Día 2 del juicio por el asesinato de Tupac Shakur: fotos de la autopsia y testimonios conmueven a la familia

La segunda jornada del juicio por el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas mostró al jurado fotografías de la autopsia del rapero (John Locher/Pool via REUTERS)

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La segunda jornada del juicio por el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas incluyó la exhibición ante el jurado de fotografías de la autopsia del rapero.

Las imágenes provocaron una reacción visible entre sus familiares, varios de los cuales abandonaron la sala, mientras la fiscalía avanzó con el caso contra Duane “Keefe D” Davis.

Durante la sesión, la doctora Lisa Gavin, patóloga forense del condado de Clark, detalló las lesiones sufridas por Shakur y la causa exacta de la muerte.

El tribunal vio imágenes del cuerpo en las que se distinguían tatuajes como “THUG LIFE”, heridas de bala y tubos médicos.

Gavin explicó que tres balas impactaron el cuerpo del rapero. Una atravesó el tórax, dañó un pulmón y provocó su extirpación; la patóloga precisó que los médicos extrajeron dos litros de sangre de la cavidad torácica, lo que dificultó los intentos de reanimación.

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Una de las balas dañó un pulmón de Tupac Shakur, obligó a su extirpación y dejó dos litros de sangre en la cavidad torácica (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

Las otras heridas afectaron órganos internos, incluidos los intestinos y el muslo derecho. El jurado también observó fotografías del rostro y el torso del artista, hinchado por los procedimientos médicos realizados durante los seis días de hospitalización previos a su fallecimiento.

La patóloga indicó que la causa del deceso fue: “Heridas de bala en tórax y abdomen”. y que la muerte se catalogó como homicidio.

Reacciones familiares ante el testimonio forense

El impacto de las fotografías generó reacciones encontradas entre los allegados. Algunos regresaron para escuchar a los siguientes testigos.

Zayd Akinyela, primo del rapero, explicó que permanecer en la sala lo ayudó a entender y procesar el duelo, y que “muchas personas no pueden hacer el duelo hasta entender qué le pasó a su ser querido y cómo ocurrió”.

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Akinyela reconoció que no sabía cuántas veces habían disparado a su primo y que ver las imágenes lo hizo sentir “muy enojado, muy triste”.

También afirmó que su vínculo espiritual con el legado de Shakur le permitió afrontar el dolor de una manera distinta.

La acusación afirmó que Duane Keefe D Davis organizó el ataque contra Tupac Shakur y que su caso se apoya en declaraciones del propio acusado en un libro de 2019 (John Locher/Pool via REUTERS)

La acusación y la reconstrucción del ataque

Según la fiscalía, el asesinato de Shakur fue una represalia por la agresión sufrida por Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, durante una pelea registrada en el hotel MGM Grand tras un combate de Mike Tyson.

La fiscalía presentó grabaciones de vigilancia del casino donde se observó al grupo de Shakur involucrado en la golpiza.

Horas después, Shakur viajaba en un BMW junto a Marion “Suge” Knight cuando un Cadillac blanco se aproximó y se produjeron los disparos. Según la acusación, en ese vehículo iban Davis, Anderson y otros dos hombres.

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La fiscalía sostuvo que Davis organizó el ataque, pero no apretó el gatillo. El caso se apoyó en el testimonio de Davis, recogido en su libro de memorias publicado en 2019, donde admitió haber sido pasajero del vehículo desde el que se efectuaron los disparos y haber entregado el arma a su sobrino.

Anderson murió en 1998. Davis, por su parte, negó haber planeado el crimen y afirmó que sus declaraciones públicas buscaban engrandecer su reputación.

Testigos y próximos pasos del juicio

El exagente policial Dean O’Kelley relató que la noche del tiroteo recibió informes de un vehículo sospechoso y halló en la escena casquillos y fragmentos de bala, compatibles con una pistola Glock.

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Dean O’Kelley, exagente policial, declaró sobre los hallazgos balísticos realizados la noche del asesinato de Tupac Shakur (John Locher/Pool via REUTERS)

El exguardia de seguridad William Heidmeyer describió el caos posterior a los disparos y la presencia de un hombre armado, aunque aclaró que no lo vio disparar.

La defensa de Davis cuestionó la validez de las pruebas y la reapertura del caso casi tres décadas después. El abogado Michael Sanft invitó al jurado a considerar si “lo que están diciendo es verdad o ficción” y subrayó la ausencia de pruebas concluyentes.

El juicio, que podría extenderse durante un mes, previó la comparecencia de más de 200 testigos, entre ellos familiares directos de Shakur y figuras del mundo del hip hop.

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