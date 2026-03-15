Estados Unidos

La Embajada de EEUU en Bolivia suspendió sus actividades consulares en Santa Cruz por motivos de seguridad tras la captura de Marset

La medida responde a la preocupación por posibles represalias tras la detención del narcotraficante, considerado uno de los criminales más buscados de la región

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La medida responde a motivos
La medida responde a motivos de seguridad tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la desarticulación de su red criminal con conexiones regionales

La embajada de Estados Unidos en Bolivia suspenderá temporalmente la atención en su Agencia Consular de Santa Cruz, la única de este tipo en el país, a partir del lunes 16 de marzo.

La medida responde a motivos de seguridad tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la desarticulación de su red criminal con conexiones regionales, según informó la representación diplomática estadounidense.

En la misma alerta, se recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Santa Cruz que refuercen las precauciones, se mantengan informados a través de medios locales, permanezcan atentos a su entorno y reduzcan la notoriedad durante su estadía en la ciudad. El cierre de la agencia consular se mantendrá, al menos, hasta el viernes 20 de marzo aunque esta fecha podría extenderse dependiendo de la evolución de la situación.

La detención de Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados de Sudamérica, se produjo la madrugada del viernes 13 de marzo durante un operativo policial coordinado en dos inmuebles de la ciudad de Santa Cruz. En el primer domicilio, agentes policiales detuvieron a cuatro personas, entre ellas una mujer identificada como hermana del líder narco.

El narcotraficante Sebastián Marset aparece
El narcotraficante Sebastián Marset aparece sentado en un sillón, custodiado por un grupo de militares fuertemente armados frente a una casa moderna

En un segundo inmueble, ubicado a poca distancia, las fuerzas de seguridad localizaron al propio Marset, quien no opuso resistencia al arresto. El procedimiento se realizó sin que se registraran víctimas entre los efectivos policiales ni entre la población civil.

La base de operaciones de Marset estaba en Santa Cruz. Desde allí, coordinaba una red internacional dedicada al tráfico de drogas, según confirmó el gobierno boliviano. Tras la detención, las fuerzas de seguridad confiscaron bienes valuados en más de USD 15 millones, incluyendo propiedades inmobiliarias, aeronaves, vehículos y estupefacientes.

Además, se supo que el uruguayo había fundado y participado como jugador en un club de fútbol de la segunda división local, Los Leones del Torno, actividad que facilitó su permanencia discreta en Bolivia.

Las autoridades presentaron a los cuatro integrantes del círculo de seguridad de Marset, quienes fueron enviados a prisión preventiva por orden judicial. Junto a ellos, se detuvo a otros cuatro individuos: un ciudadano brasileño vinculado con la organización criminal Comando Vermelho, un chileno con antecedentes por tráfico de drogas y dos personas cuya identidad no fue revelada inicialmente.

Sebastián Marset tras ser detenido
Sebastián Marset tras ser detenido por la Policía boliviana

El Ministerio de Gobierno boliviano indicó que ya se tramita la expulsión de Marset hacia Estados Unidos, país que lo reclama por delitos de tráfico internacional de estupefacientes.

El uruguayo también es requerido por la justicia de Uruguay, Brasil y por organismos internacionales como Europol, Interpol y la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, una de las principales agencias federales dedicada al combate del narcotráfico, que desde mayo de 2025 lo incluyó en su lista de fugitivos prioritarios.

En febrero de este año, después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y ocupaba uno de los puestos más altos en dicha lista, Marset ascendió al tercer lugar, de acuerdo con la agencia estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia consideró la captura un avance dentro de la operación “Escudo de las Américas”, un mecanismo de cooperación regional iniciado bajo la administración de Donald Trump junto a gobiernos latinoamericanos, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la migración irregular y la seguridad transnacional. Esta operación ha permitido la coordinación de esfuerzos policiales y judiciales en diferentes países para combatir redes criminales transfronterizas.

EL presidente de Bolivia, Rodrigo
EL presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante una conferencia de prensa (AIZAR RALDES / AFP)

El cierre de la Agencia Consular estadounidense en Santa Cruz responde a la preocupación ante posibles represalias o incidentes derivados del desmantelamiento de la red criminal liderada por Marset.

Las autoridades estadounidenses exhortaron a sus ciudadanos en la región a mantener vigilancia estricta y seguir las recomendaciones oficiales hasta que las condiciones de seguridad permitan restablecer los servicios consulares.

Por su parte, el gobierno boliviano afirmó que continuará los operativos para desarticular las estructuras delictivas asociadas a Marset y sus colaboradores, y reiteró su compromiso de cooperación con las agencias internacionales en la lucha contra el crimen organizado.

(Con información de EFE)

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