Estados Unidos

Así es la nueva camiseta de la selección de fútbol de Estados Unidos para el Mundial 2026

El lanzamiento del uniforme mundialista ha generado debate entre los fanáticos sobre su diseño, mientras la federación apuesta por un estilo renovado y moderno para el torneo

Guardar
La selección masculina de fútbol
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos presenta uniformes diseñados con participación activa de los jugadores en cada etapa del proceso (@brfootball)

El lanzamiento de los nuevos uniformes de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos de cara al Mundial 2026 representa un cambio en la relación entre jugadores, la federación y la marca deportiva encargada del diseño.

Las nuevas camisetas, que se presentarán por primera vez en los amistosos frente a Bélgica y Portugal a finales de marzo, reflejan un proceso creativo donde los futbolistas tuvieron una voz decisiva, a diferencia de ocasiones anteriores.

Por primera vez, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos lanzó uniformes desarrollados con participación directa de sus jugadores, quienes opinaron sobre materiales, colores y detalles visuales desde el comienzo del proceso.

El objetivo de la federación y la marca Nike, según explicaron ambas partes, es consolidar una identidad visual que distinga y perdure en el equipo nacional.

La camiseta visitante muestra un
La camiseta visitante muestra un diseño obsidiana con estrellas metálicas, ofreciendo una estética moderna y distintiva para el equipo nacional (@brfootball)

El descontento de los jugadores con los uniformes usados en la Copa del Mundo anterior motivó a la federación y a Nike a cambiar su enfoque.

Tras la negativa de varios futbolistas a asistir a una sesión de fotos con los modelos previos, la federación facilitó una colaboración mucho más estrecha.

Diseño impulsado por los propios futbolistas

En esta etapa, una docena de jugadores participó activamente desde el principio, evaluando materiales y propuestas de diseño, además de aportar sus preferencias sobre colores y texturas.

El resultado es una colección en la que los futbolistas influyeron directamente, llegando a pedir una revisión total del uniforme alternativo, de acuerdo con directivos de la federación.

Nike y la federación estadounidense
Nike y la federación estadounidense promueven una nueva identidad visual con franjas rojas y blancas inspiradas en la bandera nacional (@brfootball)

El uniforme principal toma inspiración en la bandera estadounidense, mostrando franjas rojas y blancas onduladas que recorren horizontalmente la camiseta.

El diseño busca transmitir una identidad “indudablemente estadounidense” y se aparta de modelos anteriores, considerados demasiado simples por los jugadores.

Por su parte, la camiseta de visitante adopta un tono oscuro, denominado obsidiana, con estrellas metálicas que solo se distinguen de cerca o bajo ciertos ángulos de luz.

Sobre la elección del azul marino con estrellas plateadas, el mediocampista Tyler Adams afirmó: “Creo que va a ser una camiseta clásica”.

La nueva indumentaria de la
La nueva indumentaria de la selección de Estados Unidos debutará en los amistosos frente a Bélgica y Portugal, preparatorios rumbo a la Copa del Mundo (@brfootball)

Búsqueda de una identidad visual coherente

Directivos y deportistas coincidieron en que el lanzamiento debía ser más que un cambio estético. Apuntaron a sentar una línea creativa que permita reconocer al equipo nacional de forma inmediata.

La falta de consistencia en los diseños anteriores motivó el planteo de una marca visual sostenida, como ocurre con selecciones como Países Bajos o Brasil.

El uniforme alternativo fue concebido no solo para el campo de juego, sino también como prenda de uso cotidiano para los jugadores.

El objetivo fue lograr una prenda que transmita “energía” y cierta “intimidación” por el color oscuro, manteniendo elementos únicos como las estrellas reflectantes.

Durante el proceso surgieron debates sobre si el uniforme alternativo debía orientarse al negro, al azul marino o a una combinación de ambos.

La selección masculina mostró su
La selección masculina mostró su equipación oficial, despertando comentarios sobre la estética, los símbolos nacionales y la inspiración detrás del diseño (Claro Sports)

Finalmente, se adoptó una solución intermedia que equilibra el deseo de un diseño audaz con la presencia de símbolos nacionales, como las estrellas, de manera sutil.

Presentación en amistosos y futuro del equipo

La nueva indumentaria debutará en los amistosos ante Bélgica y Portugal. Estos partidos serán la antesala de la convocatoria final para la Copa del Mundo, donde el entrenador Mauricio Pochettino definirá la lista de 26 jugadores que representarán a Estados Unidos.

El lanzamiento marca un cambio notable en la manera en que los futbolistas estadounidenses intervienen en la creación de su imagen pública y deportiva.

El trabajo coordinado entre jugadores, federación y la marca busca dejar atrás la falta de continuidad visual y establecer una identidad que trascienda, con miras a que las nuevas camisetas, ya sea por sus franjas onduladas o por las estrellas apenas visibles, pasen a ser símbolos del fútbol estadounidense.

La federación, jugadores y Nike
La federación, jugadores y Nike buscan establecer una identidad visual sostenida y reconocible, similar a selecciones como Países Bajos o Brasil

Para quienes pregunten qué cambió en el desarrollo de estos uniformes, la respuesta se encuentra en la mayor intervención de los futbolistas y su influencia directa en el diseño final.

El resultado es una colección que pretende consolidar una identidad propia y duradera para la selección, proceso que la federación y Nike consideran fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia y el reconocimiento internacional del equipo nacional.

Temas Relacionados

Selección Masculina de Fútbol de Estados UnidosNikeEstados-Unidos-NoticiasIdentidad VisualMundial 2026

Últimas Noticias

Cómo ahorrar en gasolina en Estados Unidos, según los expertos

Los expertos brindaron tres recomendaciones para ahorrar combustible en los vehículos.

Cómo ahorrar en gasolina en

Norte de Georgia bajo alerta por nevadas, vientos fuertes y riesgo de heladas

Las autoridades instan a extremar precauciones ante la combinación de nieve, ráfagas de viento y descenso de temperaturas que afecta a múltiples condados y podría complicar el tránsito vehicular

Norte de Georgia bajo alerta

Una joya calmada: la playa de California que está entre las mejores para ir en verano

Quienes buscan tranquilidad frente al mar encuentran en una de las costas de California paisajes de acantilados y playas poco concurridas

Una joya calmada: la playa

El Departamento de Policía de Doral logra la captura de dos sospechosos tras robo en tienda de telefonía

La estrategia conjunta entre las fuerzas del orden y comercios permitió la rápida identificación de los presuntos implicados, quienes operaban en diferentes locales y utilizaron métodos coordinados para sustraer dispositivos electrónicos de alto valor

El Departamento de Policía de

Temporada de serpientes: cuándo comienza y cuáles son las zonas más afectadas en Estados Unidos

El periodo de actividad de estos reptiles se regula por condiciones ambientales que varían según la región y el año, por lo que no existe una fecha establecida para su conclusión en todas las áreas del país.

Temporada de serpientes: cuándo comienza

TECNO

Steam suma nuevos juegos gratis:

Steam suma nuevos juegos gratis: lista completa y cómo descargarlos

Investigadores logran manipular Comet AI de Perplexity en minutos y demuestran su vulnerabilidad ante fraudes

Cómo no aparecer ‘en línea’ en WhatsApp: guía paso a paso para ocultar tu estado en 2026

Desactiva ya mismo esta función en WhatsApp para evitar que hackers espíen tus chats

Si tienes más de 30 y sigues jugando videojuegos no eres inmaduro: la ciencia lo explica

ENTRETENIMIENTO

Un café improvisado, dibujos espontáneos

Un café improvisado, dibujos espontáneos y sueños colectivos: la historia detrás de la revolución en el cine animado

Murió Matt Clark, actor de “Volver al futuro III”

Una exactriz del cine para adultos asegura que Timothée Chalamet la abandonó sin explicaciones por Kylie Jenner: “Estaba enamorada”

Chloé Zhao se pronunció tras la cancelación del reboot de ‘Buffy, la cazavampiros’: “Las cosas pasan por alguna razón”

Cuáles son los próximos proyectos de los nominados y ganadores del Oscar

MUNDO

Las bolsas de Estados Unidos

Las bolsas de Estados Unidos y Europa cerraron con ganancias impulsadas por las empresas tecnológicas

La carrera por la alcaldía de París sigue abierta tras la primera vuelta

Los aliados de la OTAN rechazaron la propuesta de Donald Trump para intervenir en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron seis misiles y 21 drones lanzados desde Irán

El bloqueo del Estrecho de Ormuz redujo un 60% las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico