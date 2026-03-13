Miami avanza hacia la erradicación de plásticos descartables en la administración pública

La Comisión de la Ciudad de Miami aprueba la resolución RE-15 para eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales en un plazo de un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por unanimidad una resolución que ordena la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso en propiedades municipales, reforzando la política ambiental local y la protección de la Bahía de Biscayne.

La medida, promovida por la alcaldesa Eileen Higgins junto al comisionado del Distrito 2 Damian Pardo, busca reducir residuos, impedir que los desechos plásticos lleguen a los sistemas de drenaje y canales urbanos, y alinear las operaciones municipales con criterios de sostenibilidad. Bajo la denominación oficial de resolución RE-15, la iniciativa abarca tanto futuras concesiones como aquellas administradas por el municipio, exigiendo una revisión integral de las políticas de adquisición y uso de insumos descartables.

El plan otorga hasta 1 año a las concesiones gestionadas por el municipio para eliminar estos materiales de sus operaciones y establece que la reducción de plásticos debe comenzar desde la fuente, evitando que los residuos terminen en drenajes, calles y vías fluviales del área urbana.

El alcance de la resolución está restringido por la legislación estatal de Florida, que limita la autonomía municipal sobre la prohibición de insumos plásticos en comercios privados. Por esa razón, la política se enfoca exclusivamente en contratos y operaciones bajo control directo de la administración y organismos asociados.

Entre los productos regulados figuran pajillas, vajilla desechable, vasos, tapas y bolsas plásticas, principalmente en eventos públicos y propiedades municipales.

En términos operativos, la resolución introduce excepciones para situaciones específicas, como el envasado de alimentos previamente sellados, pero establece el compromiso de restringir al máximo la presencia de plásticos allí donde existan alternativas compostables o reutilizables.

La estrategia busca impedir que los materiales plásticos terminen en la Bahía de Biscayne, uno de los ecosistemas más relevantes del sur de Florida para el equilibrio ambiental en la región.

La resolución RE-15 estipula que las autoridades de Miami deben eliminar los plásticos de un solo uso y el poliestireno expandido en todas las propiedades municipales en el plazo de 1 año, afectando tanto a futuras concesiones como a las ya gestionadas por la ciudad.

Debido a restricciones estatales, no supone una prohibición total para toda la jurisdicción municipal, pero impone lineamientos estrictos para contratos y eventos bajo control de la ciudad, priorizando alternativas compostables o reutilizables con el objetivo de reducir la contaminación en la Bahía de Biscayne.

Autoridades locales priorizan el control de microplásticos en la ciudad

La legislación estatal de Florida limita la aplicación de la normativa solo a contratos y eventos bajo control municipal, sin afectar comercios privados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios, citados por el portal de estadísticas alemán Statista, especializado en datos de mercado, y por la revista médica The Lancet, señalan a los plásticos de un solo uso como una de las principales fuentes de basura urbana.

Envoltorios, botellas y tapas fabricados con materiales resistentes a la degradación pueden persistir durante siglos en el ambiente natural y fragmentarse en microplásticos.

Investigaciones recientes han detectado estas partículas en especies marinas y en tejidos y sangre humanos. Según The Lancet, la exposición a microplásticos se asocia a potenciales riesgos como inflamación, irritación tisular y alteraciones hormonales, aunque los efectos a largo plazo aún se investigan. Estas evidencias han elevado la preocupación sobre los posibles riesgos para la salud pública.

Durante la sesión, la alcaldesa Eileen Higgins expresó que los residentes de Miami “están cansados de ver plástico en nuestras calles, en los drenajes pluviales y en nuestras vías acuáticas, y tienen razón al exigir acción”.

Higgins remarcó que “hay opciones compostables y libres de plástico que son accesibles y asequibles”, lo que deja a la ciudad sin justificación para mantener el uso de insumos descartables.

Desde la dirección de resiliencia municipal, Sonia Brubaker subrayó la creciente disponibilidad de alternativas sostenibles en el mercado. Sostuvo: “Estamos deseando hacer nuestra parte para reducir la contaminación en la Bahía de Biscayne y disminuir los residuos que terminan en los vertederos”.

Según Brubaker, la nueva normativa refuerza la capacidad de Miami para liderar en la reducción de plásticos y la adopción de hábitos responsables.

El plan de transición y el impacto sobre proveedores

La transición para proveedores será gradual, evitando impactos económicos inmediatos y promoviendo un cambio sostenido hacia materiales sostenibles en Miami (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución estipula que la implementación de la nueva política de compras permitirá una transición gradual para proveedores y concesionarios, quienes deberán ajustar sus operaciones conforme venzan sus contratos vigentes.

De este modo, la normativa busca evitar impactos económicos inmediatos sobre los operadores mientras se promueve un cambio sostenido hacia prácticas con menor huella ambiental.

El comisionado Damian Pardo puntualizó: “Proteger la Bahía de Biscayne y mantener limpios nuestros vecindarios requiere pasos prácticos que reduzcan los desechos antes de que lleguen a nuestras calles o a nuestras vías acuáticas”.

Pardo agregó que “cada pajilla, vaso o bolsa plástica que no termina en los drenajes representa una victoria ambiental para el ecosistema local”. Con estas declaraciones, el funcionario destacó el propósito de minimizar los residuos en origen y preservar la funcionalidad de los sistemas de drenaje urbano.

Como parte de la puesta en marcha de la resolución RE-15, tanto las áreas operativas de la administración como los concesionarios, nuevos o renovados, deberán adaptar sus servicios y suministros para priorizar insumos ecológicos y eliminar plásticos descartables en los ámbitos bajo jurisdicción municipal.

Miami fortalece una tendencia regional respaldada por normativa y evidencia científica

La política aprobada en 2024 se suma a iniciativas similares implementadas por el Condado de Miami-Dade y por la ciudad de Miami Beach en 2019, consolidando una tendencia regulatoria en el estado de Florida para enfrentar la contaminación plástica en entornos urbanos y ecosistemas costeros.

Para los operadores comerciales, la normativa implica la obligación de adecuarse solo en la medida en que mantengan vínculos contractuales con el municipio.

La alcaldesa Higgins remarcó que las regulaciones estatales continúan limitando la capacidad local para imponer restricciones semejantes por fuera del ámbito municipal o condal.

El respaldo de estudios científicos sobre los riesgos y la presencia de microplásticos refuerza el fundamento de la iniciativa, en un contexto donde la evidencia sobre el impacto ambiental y sanitario de estos materiales es cada vez más concluyente.