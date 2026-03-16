Así es la nueva camiseta de la selección de fútbol de Estados Unidos para el Mundial 2026

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos presenta uniformes diseñados con participación activa de los jugadores en cada etapa del proceso (@brfootball)

El lanzamiento de los nuevos uniformes de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos de cara al Mundial 2026 representa un cambio en la relación entre jugadores, la federación y la marca deportiva encargada del diseño.

Las nuevas camisetas, que se presentarán por primera vez en los amistosos frente a Bélgica y Portugal a finales de marzo, reflejan un proceso creativo donde los futbolistas tuvieron una voz decisiva, a diferencia de ocasiones anteriores.

Por primera vez, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos lanzó uniformes desarrollados con participación directa de sus jugadores, quienes opinaron sobre materiales, colores y detalles visuales desde el comienzo del proceso.

El objetivo de la federación y la marca Nike, según explicaron ambas partes, es consolidar una identidad visual que distinga y perdure en el equipo nacional.

La camiseta visitante muestra un diseño obsidiana con estrellas metálicas, ofreciendo una estética moderna y distintiva para el equipo nacional (@brfootball)

El descontento de los jugadores con los uniformes usados en la Copa del Mundo anterior motivó a la federación y a Nike a cambiar su enfoque.

Tras la negativa de varios futbolistas a asistir a una sesión de fotos con los modelos previos, la federación facilitó una colaboración mucho más estrecha.

Diseño impulsado por los propios futbolistas

En esta etapa, una docena de jugadores participó activamente desde el principio, evaluando materiales y propuestas de diseño, además de aportar sus preferencias sobre colores y texturas.

El resultado es una colección en la que los futbolistas influyeron directamente, llegando a pedir una revisión total del uniforme alternativo, de acuerdo con directivos de la federación.

Nike y la federación estadounidense promueven una nueva identidad visual con franjas rojas y blancas inspiradas en la bandera nacional (@brfootball)

El uniforme principal toma inspiración en la bandera estadounidense, mostrando franjas rojas y blancas onduladas que recorren horizontalmente la camiseta.

El diseño busca transmitir una identidad “indudablemente estadounidense” y se aparta de modelos anteriores, considerados demasiado simples por los jugadores.

Por su parte, la camiseta de visitante adopta un tono oscuro, denominado obsidiana, con estrellas metálicas que solo se distinguen de cerca o bajo ciertos ángulos de luz.

Sobre la elección del azul marino con estrellas plateadas, el mediocampista Tyler Adams afirmó: “Creo que va a ser una camiseta clásica”.

La nueva indumentaria de la selección de Estados Unidos debutará en los amistosos frente a Bélgica y Portugal, preparatorios rumbo a la Copa del Mundo (@brfootball)

Búsqueda de una identidad visual coherente

Directivos y deportistas coincidieron en que el lanzamiento debía ser más que un cambio estético. Apuntaron a sentar una línea creativa que permita reconocer al equipo nacional de forma inmediata.

La falta de consistencia en los diseños anteriores motivó el planteo de una marca visual sostenida, como ocurre con selecciones como Países Bajos o Brasil.

El uniforme alternativo fue concebido no solo para el campo de juego, sino también como prenda de uso cotidiano para los jugadores.

El objetivo fue lograr una prenda que transmita “energía” y cierta “intimidación” por el color oscuro, manteniendo elementos únicos como las estrellas reflectantes.

Durante el proceso surgieron debates sobre si el uniforme alternativo debía orientarse al negro, al azul marino o a una combinación de ambos.

La selección masculina mostró su equipación oficial, despertando comentarios sobre la estética, los símbolos nacionales y la inspiración detrás del diseño (Claro Sports)

Finalmente, se adoptó una solución intermedia que equilibra el deseo de un diseño audaz con la presencia de símbolos nacionales, como las estrellas, de manera sutil.

Presentación en amistosos y futuro del equipo

La nueva indumentaria debutará en los amistosos ante Bélgica y Portugal. Estos partidos serán la antesala de la convocatoria final para la Copa del Mundo, donde el entrenador Mauricio Pochettino definirá la lista de 26 jugadores que representarán a Estados Unidos.

El lanzamiento marca un cambio notable en la manera en que los futbolistas estadounidenses intervienen en la creación de su imagen pública y deportiva.

El trabajo coordinado entre jugadores, federación y la marca busca dejar atrás la falta de continuidad visual y establecer una identidad que trascienda, con miras a que las nuevas camisetas, ya sea por sus franjas onduladas o por las estrellas apenas visibles, pasen a ser símbolos del fútbol estadounidense.

La federación, jugadores y Nike buscan establecer una identidad visual sostenida y reconocible, similar a selecciones como Países Bajos o Brasil

Para quienes pregunten qué cambió en el desarrollo de estos uniformes, la respuesta se encuentra en la mayor intervención de los futbolistas y su influencia directa en el diseño final.

El resultado es una colección que pretende consolidar una identidad propia y duradera para la selección, proceso que la federación y Nike consideran fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia y el reconocimiento internacional del equipo nacional.