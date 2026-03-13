6 de cada 10 adolescentes dicen que hacer trampa con IA es habitual en sus escuelas

El 42% afirma usarlos para resumir contenidos y un 19% para consultar noticias.

El uso de chatbots entre adolescentes estadounidenses ha experimentado un fuerte crecimiento, especialmente para tareas escolares y, en menor medida, como apoyo emocional. De acuerdo con una encuesta nacional del Pew Research Center, este fenómeno ha despertado preocupación entre padres y escuelas, debido a sus implicaciones para la ética académica y el bienestar emocional juvenil.

La inquietud de padres y docentes surge porque más adolescentes recurren a chatbots para obtener ayuda en la escuela, lo que dificulta la detección de trampas académicas y plantea dudas sobre la influencia de los consejos automatizados.

Muchos adultos temen que la amplia disponibilidad de estas herramientas incremente las conductas de hacer trampa y deteriore el desarrollo emocional y los hábitos de estudio de los jóvenes, bajo un entorno tecnológico que evoluciona rápidamente.

Entre quienes usan chatbots en tareas escolares, la percepción de trampas es elevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los adolescentes en Estados Unidos, de entre 13 y 17 años, ha utilizado chatbots, como ChatGPT o Copilot, para solicitar ayuda en tareas escolares. Según el Pew Research Center, el 57% los ha empleado para buscar información, el 54% para actividades académicas y el 47% para entretenimiento.

El 42% afirma usarlos para resumir contenidos y un 19% para consultar noticias. Un 12% reconoce haber recibido apoyo emocional a través de estos sistemas y un 16% indica que conversa con chatbots de manera informal.

Chatbots y el aumento del copiar en las escuelas

El 59% de los adolescentes considera que el uso de chatbots para hacer trampa es habitual en su escuela, incluyendo un 34% que opina que ocurre con mucha frecuencia. Solo el 14% percibe que este comportamiento es raro o inexistente, mientras que un 15% no está seguro.

La adopción de chatbots entre adolescentes estadounidenses crece especialmente en tareas escolares, entretenimiento y apoyo emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre quienes ya usan chatbots en tareas escolares, la percepción de trampas es aún más elevada, alcanzando el 76% en ese grupo. Las funciones más solicitadas para el colegio incluyen buscar información (48%), resolver problemas matemáticos (43%) y editar textos (35%).

A pesar del debate, un 26% de adolescentes califica a los chatbots como extremadamente o muy útiles para el estudio, mientras que solo un 3% cree que no ayudan. Uno de los jóvenes consultados destacó en el informe publicado: “La inteligencia artificial podrá multiplicar la eficiencia y precisión; todos tendrán que aprender a usarla o quedarán rezagados”.

Apoyo emocional y preocupaciones de padres

El 59% de los adolescentes considera común el uso de chatbots para copiar en la escuela, según el informe del Pew Research Center (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12% de los adolescentes ha buscado apoyo emocional en chatbots, y un 16% se comunica de forma casual con ellos. Sin embargo, solo el 18% de los padres acepta que sus hijos usen estas herramientas para temas emocionales. En contraste, el 79% aprueba su uso para buscar información y el 58% para tareas escolares, según datos del Pew Research Center.

Además, existe una brecha significativa en la percepción: el 64% de los adolescentes dice usar chatbots, pero solo el 51% de los adultos lo reconoce. Cerca de un tercio de los padres no sabe si sus hijos los utilizan y apenas el 54% ha conversado con ellos al respecto.

El diálogo y supervisión familiar varía entre hogares y niveles de ingresos. Mientras que algunos adolescentes ven problemas en depender demasiado de la inteligencia artificial, otros advierten que esta dependencia podría tener consecuencias negativas para el entorno y el aprendizaje escolar.

Factores demográficos y brecha generacional

El 12% de los adolescentes ha recurrido a la inteligencia artificial como apoyo emocional, aunque los padres muestran reservas ante ese uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran diferencias claras por raza, ingresos y género. Un 61% de adolescentes negros y un 60% de hispanos usan chatbots para tareas escolares, frente al 50% de los blancos. El 21% de los adolescentes negros recibe apoyo emocional de chatbots, contraste con el 13% de los hispanos y el 8% de los blancos.

En cuanto al ingreso familiar, el 20% de quienes viven en hogares con ingresos inferiores a USD 30.000 al año realiza la mayoría o totalidad de sus tareas escolares con chatbots. Este porcentaje baja al 7% en hogares donde los ingresos superan los USD 75.000.

Por género, tanto chicos como chicas recurren a chatbots en igual medida. Sin embargo, los varones se muestran más optimistas respecto al impacto futuro de la inteligencia artificial: el 41% considera que tendrá un efecto positivo, frente al 30% de las chicas.

Especialistas advierten que la dependencia de chatbots puede transformar tanto el aprendizaje escolar como el desarrollo emocional y social juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Padres de mayores ingresos conversan más con sus hijos sobre tecnología, pero los de menores recursos muestran mayor tolerancia a su empleo con fines personales o emocionales. Asimismo, los padres negros son más abiertos a que sus hijos utilicen estas herramientas tanto para información como para consejos emocionales.

Mientras la integración de chatbots avanza más rápido que la adaptación familiar o escolar, la dependencia de estos sistemas podría alterar la manera en que los jóvenes aprenden y se relacionan, una advertencia que destaca el estudio del Pew Research Center.