Nueva York confirma el primer caso de viruela del modo clado I

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó el primer caso de viruela del mono clado I en un paciente con antecedente de viaje internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York confirmó la detección del primer caso de viruela del mono clado I en la ciudad tras el diagnóstico de una persona que regresó recientemente de un viaje internacional.

Según la alerta sanitaria oficial, no se han identificado casos adicionales ni existe evidencia de transmisión local en los cinco distritos de Nueva York.

El sistema de vigilancia epidemiológica permanece activo y en alerta, según informó el comisionado de Salud, Dr. Alister Martin. Las autoridades sanitarias subrayaron que, con la información disponible, el riesgo para la población en general permanece bajo y enfatizaron la necesidad de mantener las medidas de prevención, especialmente para grupos considerados más vulnerables.

El diagnóstico de este primer caso corresponde a un paciente que dio positivo a mpox clado I después de regresar del extranjero. Hasta la fecha, las autoridades informaron que no se han presentado contagios secundarios ni entre residentes locales. Según el Departamento de Salud, si la situación no cambia, la probabilidad de propagación comunitaria es mínima en el escenario actual.

La autoridad sanitaria detalló que la vigilancia incluye monitoreo de casos asociados y rastreo de contactos cercanos. Las unidades de respuesta epidemiológica mantienen protocolos activos para identificar y aislar rápidamente posibles nuevos contagios.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el mpox clado I, conocido también como “viruela del mono tipo I”, es una variante menos frecuente fuera de áfrica central y occidental, donde históricamente se han concentrado la mayoría de brotes.

El caso detectado en Nueva York representa la primera vez que esta cepa se identifica en la ciudad, lo que refuerza la importancia de la vigilancia internacional y la cooperación entre redes sanitarias.

El Dr. Martin llamó a los grupos de mayor riesgo a completar la serie de dos dosis de la vacuna JYNNEOS, aprobada para la prevención de la viruela del mono.

Afirmó: “Aquellos con riesgo elevado deben considerar la vacunación como una herramienta clave para lograr la máxima protección”. El protocolo recomienda aplicar dos dosis separadas por al menos 28 días para alcanzar la máxima inmunidad. A quienes ya padecieron la enfermedad, el Departamento de Salud precisó que no requieren vacunación adicional en este momento.

Recomendaciones y grupos prioritarios para la vacunación

La estrategia de vacunación se dirige especialmente a:

Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres , incluidas personas transgénero, no binarias, de género fluido o con identidades de género no conformes.

, incluidas personas transgénero, no binarias, de género fluido o con identidades de género no conformes. Personas que planean viajar a regiones donde el mpox clado I tiene circulación activa y anticipan encuentros sexuales con nuevas parejas.

tiene circulación activa y anticipan encuentros sexuales con nuevas parejas. Individuos que consideran estar en riesgo de exposición a través de relaciones sexuales u otro tipo de contacto íntimo.

El comunicado oficial subrayó que cualquiera con contacto estrecho reciente con un caso confirmado o probable debe iniciar la vacunación lo antes posible, idealmente dentro de los 14 días posteriores a la exposición, para maximizar la eficacia preventiva.

Los residentes de Nueva York pueden acceder a la vacunación mediante el mapa de salud municipal, plataforma oficial del gobierno de la ciudad, o comunicándose con el 311, donde se brinda información sobre los centros habilitados y la disponibilidad de turnos.

Características del mpox clado I y respuesta sanitaria

El mpox clado I es una variante poco frecuente fuera de África central y occidental, donde históricamente se concentran los brotes, explica la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mpox clado I es una variante genética diferente a la que provocó el brote global de 2022. Según la prestigiosa revista médica The Lancet, este clado se asocia históricamente a cuadros clínicos más graves en áfrica central, aunque los casos exportados fuera de la región han sido esporádicos y con menor índice de transmisión secundaria.

Funcionarios de salud de Nueva York señalaron que, hasta ahora, la evidencia no apunta a brotes secundarios ni transmisión sostenida de mpox clado I en la ciudad.

La vigilancia epidemiológica incluye la secuenciación genética de los casos sospechosos y la coordinación con agencias federales, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), para detectar posibles cadenas de transmisión internacional.

El Departamento de Salud recordó que la situación epidemiológica cambia constantemente y está sujeta a revisión permanente. La actualización continua de los protocolos y la transparencia en la comunicación con la población son los pilares de la estrategia local ante enfermedades emergentes.

Qué hacer ante síntomas o posibles exposiciones

Las autoridades de Nueva York reportaron que no existen casos secundarios ni evidencia de transmisión local de mpox clado I en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes presenten síntomas compatibles con la viruela del mono —como fiebre, malestar general, inflamación de ganglios y erupciones cutáneas— deben consultar de inmediato a un profesional de la salud. El diagnóstico temprano y el aislamiento de casos sospechosos son fundamentales para limitar la transmisión.

La vacuna JYNNEOS, además de reducir el riesgo de infección, ha demostrado disminuir la gravedad clínica en caso de contagio, según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La aplicación es gratuita para los grupos priorizados por el Departamento de Salud.

Hasta el momento, no se han informado nuevos casos ni evidencia de transmisión local de mpox clado I en la ciudad de Nueva York. Las autoridades mantienen la vigilancia activa y reiteran la recomendación de vacunación para las personas en situación de riesgo como principal medida preventiva frente a la aparición de nuevos casos.