoccio de primavera de 2026 ocurrirá el 20 de marzo.

El calendario exacto para presenciar el Chicagohenge de 2026

El evento Chicagohenge tendrá lugar del 20 al 23 de marzo de 2026, cuando la ciudad se convierte en observatorio astronómico urbano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Planetario Adler específica que las fechas óptimas para observar el Chicagohenge son del 20 al 23 de marzo de 2026, cuando es posible contemplar el fenómeno tanto al alba como al ocaso. Las diferencias en las horas de amanecer y puesta de sol cada día se deben a la progresiva variación diaria de la posición orbital de la Tierra respecto al sol.

Estas son las horas clave según la información oficial:

20 de marzo: Amanecer a las 6:53 y puesta de sol a las 19:02 .

. 21 de marzo: Amanecer a las 6:51 y puesta de sol a las 19:03.

22 de marzo: Amanecer a las 6:50 y puesta de sol a las 19:05.

23 de marzo: Amanecer a las 6:48 y puesta de sol a las 19:06.

Durante esos días, el sol recorre el eje de las calles principales, generando imágenes que atraen a fotógrafos y curiosos a puntos estratégicos del centro.

La cuadrícula urbana y las condiciones astronómicas convierten a la ciudad de Chicago en observatorio efímero de este tipo de alineaciones, resultado de la suma de variables científicas y trazado urbano, equiparando la experiencia a la que ocurre en Stonehenge durante los solsticios antiguos, aunque sobre un escenario metropolitano.

Diferencias entre equinoccio y solsticio: precisión astronómica

La documentación oficial del Planetario Adler subraya la diferencia entre equinoccio y solsticio. El equinoccio ocurre dos veces al año, cuando el sol se sitúa directamente sobre el ecuador y el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración.

Su origen etimológico es el latín “noche igual”, señalando el momento en que ambos hemisferios reciben cantidades equivalentes de luz solar.

El solsticio, en cambio, marca el comienzo del verano o el invierno y corresponde al punto en el que el sol alcanza su máxima o mínima altura en el cielo.

El próximo solsticio de verano será el 21 de junio de 2026 y el de invierno, el 21 de diciembre de 2026. En estos casos, la duración del día y la noche presenta su mínima o máxima diferencia anual.

Cómo y dónde observar mejor el Chicagohenge en 2026

Observar el Chicagohenge requiere elegir el sitio adecuado. El fenómeno es visible desde cualquier calle de Chicago que vaya de este a oeste, siempre que se mantenga el horizonte despejado al amanecer o al atardecer.

El Planetario Adler señala que algunos de los puntos con mayor afluencia y mejores vistas son Kinzie, Madison y E. Randolph, especialmente entre N. State St. y N. Michigan Avenue. Para quienes deseen captar imágenes singulares, se recomienda posicionarse sobre la calle Washington a la altura de Millennium Park.

Durante el Chicagohenge, miles de personas llenan estas vías, muchas armadas con cámaras, para captar el instante en el que el sol queda encuadrado por los rascacielos y el asfalto, originando un efecto luminoso que resalta los contornos urbanos.

Este fenómeno tiene relevancia no solo por su atractivo visual, sino por evidenciar la interacción entre la ciudad y los ciclos naturales.

Para quienes buscan una experiencia singular en Estados Unidos, el Chicagohenge de 2026 ofrece una oportunidad acotada en el calendario y regida por leyes astronómicas precisas, de presenciar cómo el diseño humano se integra con los ritmos cósmicos.

La alineación solar de Chicago durante los equinoccios transforma por unos días a la ciudad en uno de los pocos lugares del mundo donde la arquitectura urbana y la regularidad orbital de la Tierra componen, juntos, un espectáculo accesible a todos los habitantes y visitantes.