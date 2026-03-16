Estados Unidos

El fenómeno viral convierte a Woodlawn en destino cultural para neoyorquinos

Las publicaciones en TikTok e Instagram estimulan el arribo de miles de personas que buscan experiencias auténticas

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Ubicado en el barrio del
Ubicado en el barrio del Bronx, Woodlawn, logró llamar la atención de varios visitantes a través de las redes sociales.

Ubicado en el barrio del Bronx, Woodlawn, logró llamar la atención de varios visitantes a través de las redes sociales. Conocido como “Little Ireland”, miles de personas visitaron el lugar antes de los festejos de San Patricio.

De acuerdo con The New York Post, el fenómeno ha revitalizado la escena local y anticipa el mayor flujo de público para el próximo desfile de St. Patrick’s, programado en Woodlawn para el 21 de marzo a las 13h, evento que convierte las calles en un festival post-parada cada año.

Hasta el momento, el barrio obtuvo más de 3.000 publicaciones en Tik Tok bajo el hastag #woodlawn y más de 1.000 videos y Reels en Instagram dedicados a #littleireland, según datos recogidos por The New York Post.

Este movimiento pone en el centro a Katonah y McLean Avenues, donde pubs, panaderías y restaurantes familiares —algunos con más de treinta años en el barrio—, conviven con nuevos exploradores generacionales.

Para Muredach Hegarty, propietario del Irish Coffee Shop —donde el desayuno irlandés es símbolo identitario y el ambiente retro se ha mantenido intacto desde 1993—, la llegada de visitantes jóvenes representa una renovación sin perder esencia.

De acuerdo con The New
De acuerdo con The New York Post, el fenómeno ha revitalizado la escena local y anticipa el mayor flujo de público para el próximo desfile de St. Patrick’s. Foto: Secret NYC

“Es grato ver que una nueva generación descubre el vecindario. Los neoyorquinos más jóvenes buscan barrios con verdadera historia y carácter, y [Woodlawn] ofrece precisamente eso”, explicó Hegarty, originario de Galway, al medio The New York Post.

En ese sentido, aseguró que la comunidad tiene la capacidad de crecer conservando su identidad: “Aquí se siente Irlanda, sin comprar un pasaje de avión”.

El atractivo de Woodlawn para las nuevas generaciones y el peso de la identidad cultural irlandesa

La celebración de St. Patrick’s Day intensifica la afluencia: Hegarty anticipa que la “energía previa siempre es especial”, con familias que se visten de verde y visitantes que participan en un ambiente de entusiasmo colectivo.

A la par, locales tradicionales como Rambling House Pub —famoso por sus sesiones de música en vivo y ambiente nocturno— y Heritage Bar & Restaurant —con su shepherd’s pie y soda bread—, mantienen la vigencia de la cultura celta entre quienes llegan por primera vez y los habituales.

Hasta el momento, el barrio
Hasta el momento, el barrio obtuvo más de 3.000 publicaciones en Tik Tok bajo el hastag #woodlawn y más de 1.000 videos y Reels en Instagram dedicados a #littleireland, según datos recogidos por The New York Post. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Woodlawn, históricamente refugio para inmigrantes y familias de origen irlandés, vio cómo la segunda y tercera generación mantiene lazos con Irlanda, al tiempo que recibe nuevos residentes atraídos por la cercanía a Manhattan, acceso ferroviario y precios de vivienda más bajos, explicó Sandra Feeney-Charles, directora ejecutiva de Aisling Irish Community & Cultural Center, una de las instituciones clave del barrio, a The New York Post.

Desde clases de danza y campamentos de verano hasta servicios sociales, el centro opera como puente cultural y de integración para los recién llegados. “Nos alegra ver caras nuevas. Creemos que la cultura irlandesa debe ser vista, oída y saboreada por la mayor cantidad de gente posible”, subrayó Feeney-Charles.

Woodlawn, históricamente refugio para inmigrantes
Woodlawn, históricamente refugio para inmigrantes y familias de origen irlandés, vio cómo la segunda y tercera generación mantiene lazos con Irlanda, al tiempo que recibe nuevos residentes atraídos por la cercanía a Manhattan. Foto: Secret NYC

La interacción cotidiana refuerza el sentido de pertenencia local. Feeney-Charles lo describe así: “Caminar por las calles de Woodlawn es encontrarse con rostros conocidos, conversar con los vecinos y experimentar una comunidad que es un verdadero hogar lejos de casa”.

“Microaventura” neoyorquina: los atractivos principales de Woodland

La oferta incluye desde scones en The Paddock hasta noches de música en Rambling House, pasando por compras en tiendas históricas como St. Stephen’s. Este abanico ha consolidado la percepción de Woodlawn como la mejor “microaventura” urbana para quienes buscan un respiro cultural accesible.

La experiencia es compartida por Brooke Patterson, residente de Brooklyn, quien tras recorrer el barrio confesó a The New York Post: “Quería ir a Dublín y vine al vecindario más irlandés de Nueva York. Poder tomar una buena pinta de Guinness aquí es un privilegio, me sentí de regreso en Irlanda”.

Woodlawn se posiciona así, en Estados Unidos, como un enclave que conjuga tradición y adaptación. Su presente vibra con el ritmo de la viralización digital, el arraigo comunitario y una hospitalidad que, en palabras de sus protagonistas, continúa atrayendo tanto a quienes buscan “un costado auténtico de Nueva York” como a quienes desean preservar una herencia cultural que se actualiza día tras día.

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