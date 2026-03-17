Estados Unidos

La selección de Estados Unidos y sus camisetas más legendarias en los Mundiales

La indumentaria utilizada por el equipo norteamericano ha acompañado momentos de gloria, polémicas y transformaciones históricas, consolidándose como símbolo de identidad y evocando recuerdos profundos en la memoria colectiva del fútbol estadounidense

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Landon Donovan y su mítico
Landon Donovan y su mítico gol a Argelia en el Mundial 2010. Del otro lado, Christian Pulisic en el encuentro frente a Inglaterra por el Mundial 2022

Las nuevas camisetas de la selección masculina de Estados Unidos para el Mundial 2026 ya generan debate, pero es el impacto de sus predecesoras y su vínculo con la memoria colectiva lo que sigue marcando la conversación.

El anuncio de la indumentaria que vestirá al equipo anfitrión revive comparaciones inevitables con los conjuntos que acompañaron a la nación en momentos históricos y decepciones imborrables.

Cada uniforme del equipo estadounidense en la Copa del Mundo desde 1990 refleja tanto éxitos como fracasos deportivos, y para los aficionados, las camisetas han pasado a ser símbolos de épocas específicas.

Según la Federación de Fútbol de Estados Unidos, la expectativa por el nuevo modelo responde a la importancia que tiene la identidad visual en la cultura futbolística local.

La camiseta que usará la selección masculina de Estados Unidos en el Mundial 2026 será evaluada no solo por su diseño, sino también por los resultados que consiga el equipo en el torneo.

La nueva camiseta de la
La nueva camiseta de la selección masculina de Estados Unidos para el Mundial 2026 despierta debate y revive recuerdos históricos en la afición

Los antecedentes muestran que las prendas más recordadas suelen estar asociadas a logros deportivos o episodios que marcaron un antes y un después para el fútbol estadounidense, según el portal especializado Soccer America.

La evolución de los uniformes del USMNT en los mundiales

En las últimas nueve ediciones del torneo, la selección de Estados Unidos ha estado presente en ocho, tras su regreso en 1990 luego de cuatro décadas de ausencia.

Desde entonces, los uniformes han dejado huella tanto por sus aciertos estéticos como por sus fallos, y en muchos casos, por su asociación con momentos clave.

El conjunto de 2026 busca diferenciarse de su antecesor de 2022, que recibió críticas de jugadores y seguidores.

El diseño de la camiseta
El diseño de la camiseta 2026 busca diferenciarse de su antecesora de 2022, criticada por jugadores y aficionados tras el pasado Mundial

El descontento fue tal que los propios futbolistas exigieron intervenir en el diseño de la nueva camiseta para evitar una repetición del resultado anterior, considerado por muchos como un “gol en contra” desde lo estilístico.

Momentos emblemáticos y decepciones ligadas al vestuario

La camiseta de 1994, conocida como la de mezclilla, permanece como la más reconocible. En su momento fue tomada como una broma por algunos jugadores, pero tres décadas después, su legado es incuestionable: se transformó en un emblema de la cultura futbolística local.

La camiseta de mezclilla de
La camiseta de mezclilla de 1994, inicialmente polémica, se consolida tres décadas después como emblema cultural del fútbol en Estados Unidos

La colección de 2026 retoma elementos de ese diseño, confirmando su influencia duradera en la identidad del equipo nacional.

El uniforme de 2002, aunque no fue destacado visualmente, quedó grabado en la memoria de los hinchas gracias a victorias como la obtenida ante Portugal y el célebre “dos a cero” frente a México.

Incluso detalles poco originales, como las flechas de malla en las camisetas, se ven superados por los recuerdos de esos partidos.

El uniforme de 2002 de
El uniforme de 2002 de la selección de Estados Unidos quedó en la memoria por victorias icónicas como el triunfo ante Portugal y el 'dos a cero' frente a México

Uniformes que marcaron una era

El uniforme de 2010, conocido como The Sash Set, acompañó a la selección en una campaña llena de dramatismo en Sudáfrica.

El diseño evocaba la equipación de 1950 y, aunque no era perfecto, se asocia al gol agónico de Landon Donovan frente a Argelia, un momento que aún permanece entre los aficionados.

El uniforme de 2010, famoso
El uniforme de 2010, famoso por el diseño 'The Sash Set', se asocia al histórico gol de Landon Donovan en Sudáfrica y a la evocación de 1950

En contraste, las camisetas de 1990 y 1998 figuran entre las menos apreciadas. La de 1990, con el escudo en el centro y combinaciones poco convencionales, es vista como una prenda olvidable, aunque representa el regreso al torneo tras décadas de ausencia.

El modelo de 1998 tampoco contribuyó a mejorar la imagen, en un Mundial donde el equipo mostró un desempeño flojo en Francia.

El uniforme de 1998 es
El uniforme de 1998 es recordado por su baja aceptación y su asociación con el mal desempeño de Estados Unidos en el Mundial de Francia

El diseño y la memoria en el fútbol estadounidense

La conexión entre la camiseta y el recuerdo de los hinchas se refuerza cuando los uniformes coinciden con gestas deportivas.

Así ocurrió en 2014, cuando la camiseta Bomb Pops quedó ligada a goles decisivos, como el de Clint Dempsey ante Ghana y el de John Brooks en ese mismo encuentro. Aunque el diseño dividió opiniones, terminó ganando su lugar en la memoria colectiva por esos instantes de gloria.

El impacto de la camiseta
El impacto de la camiseta Bomb Pops en 2014 quedó sellado por goles célebres de Clint Dempsey y John Brooks ante Ghana, trascendiendo su recibimiento inicial

La colección de 2006 fue reconocida por su esquema de colores y por ofrecer dos versiones claramente diferenciadas.

No obstante, el rendimiento del equipo no acompañó las expectativas generadas por una plantilla que llegó al torneo con una alta clasificación en el ranking FIFA.

El uniforme de Estados Unidos
El uniforme de Estados Unidos para Alemania 2006 recibió elogios por su estética, aunque el equipo no replicó el éxito deportivo de años previos

El futuro de la camiseta estadounidense

La nueva indumentaria presentada para el Mundial 2026 será observada bajo la lupa de la historia: el peso de la memoria futbolística y la presión de los resultados deportivos influirán en si el modelo logra trascender. Por ahora, el debate está abierto y las comparaciones con el pasado resultan inevitables.

Desde 1990, cada camiseta del USMNT ha estado presente en capítulos fundamentales para el fútbol de Estados Unidos, desde retornos esperados hasta noches de gloria.

El diseño y el rendimiento se entrelazan, y solo el tiempo mostrará si la nueva prenda de 2026 logrará inscribirse junto a los modelos más recordados.

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