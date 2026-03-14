El ranking de los cruceros más limpios del mundo según inspecciones sanitarias de Estados Unidos

La industria de cruceros mantiene altos estándares de limpieza, según las inspecciones del Vessel Sanitation Program de la CDC para 2025 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de cruceros enfrenta un escenario en el que los brotes de enfermedades virales persisten a pesar de los altos puntajes de limpieza obtenidos por las principales navieras en las inspecciones de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), agencia federal de salud pública de Estados Unidos. Las evaluaciones realizadas durante 2025 y 2026 involucran a compañías, pasajeros y trabajadores. La difusión de estos datos oficiales permite observar las dinámicas de control sanitario en uno de los sectores turísticos más fiscalizados del mundo.

De acuerdo con un reporte del canal de noticias estadounidense Fox News, basado en datos anuales del Vessel Sanitation Program (VSP) de la CDC y en un análisis independiente de la compañía estadounidense de seguros de viaje Squaremouth Travel Insurance, compañías como Viking Ocean Cruises II Ltd., Viking Expedition Operations y Crystal Cruises encabezaron el ranking de limpieza en los cruceros comerciales, alcanzando puntajes promedio de 99 sobre 100. El informe, difundido en marzo de 2026, señala que la totalidad de los barcos en el top 10 superó los 97,12 puntos. Los criterios de las inspecciones abarcan el manejo de alimentos, la potabilidad del agua, la limpieza de áreas comunes y el estado de las instalaciones médicas.

El Vessel Sanitation Program, realiza inspecciones sin previo aviso dos veces al año en todos los cruceros que arriban a puertos estadounidenses. Los resultados públicos de estas auditorías permiten comparar el desempeño sanitario entre barcos y empresas dentro del sector. El umbral de aprobación es de 86 puntos, un requisito que no es obligatorio en la mayoría de los otros sectores turísticos.

¿Cuáles son las navieras mejor calificadas en limpieza y sanidad?

El análisis de Squaremouth Travel Insurance a partir de los datos públicos de la CDC identificó a las siguientes compañías como las más limpias en el periodo 2025-2026:

Viking Ocean Cruises Viking Expedition Operations Crystal Cruises Oceania Cruises P&O Cruises Japan Grace Virgin Voyages Norwegian Cruise Lines Celebrity Cruises Royal Caribbean International

Todos los barcos de estas compañías obtuvieron puntajes superiores a 97,12 sobre 100, posicionándolas como líderes en protocolos de higiene y sanidad. El único barco que no aprobó la inspección fue el Villa Vie Odyssey, al registrar ochenta y un puntos. Este resultado es inusual, ya que la mayoría del sector supera con amplitud el puntaje mínimo de 86, y la media de las embarcaciones líderes fue de 97,12 puntos. Las deficiencias principales se hallaron en el tratamiento de agua potable y otras áreas señaladas en el informe oficial de la CDC.

Las principales navieras como Viking Ocean Cruises II Ltd., Crystal Cruises y Oceania Cruises obtienen puntajes superiores a 97 en limpieza y sanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo realiza el CDC sus inspecciones a los cruceros?

El Vessel Sanitation Program de la CDC aplica un sistema de auditoría exhaustivo, centrado en más de una docena de áreas críticas dentro de cada embarcación. Las inspecciones incluyen:

Manejo y calidad de agua potable

Condiciones de las cocinas y comedores

Estado y mantenimiento de piscinas y jacuzzis

Control de plagas

Limpieza de cabinas y áreas comunes

Funcionamiento de sistemas de ventilación

Procedimientos de manejo de residuos

El puntaje máximo es 100 y el mínimo aprobado corresponde a 86 puntos. Las inspecciones se desarrollan sin previo aviso y los resultados están disponibles al público. Gavin Macgregor-Skinner, epidemiólogo citado por Fox News Digital, detalló: “Las naves participantes en el VSP pueden esperar dos inspecciones al año, enfocadas en instalaciones médicas, sistemas de agua potable, piscinas, cocinas, comedores, áreas infantiles, cabinas y zonas comunes”.

¿Hay relación entre los brotes virales y los puntajes de limpieza?

El análisis de Squaremouth y la CDC indica que no existe correlación entre los brotes de enfermedades virales, como el norovirus, y los puntajes de limpieza obtenidos por las embarcaciones. En 2025, la CDC confirmó veintitrés brotes de infecciones gastrointestinales a bordo de cruceros sometidos a inspección. Estos episodios se registraron tanto en barcos con puntajes sobresalientes como en otros con resultados más bajos.

El informe de Squaremouth afirma: “no existe correlación entre la cantidad de brotes virales y los puntajes de limpieza obtenidos por las embarcaciones”. Macgregor-Skinner remarcó que la industria de cruceros representa el único sector del turismo que reporta sistemáticamente los casos de enfermedades a las autoridades federales.

¿La antigüedad del barco influye en la limpieza?

Los datos recopilados muestran que la antigüedad de las embarcaciones no tiene impacto significativo en los puntajes de limpieza y sanidad. La CDC ha constatado que barcos antiguos pueden alcanzar calificaciones elevadas, mientras que embarcaciones más recientes pueden recibir puntajes inferiores si no cumplen con los protocolos requeridos.

El informe de Fox News señala que marcas independientes suelen alcanzar mejores promedios que los grandes grupos empresariales, aunque estos últimos también figuran en el listado de las navieras más limpias. Los puntajes medios de conglomerados como Viking, Virgin y Norwegian fueron de 98,75, 97,67 y 97,39 respectivamente, mientras que Disney Cruise Line obtuvo un promedio de 97 puntos.

Las inspecciones del CDC abarcan manejo de alimentos, calidad de agua potable, áreas comunes, instalaciones médicas y sistemas de ventilación en cruceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué diferencia a los cruceros de otros sectores turísticos en materia de control sanitario?

En el campo del control sanitario, la industria de cruceros se caracteriza por la transparencia y frecuencia de sus reportes. En hoteles, restaurantes y aviones, la información sobre brotes infecciosos es escasa o su divulgación está muy limitada. Por contraste, las compañías de cruceros tienen la obligación de notificar a la CDC cada caso de enfermedad detectado a bordo. Macgregor-Skinner puntualizó en el informe: “Es relevante no confundir la mayor disponibilidad de datos sanitarios en cruceros con un mayor índice de brotes respecto a otros entornos turísticos”.

La existencia de datos públicos permite comparar el desempeño en sanidad entre navieras y facilita la identificación de tendencias y áreas de mejora. La CDC publica los resultados de todas las inspecciones en su sitio oficial, generando una herramienta de consulta para pasajeros y para la industria.

¿Qué acciones implementan los cruceros para prevenir enfermedades?

Las navieras líderes han fortalecido sus protocolos de higiene mediante el uso de desinfectantes aprobados por la CDC, controles diarios en superficies de alto contacto y capacitación continua del personal de limpieza. Algunas compañías han instalado sistemas automáticos de desinfección en ascensores, baños públicos y zonas de mayor tránsito.

La CDC recomienda a los pasajeros que consulten los puntajes de inspección antes de embarcar y sigan las indicaciones de higiene personal proporcionadas por la tripulación. Los protocolos incluyen la revisión constante de productos alimenticios, la vigilancia permanente de la calidad de agua potable y la detección inmediata de síntomas entre pasajeros y empleados.

¿Cuáles son los datos y estadísticas más relevantes sobre limpieza en los cruceros?

Según los informes de Squaremouth y la CDC, los puntajes promedio de las principales navieras fueron los siguientes:

Viking Ocean Cruises II Ltd. , Viking Expedition Operations y Crystal Cruises : 99 puntos

, Viking Expedition Operations y : Oceania Cruises: 98,40 puntos

Virgin Voyages: 97,67 puntos

Norwegian Cruise Lines : 97,39 puntos

: 97,39 puntos Disney Cruise Line : 97 puntos

: 97 puntos Royal Caribbean International : 96,74 puntos

: 96,74 puntos Carnival Cruise Line: 94,82 puntos

Todos los barcos del top 10 superaron los 97,12 puntos. El Villa Vie Odyssey fue el único que no aprobó la auditoría, recibiendo ochenta y un puntos por fallas en el agua potable y el manejo de alimentos.

Pese a las estrictas auditorías sanitarias, en 2025 se registraron veintitrés brotes de enfermedades gastrointestinales en cruceros inspeccionados por la CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se pueden consultar los resultados de las inspecciones de cruceros?

Pasajeros y empresas pueden acceder a los resultados completos de las inspecciones en el portal oficial de la CDC, donde se publican todos los reportes del Vessel Sanitation Program. El análisis de Squaremouth basado en estos datos, ofrece un resumen comparativo de empresas y barcos, facilitando la elección informada de cruceros.

¿Cómo impactan estos resultados en la experiencia de los pasajeros y en la industria?

La publicación de los datos de la CDC y el examen independiente de Squaremouth constituyen un marco de referencia para los viajeros que buscan información precisa sobre las condiciones sanitarias en los cruceros. Las navieras están obligadas a mantener altos estándares de limpieza y a reportar cualquier brote de enfermedad, lo que refuerza la vigilancia en el sector. Los pasajeros pueden consultar los puntajes antes de viajar y las autoridades mantienen una supervisión activa para identificar y gestionar cualquier incidente sanitario.