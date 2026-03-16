Estados Unidos

Brote de norovirus: la propagación alcanzó un crucero de Princess Cruises

La reciente propagación viral obligó a la empresa a implementar medidas de limpieza y monitoreo. Las autoridades sanitarias reportan que los síntomas se distribuyeron entre viajeros y trabajadores durante un trayecto de una semana

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El norovirus preocupa en California
El norovirus preocupa en California luego de detectarse en el oeste de San Francisco, Marin, Novato, Palo Alto, Sunnyvale y partes de Redwood City y San José. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El norovirus preocupa en California luego de detectarse en el oeste de San Francisco, Marin, Novato, Palo Alto, Sunnyvale y partes de Redwood City y San José. De acuerdo con el medio estadounidense New York Post, el virus es "extremadamente contagioso“.

La propagación alcanzó un crucero de Princess Cruises, repleto de estadounidenses en el Caribe, donde 153 personas contrajeron norovirus, según New York Post. La doctora Monica Gandhi, especialista en enfermedades infecciosas de la UC San Francisco, declaró a SFGate: “Es extremadamente contagioso. Y la gente no se lava las manos, especialmente los niños”.

El brote del virus ocurrió en el Star Princess durante un viaje programado del 7 al 14 de marzo, según el Programa de Saneamiento de Buques (VSP, por sus siglas en inglés) de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que supervisa las enfermedades en los cruceros.

El brote del virus ocurrió
El brote del virus ocurrió en el Star Princess durante un viaje programado del 7 al 14 de marzo Foto: Sitio oficial Royal Princess

Cuántas personas estaban infectadas de norovirus

Según los CDC, en cifras recogidas por The New York Post, entre los afectados había 104 pasajeros y 49 miembros de la tripulación, de un total de 4.307 pasajeros y 1.561 miembros de la tripulación. El brote fue notificado al VSP el 11 de marzo, menos de una semana después del inicio del viaje.

En un comunicado, Princess Cruises reportó que “un número limitado de personas reportaron síntomas leves de malestar gastrointestinal durante el crucero del Star Princess del 7 de marzo con salida desde Fort Lauderdale”.

Para contener el brote, la empresa implementó protocolos de limpieza reforzada, aislamiento de los afectados y recolección de muestras para pruebas de laboratorio, según informó la autoridad sanitaria.

Según los CDC, en cifras
Según los CDC, en cifras recogidas por The New York Post, entre los afectados había 104 pasajeros y 49 miembros de la tripulación, de un total de 4.307 pasajeros y 1.561 miembros de la tripulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Star Princess regresó a Fort Lauderdale el 14 de marzo, donde fue sometido a una limpieza exhaustiva antes de zarpar nuevamente ese mismo día, comunicó la compañía. Los síntomas más frecuentes identificados fueron diarrea y vómitos, característicos de la infección por norovirus, según el CDC.

El VSP abrió una investigación ambiental en colaboración con la tripulación para controlar la propagación, agregó el organismo. El sitio de seguimiento CruiseMapper localizó la nave en Fort Lauderdale ese sábado, antes de continuar hacia Princess Cays en las Bahamas, conforme al itinerario pautado.

Desde los CDC aclararon que “los informes de enfermedad en cruceros reflejan la totalidad de casos durante el viaje, no necesariamente casos simultáneos”. Las autoridades recuerdan que el norovirus se disemina fácilmente en espacios cerrados como embarcaciones y que las navieras deben notificar todos los episodios al CDC, encargado de monitorear y coordinar las respuestas de salud ante brotes.

Qué es el norovirus

Según el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el norovirus es la causa más frecuente de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos, generando entre 19 y 21 millones de casos anualmente.

De acuerdo con los CDC, el norovirus pertenece a la familia Caliciviridae y afecta a personas de todas las edades. El periodo de incubación varía entre 12 y 48 horas y los síntomas característicos incluyen náuseas, vómitos, diarrea líquida, dolor abdominal, fiebre baja, cefalea y mialgias.

Cleveland Clinic detalló que los cuadros clínicos suelen resolverse en uno a tres días, aunque existe riesgo de deshidratación en grupos vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

La transmisión del norovirus ocurre principalmente por vía fecal-oral: el virus puede propagarse por contacto directo con personas infectadas, ingestión de alimentos o agua contaminados, o mediante superficies u objetos con partículas virales.

Los síntomas característicos del noravirus
Los síntomas característicos del noravirus incluyen náuseas, vómitos, diarrea líquida, dolor abdominal, fiebre baja, cefalea y mialgias.(Freepik)

La CDC destaca que una cantidad mínima de partículas basta para iniciar el contagio, lo que explica la rápida expansión de brotes en guarderías, cruceros, residencias y otros espacios compartidos. Además, está documentada la transmisión por aerosoles generados durante vómitos.

El diagnóstico suele basarse en la presentación clínica, aunque la CDC indica que ante un brote se pueden emplear técnicas de PCR en muestras de heces para identificar el virus.

La institución enfatiza la importancia de medidas preventivas estrictas: lavado frecuente de manos con agua y jabón, limpieza minuciosa de superficies y restricción en la manipulación de alimentos por parte de personas sintomáticas y durante 48 horas posteriores a la desaparición de los síntomas.

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