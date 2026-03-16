Estados Unidos

El gobierno federal desafía a California y reactiva el oleoducto de Santa Bárbara

La administración Trump invoca la Ley de Producción para la Defensa para reiniciar el flujo de petróleo, generando una batalla legal con autoridades estatales y ambientalistas preocupados por el impacto en zonas protegidas

Guardar
El restablecimiento del flujo de
El restablecimiento del flujo de petróleo por el oleoducto de Santa Bárbara marca el regreso del crudo tras ocho años de inactividad (Los Angeles Times)

Por primera vez desde 2015, el petróleo volvió a circular por el polémico oleoducto de Santa Bárbara, tras una decisión federal que dejó en suspenso la autoridad reguladora del estado.

El impulso a esta medida provino de la administración Trump, que invocó la Ley de Producción para la Defensa para reactivar la red de ductos, enfrentando de inmediato la resistencia de las autoridades californianas y el activismo ambiental.

El restablecimiento del flujo petrolero marca un punto crítico en el prolongado enfrentamiento entre el gobierno de California y la Casa Blanca por el control y la seguridad de la industria energética en la región.

Según Sable Offshore Corp., operadora con sede en Houston, la medida permitirá incrementar en 17 % la oferta interna de crudo en California, dato que la empresa considera clave para la seguridad nacional.

Las autoridades estatales, en cambio, sostienen que la decisión viola la legislación local y pone en riesgo áreas protegidas.

La reactivación afecta a una red de oleoductos que conecta la costa central de California con el condado de Kern. El sistema permanecía inactivo desde 2015, tras un derrame provocado por la rotura de una tubería corroída, considerado uno de los incidentes más graves en la historia reciente del estado.

El restablecimiento del flujo de
El restablecimiento del flujo de petróleo por el oleoducto de Santa Bárbara marca el regreso del crudo tras ocho años de inactividad (Sable Offshore Corp)

Sable Offshore llevaba más de un año intentando restablecer la operación, pero había enfrentado obstáculos regulatorios y acusaciones de incumplimiento de normativas ambientales y costeras.

El viernes pasado, la administración Trump recurrió a la Ley de Producción para la Defensa, un mecanismo de la época de la Guerra Fría, para declarar que las necesidades energéticas nacionales prevalecen sobre las normativas estatales y locales.

Tras esta acción, la compañía anunció oficialmente la reanudación del transporte de crudo por los ductos que atraviesan los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Kern.

Durante la primera jornada de funcionamiento, Sable Offshore informó el movimiento de 540.000 barriles de crudo procesado desde sus instalaciones de almacenamiento, a la espera de activar las otras dos plataformas marinas antes de junio.

La empresa prevé iniciar la venta de crudo a partir del 1 de abril, con un ritmo diario estimado de 50.000 barriles.

Respuesta legal y ambiental de California

El Departamento de Parques de California exigió a Sable la retirada del ducto en el parque estatal de Gaviota y negó formalmente el permiso para operar en esa zona protegida.

El Departamento de Parques de
El Departamento de Parques de California exigió la retirada del ducto en el parque estatal de Gaviota y denegó permisos a Sable (El 19 Digital)

La autoridad señaló la incompatibilidad con la gestión del parque y uso excesivo de recursos estatales, y advirtió la posibilidad de acciones legales si la empresa no responde en un plazo de diez días.

Por su parte, Sable confirmó la recepción de la notificación y presentó una demanda ante un tribunal federal para validar su derecho a operar bajo la orden ejecutiva.

Este litigio será el primero en poner a prueba el alcance de la Ley de Producción para la Defensa en el ámbito de los oleoductos.

Tensiones políticas y rechazo ambientalista

El gobernador Gavin Newsom consideró la medida presidencial como “un intento ilegal de reactivar un oleoducto cuyos operadores enfrentan cargos penales y tienen prohibido reiniciar sus operaciones por varias órdenes judiciales”.

Organizaciones ambientalistas como el Center for Biological Diversity denunciaron la utilización de la ley como un “abuso de poder radical y sin precedentes”.

Brady Bradshaw, portavoz del grupo, expresó: “La manipulación de una norma de seguridad nacional en beneficio de una empresa reincidente es algo impactante, incluso para esta administración”.

La organización aseguró que acudirá a los tribunales para proteger la costa de Santa Bárbara y prohibir la explotación petrolera en el litoral californiano.

Tras una decisión federal que
Tras una decisión federal que dejó en suspenso la autoridad reguladora del estado, el petróleo volvió a circular por el polémico oleoducto de Santa Bárbara por primera vez desde 2015, como se observa en la costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva empresarial y próximos pasos

Desde la perspectiva de Sable Offshore y la administración Trump, la reanudación del flujo petrolero es vital para el abastecimiento interno y los intereses estratégicos del país.

El director ejecutivo de la empresa, Jim Flores, declaró que la compañía prioriza el suministro a consumidores californianos y continuará colaborando con el Departamento de Energía para cumplir con la ley federal y garantizar la seguridad energética.

La empresa había logrado reactivar una de sus tres plataformas marinas en mayo del año pasado. Sin embargo, las restricciones legales impedían transportar el crudo a tierra a través de los ductos.

En la actualidad, con el permiso especial, planea poner en marcha las otras plataformas y mantener la plantilla en operación, haciendo uso de las condiciones del permiso de emergencia vigente.

La batalla judicial y política sobre el oleoducto de Santa Bárbara sigue abierta, con el futuro del ducto y el modelo energético del estado en el centro del debate.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasOleoducto Santa BárbaraCaliforniaIndustria EnergéticaLitigios Ambientales

Últimas Noticias

El Portal North Bridge ya está en servicio y mejora la movilidad entre Nueva York y Nueva Jersey

La moderna infraestructura reemplaza al viejo puente giratorio, elimina un punto crítico de fallas y permite velocidades de hasta 145 km/h en una de las rutas más importantes de EE. UU.

El Portal North Bridge ya

El Departamento de Salud de Florida investiga casos de E. coli ligados a lácteos sin pasteurizar

Las pesquisas oficiales buscan identificar el origen de las infecciones y rastrear la comercialización de alimentos elaborados con leche cruda, mientras se exhorta a los residentes a tomar medidas de precaución ante posibles riesgos sanitarios

El Departamento de Salud de

Escalas de vuelo se convierten en oportunidades para conocer ciudades y sumar experiencias memorables

Cada vez más turistas transforman la espera entre vuelos en recorridos breves y organizados, eligiendo comercios tradicionales, monumentos y rutas fáciles de acceso en centros urbanos internacionales

Escalas de vuelo se convierten

Los viajeros enfrentan aumento de infestaciones de chinches en el sur de Estados Unidos

Un informe reciente advierte que quienes visiten destinos turísticos en la región deben tomar medidas preventivas rigurosas ante la mayor presencia de estos insectos, especialmente en alojamientos con alta rotación de huéspedes y pocos controles de higiene

Los viajeros enfrentan aumento de

Así es la nueva camiseta de la selección de fútbol de Estados Unidos para el Mundial 2026

El lanzamiento del uniforme mundialista ha generado debate entre los fanáticos sobre su diseño, mientras la federación apuesta por un estilo renovado y moderno para el torneo

Así es la nueva camiseta

TECNO

Starlink: lista completa de iPhone

Starlink: lista completa de iPhone y celulares Android que pueden acceder a internet satelital

Nvidia hará que los personajes de Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy y otros juegos se vean más realistas

Top 12 de las colombianas que están transformando a Colombia con tecnología

La IA de Google explica qué puede revelar tu postura al caminar mirando abajo

Elon Musk pone fecha al lanzamiento de la megafábrica de chips de inteligencia artificial de Tesla

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar: Gwyneth Paltrow se

Premios Oscar: Gwyneth Paltrow se volvió viral al tener un problema con su vestido durante la alfombra roja

Jane Fonda aseguró que Barbra Streisand no debió encabezar el homenaje a Robert Redford

Un café improvisado, dibujos espontáneos y sueños colectivos: la historia detrás de la revolución en el cine animado

Murió Matt Clark, actor de “Volver al futuro III”

Una exactriz del cine para adultos asegura que Timothée Chalamet la abandonó sin explicaciones por Kylie Jenner: “Estaba enamorada”

MUNDO

Trump le pidió a China

Trump le pidió a China postergar la reunión con el presidente Xi Jinping por la guerra con Irán

Lula da Silva y Rodrigo Paz acordaron tender una línea eléctrica entre Bolivia y Brasil

Pakistán lanzó nuevos bombardeos aéreos sobre Kabul y escaló la confrontación con el régimen talibán

Las bolsas de Estados Unidos y Europa cerraron con ganancias impulsadas por las empresas tecnológicas

La carrera por la alcaldía de París sigue abierta tras la primera vuelta