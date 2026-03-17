Estas son las tres monedas estadounidenses más raras que alcanzan valores históricos, según un nuevo ranking

Una mano enguantada ilumina una moneda estadounidense de colección con una linterna, destacando sus detalles en preparación para una subasta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen distintas monedas que pueden llamar la atención de los coleccionistas de monedas. A pesar de que algunas de ellas presentan errores, valen distintos precios en el mercado. Por eso, el sitio especializado en numismática USA Coin Book recopiló una lista de las monedas estadounidenses más raras y valiosas de todos los tiempos.

El estudio se basó en la base de datos completa de USA Coin Book, que incluye todas las monedas estadounidenses jamás acuñadas. Se tomaron en cuenta el año de emisión, la rareza, la marca de ceca, las principales variantes, los errores y sus precios correspondientes para realizar el listado.

Esta selección cubre monedas desde 1793 hasta la actualidad, con datos y precios actualizados a 2026. El valor estimado de cada pieza en su base de datos se revisa dos veces al año para reflejar las condiciones más recientes del mercado numismático.

La publicación ofrece a coleccionistas e inversores una referencia concreta sobre el valor real de estas piezas. Las entradas sobre cada moneda incluyen detalles como fotografías ampliadas, composiciones metálicas, cifras de acuñación y características específicas que influyen en la cotización, de acuerdo con el sitio mencionado.

La recopilación agrupa información que permite analizar factores determinantes como raridad, errores de acuñación y estado de conservación. Su listado está disponible en línea y puede ser consultado para verificar los precios estimados y la relevancia de cada ejemplar dentro del mercado de Estados Unidos.

Metodología y criterios de selección de las monedas

Para confeccionar el ranking, USA Coin Book estudió piezas históricas de la numismática estadounidense, integrando variables técnicas y de contexto económico. Se incluyeron monedas que abarcan más de dos siglos de historia, incorporando aquellas cuya rareza o características únicas las vuelven especialmente demandadas entre los expertos.

Para confeccionar el ranking, USA Coin Book estudió piezas históricas de la numismática estadounidense, integrando variables técnicas y de contexto económico. Imagen de Infobae

Se consideraron además factores como el número de monedas emitidas, su destino tras la acuñación y el impacto de eventos históricos que delimitaron la circulación o supervivencia de ejemplares específicos.

El periodo analizado se actualizó hasta 2026, según la última revisión semestral del portal, para proporcionar un escenario completo y proyectado de la cotización y disponibilidad de monedas raras en el mercado estadounidense.

De esta manera, la lista constituye una herramienta de consulta vigente y útil tanto para coleccionistas como para inversores.

El análisis también toma en cuenta los precios alcanzados en subastas internacionales, así como la presencia en colecciones públicas como la Colección Numismática Nacional del Instituto Smithsonian.

1933 Saint-Gaudens Double Eagle (USD 20 oro)

El portal especializado Usacoinbook.com identifica la moneda de oro Saint-Gaudens Double Eagle de USD 20 de 1933 como una de las piezas más reconocidas y valiosas de la numismática estadounidense. Esta moneda está vinculada a la Gran Depresión y a recientes disputas legales. En 1933, se acuñaron 445.500 ejemplares, pero ninguno se puso en circulación.

Durante la Gran Depresión, el presidente Franklin D. Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 6102, que exigía la entrega de oro a la Reserva Federal y prohibía la tenencia privada de monedas de oro, salvo las consideradas de colección. Las Double Eagle de 1933 se produjeron después de la promulgación de esta orden. Por ello, casi todas fueron fundidas y retiradas del sistema monetario.

Solo dos ejemplares fueron apartados por la Casa de la Moneda de Estados Unidos y entregados a la Colección Numismática Nacional del Instituto Smithsonian. Existen, no obstante, otras monedas Double Eagle de 1933 que lograron sobrevivir.

De acuerdo con la estimación más reciente de Usacoinbook.com, el valor actual de la moneda Double Eagle de Saint Gaudens de 1933 en condición sin circular (MS+) supera los USD 23 millones de dólares. Esta cifra la posiciona como una de las monedas más valiosas del mundo.

Esta moneda está vinculada a la Gran Depresión y a recientes disputas legales. En 1933, se acuñaron 445.500 ejemplares, pero ninguno se puso en circulación. Fuente: usacoinbook.com

Moneda de oro Double Eagle de USD 20 con cabeza de corona de 1849: única - Colección Smithsonian

El mismo portal resalta la moneda de oro Double Eagle de USD 20 con la cabeza de la Libertad de 1849 entre las de mayor valor para la numismática estadounidense. Esta pieza corresponde a un ejemplar de prueba, creado para examinar el diseño de la nueva denominación Double Eagle.

Hasta 1795, el Eagle de USD 10 era la principal unidad de referencia en monedas de oro de Estados Unidos, empleada principalmente en transacciones bancarias y comerciales internacionales. El contexto cambió en 1849, tras el hallazgo de oro en California en 1848 y la fiebre del oro de los “49ers” del año siguiente.

Especialistas señalan que si esta moneda llegara a subastarse en una venta privada, podría alcanzar un valor de entre USD 10 y USD 20 millones de dólares, situándola como la moneda más valiosa de la historia.

Hasta 1795, el Eagle de USD 10 era la principal unidad de referencia en monedas de oro de Estados Unidos, empleada principalmente en transacciones bancarias y comerciales internacionales. Fuente: coinbook.com

El Tapón de Plata de 1794: rareza y valoración actual

Esta versión del dólar de plata de 1794, con el diseño Flowing Hair y un tapón de plata en el centro, destaca por su escasez y por el interés que despierta entre expertos y coleccionistas. Numerosos especialistas en numismática sostienen que esta moneda constituye el primer dólar oficial acuñado en Estados Unidos.

La pieza fue fabricada el 15 de octubre de 1794 y se ha conservado en excelente estado: no presenta contacto con otras monedas, ni almacenaje prolongado en bolsas, y mantiene las características propias de los troqueles de prueba de cobre, fabricados con herramientas alineadas y recién pulidas.

La pieza fue fabricada el 15 de octubre de 1794 y se ha conservado en excelente estado. Fuente: usacoinbook.com

Las monedas de 1794 suelen mostrar signos de desgaste, superposiciones de troqueles o ligeras desalineaciones, pero esta pieza destaca porque solo exhibe pequeñas marcas de limado necesarias para ajustar su peso. Estas premisas refuerzan la hipótesis de que se trata de la primera acuñación de la serie. En una subasta reciente, esta moneda alcanzó un precio superior a los USD 10 millones de dólares.