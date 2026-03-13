La NASA prepara el primer viaje de astronautas alrededor de la Luna en más de cinco décadas: esta es la fecha del lanzamiento

La NASA fija el 1 de abril de 2026 como nueva fecha de lanzamiento para Artemis II, el primer vuelo tripulado lunar en más de 50 años. (Jim Ross/NASA/dpa)

La NASA ha fijado el 1 de abril como la nueva fecha para el lanzamiento de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde mil novecientos setenta y dos. El anuncio afecta a la tripulación conformada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes tendrán la misión de circunnavegar el satélite en una expedición de diez días. Esta reprogramación se produce tras problemas técnicos en el cohete Space Launch System que obligaron a posponer el despegue, según confirmó la agencia estadounidense y reportaron medios internacionales como la agencia de noticias The Associated Press y la revista especializada BBC Sky at Night Magazine.

La confirmación del lanzamiento ocurrió tras la finalización de reparaciones en el cohete y la nave Orion en el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Florida, donde la NASA prevé trasladar el sistema a la plataforma de lanzamiento el 19 de marzo para iniciar los preparativos finales. Según datos oficiales, la agencia logró solucionar una fuga de hidrógeno y un fallo en el flujo de helio detectados en febrero, lo que permitió retomar el cronograma. La información fue confirmada por la administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, Lori Glaze, en una conferencia de prensa recogida por la revista especializada BBC Sky at Night Magazine.

El programa Artemis, impulsado por la NASA, busca reanudar la exploración lunar con vuelos tripulados, después de más de cinco décadas del último alunizaje del programa Apolo. El plan contempla una secuencia de misiones orientadas a establecer una presencia sostenible en la Luna, con el objetivo de avanzar luego hacia Marte. Según los documentos oficiales y reportes de prensa, la ruta incluye el sobrevuelo circunlunar de Artemis II y posteriores misiones con alunizaje en el polo sur lunar, una región aún inexplorada por humanos.

¿Cuándo será el lanzamiento de Artemis II y por qué fue pospuesto?

La NASA determinó el 1 de abril de este año como la nueva ventana de lanzamiento para Artemis II, después de una serie de contratiempos técnicos en el cohete Space Launch System. El despegue estaba inicialmente previsto para principios de dos mil veinticinco, pero la agencia espacial estadounidense tuvo que modificar el calendario tras identificar fugas de hidrógeno y problemas en el sistema de helio en febrero de dos mil veintiséis. Según detalló el portal científico LiveScience, el equipo técnico completó las reparaciones y realizó nuevas pruebas que permitieron reprogramar la misión para la primera semana de abril. De acuerdo con la agencia, existen días alternativos en el mes para el lanzamiento, pero si surgen nuevos inconvenientes, la misión se aplazaría hasta finales de abril o inicios de mayo.

La misión Artemis II contará con una tripulación diversa, marcando el primer viaje más allá de la órbita terrestre para una mujer y un afroamericano. (REUTERS/Joe Skipper)

¿Quiénes forman la tripulación de Artemis II y cuál es su objetivo?

La tripulación de Artemis II está integrada por cuatro astronautas: Reid Wiseman, comandante; Christina Koch, especialista de misión; Victor Glover, piloto; y Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense. La selección incluye a la primera mujer y al primer afroamericano que viajarán más allá de la órbita terrestre, según información oficial de la NASA. El principal objetivo de la misión es evaluar el desempeño de la nave Orion y los sistemas críticos de soporte vital, comunicaciones y navegación en el entorno del espacio profundo. Durante los diez días de expedición, la tripulación dará una vuelta completa alrededor de la Luna, cubriendo una distancia superior a la de cualquier misión humana anterior, de acuerdo con el portal institucional de la agencia. Voceros oficiales de la NASA comunicaron: “Este vuelo servirá como evaluación clave para los sistemas de soporte vital y de comunicaciones, validando la capacidad de la nave antes de intentos de alunizaje posteriores”.

¿Qué importancia tiene la misión Artemis II para la exploración lunar?

Artemis II representa la primera vez que un grupo de astronautas viaja más allá de la órbita baja terrestre desde la misión Apolo XVII en mil novecientos setenta y dos. El vuelo es considerado necesario para validar la tecnología del cohete Space Launch System y la nave Orion en condiciones operativas, un paso previo para los futuros alunizajes planeados por la NASA. Según la agencia de noticias The Associated Press, “la misión abre el camino para las siguientes etapas del programa Artemis, que contempla el asentamiento humano sostenible en la Luna”. La agencia estadounidense prevé que, a partir de las lecciones y datos obtenidos en Artemis II, se ajustarán los protocolos de seguridad y operación para las siguientes expediciones.

¿Cuáles son los principales desafíos técnicos del programa Artemis?

El programa enfrenta dificultades tecnológicas y logísticas, entre ellas el desarrollo y validación de los sistemas de propulsión, los módulos de aterrizaje y la infraestructura de soporte vital para las tripulaciones. De acuerdo con el último informe de la Oficina del Inspector General de la NASA, aterrizar en el polo sur lunar conlleva riesgos superiores a los experimentados en las misiones Apolo, debido a la topografía irregular y las condiciones extremas de iluminación y temperatura. El informe advierte: “la agencia debe preparar un plan de contingencia robusto para las tripulaciones ante eventuales emergencias en la superficie lunar”. Además, las empresas SpaceX y Blue Origin, responsables del desarrollo de los módulos de aterrizaje, aceleraron sus cronogramas tras los recientes cambios en el calendario, aunque persisten retos como el reabastecimiento de combustible en órbita y la integración de sistemas autónomos, según la documentación oficial y reportes de medios como la revista especializada BBC Sky at Night Magazine.

La reprogramación de Artemis II sigue a la reparación de fugas de hidrógeno y fallos en el sistema de helio del cohete Space Launch System. (REUTERS/Joe Skipper)

¿Cuál es el impacto de Artemis II en la agenda espacial internacional?

El relanzamiento de misiones lunares tripuladas por parte de la NASA ha reactivado el interés global por la exploración del satélite. Agencias espaciales de Europa, China y Rusia han presentado proyectos paralelos, lo que ha derivado en una nueva etapa de cooperación y competencia en el espacio, según análisis de la agencia de noticias The Associated Press. La Unión Europea y la Agencia Espacial Canadiense participan en el programa Artemis como socios estratégicos, aportando tecnología y personal a las misiones. El liderazgo estadounidense en la agenda lunar ha sido reforzado con la inclusión de astronautas internacionales y la apertura a la colaboración en el desarrollo de infraestructuras como la futura estación Gateway, situada en la órbita lunar.

¿Qué cambios introduce la nueva administración de la NASA en Artemis?

La NASA continúa bajo la dirección de Bill Nelson como administrador, quien ratificó el compromiso con el programa Artemis y la agenda de exploración lunar. La agencia introdujo ajustes en el cronograma de vuelos, incluyendo una misión adicional de práctica en órbita terrestre antes del alunizaje en el polo sur. Según declaraciones institucionales, este cambio busca garantizar la seguridad y la fiabilidad de los sistemas antes de emprender operaciones complejas en la superficie lunar. Lori Glaze sostuvo en la última rueda de prensa recogida por la revista especializada BBC Sky at Night Magazine: “El traslado del cohete a la plataforma de lanzamiento representa un paso decisivo para la misión”.

¿Cómo afecta el lanzamiento de Artemis II a las siguientes misiones lunares?

La realización de Artemis II permitirá obtener datos esenciales sobre el comportamiento de los sistemas y la tripulación en el entorno lunar, lo que facilitará la preparación de futuras misiones con alunizaje. De acuerdo con la NASA, el éxito de este vuelo tripulado habilitará a la agencia para avanzar hacia la construcción de la estación Gateway y el desarrollo de infraestructuras permanentes en la superficie lunar. El calendario actualizado prevé una intensificación de los lanzamientos a partir de 2027, con la posibilidad de realizar uno o dos alunizajes antes de 2030. La colaboración con empresas privadas como SpaceX y Blue Origin se mantendrá en el centro de la estrategia para el desarrollo de vehículos y tecnologías asociadas.

El objetivo principal de Artemis II es circunnavegar la Luna durante diez días y evaluar los sistemas críticos de la nave Orion en el espacio profundo. (REUTERS/Joe Skipper)

¿Qué expectativas existen para la ventana de lanzamiento en abril de 2026?

La NASA administra una ventana limitada para el lanzamiento de Artemis II durante los primeros días de abril, con alternativas hasta finales de mes. Factores como el clima, la logística y la verificación final de los sistemas técnicos determinarán la viabilidad del despegue en la fecha prevista. En caso de que surja algún contratiempo, la misión se reprogramará conforme a los protocolos internos de la agencia. Según el portal científico LiveScience, la finalización exitosa de los trabajos de reparación y las pruebas adicionales han incrementado la confianza en que la misión podrá ejecutarse dentro de la ventana planificada.

¿Qué se puede esperar tras el lanzamiento de Artemis II?

El lanzamiento de Artemis II será el primer paso hacia el regreso de astronautas a la superficie lunar y el establecimiento de una presencia humana sostenida en el satélite. La misión servirá como validación para los sistemas de nueva generación y permitirá ajustar los procedimientos para los siguientes vuelos. A medida que avancen los preparativos, la NASA divulgará información adicional sobre el estado de la misión y las oportunidades de colaboración internacional, según comunicados oficiales. El avance del programa Artemis también influirá en la agenda de exploración de otros organismos espaciales y en el desarrollo de la industria aeroespacial global.