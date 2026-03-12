Más de 10 millones de personas afectadas por dos tormentas invernales seguidas con fuertes nevadas en el norte de Estados Unidos

Las tormentas invernales consecutivas dejaron acumulaciones récord de nieve y ráfagas de viento de hasta 120 km/h en el norte de Estados Unidos. (REUTERS/Brian Snyder)

Millones de residentes en el norte de Estados Unidos enfrentaron esta semana dos tormentas invernales consecutivas que provocaron acumulaciones récord de nieve y ráfagas de viento superiores a 120 kilómetros por hora (75 mph). El fenómeno, que se inició el jueves y se extendió hasta el lunes, afectó principalmente a los estados de Wisconsin, Michigan, Minnesota y regiones de Nueva Inglaterra, según confirmó el servicio nacional meteorológico de Estados Unidos (NWS).

De acuerdo con el NWS, se emitieron advertencias de ventisca para amplias zonas del Midwest y del noreste, donde la combinación de nevadas intensas y vientos potentes generó condiciones de baja visibilidad y cortes masivos de energía. Las autoridades federales y estatales recomendaron a la población limitar los desplazamientos y prepararse para posibles interrupciones de servicios básicos durante el paso de los sistemas, informó la agencia en su último comunicado oficial.

La agencia federal NOAA había anticipado un invierno con precipitaciones superiores al promedio y eventos recurrentes de clima grave en el cinturón norte del país. El ciclo actual de tormentas confirma esta tendencia, que ya había originado interrupciones en el transporte y la infraestructura durante los primeros meses de la temporada, señala la NOAA en su informe climático para marzo.

Zonas más afectadas por las tormentas invernales

Las regiones con mayores impactos por los sistemas consecutivos incluyen el Upper Midwest, las Planicies del Norte y amplias áreas de Nueva Inglaterra. El NWS informó que ciudades como Minneapolis, Green Bay y Marquette presentaron acumulaciones de nieve superiores a 60 centímetros (24 pulgadas), cifra que supera los promedios para la época. En la península superior de Michigan y el norte de Wisconsin, las nevadas provocaron bloqueos en rutas principales y secundarias.

La agencia meteorológica detalló que los vientos llegaron a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora (75 mph) en zonas abiertas, lo que favoreció la formación de ventiscas y la suspensión de clases en distritos escolares de los estados afectados. Las autoridades locales informaron que el transporte terrestre y aéreo registró demoras y cancelaciones, situación que afectó terminales como el aeropuerto de Chicago y el de Detroit.

Las condiciones extremas derivaron en la activación de refugios de emergencia en áreas rurales, donde los cortes de energía y las dificultades de acceso complicaron la asistencia a comunidades aisladas. Según la NOAA, más de 150.000 usuarios experimentaron interrupciones en el suministro eléctrico durante el punto álgido del temporal.

Estados como Wisconsin, Michigan, Minnesota y Nueva Inglaterra sufrieron cortes masivos de energía y bloqueos viales tras las intensas nevadas. (REUTERS/Jeenah Moon)

Pronóstico de acumulación de nieve y extensión temporal

El NWS estimó que, entre jueves y lunes, las acumulaciones de nieve superaron los 60 centímetros (24 pulgadas) en sectores de Wisconsin y Michigan, mientras que en otras partes del Midwest y el noreste las cifras oscilaron entre 30 y 45 centímetros (12 a 18 pulgadas). La agencia advirtió que, en zonas expuestas, la acumulación pudo verse incrementada por el efecto del viento, generando montículos de nieve y dificultando las tareas de remoción.

Respecto a la duración, la primera tormenta se formó el jueves sobre las Montañas Rocosas y las Dakotas, desplazándose hacia el este el viernes y el sábado. El segundo sistema ingresó desde el Pacífico Noroeste el sábado y afectó las mismas áreas hasta el lunes, como confirmó el NWS en su reporte del 12 de marzo. Ambas tormentas estuvieron asociadas a una fuerte corriente en chorro y a la llegada de aire frío desde Canadá, lo que impulsó la formación de nevadas persistentes.

El NWS indicó que las advertencias de clima invernal se mantendrán activas durante los próximos días, dado que se prevé la llegada de una masa de aire ártico tras el paso de los sistemas, con temperaturas mínimas que pueden descender hasta -15°C (5 °F) en el norte de Minnesota y las Dakotas.

Medidas de las autoridades y efectos sociales

Las autoridades federales y estatales implementaron planes de emergencia para enfrentar los efectos de las tormentas. El NWS publicó boletines frecuentes, alertando sobre el riesgo de ventiscas, cortes de energía y complicaciones para el transporte. La agencia de aviación estadounidense FAA informó demoras y cancelaciones en aeropuertos de Chicago, Detroit y Boston, y recomendó verificar el estado de los vuelos antes de acudir a las terminales.

Los departamentos de transporte estatales desplegaron maquinaria para despejar rutas principales, aunque advirtieron que algunas carreteras secundarias permanecerían bloqueadas por acumulaciones de nieve y hielo. Escuelas y universidades cancelaron clases en ciudades como Madison y Milwaukee, mientras que servicios de transporte público fueron interrumpidos en zonas urbanas y suburbanas impactadas.

La NOAA sugirió a la población revisar suministros de emergencia y sistemas de calefacción, en vista de posibles cortes prolongados de energía y persistencia de temperaturas bajo cero. Los refugios de emergencia recibieron a familias que no pudieron permanecer en sus viviendas por falta de calefacción o daños estructurales causados por la nieve acumulada.

El NWS emitió advertencias de ventisca para el Midwest y el noreste, donde la visibilidad reducida complicó el transporte y la vida cotidiana. (REUTERS/Brian Snyder)

Causas meteorológicas y previsión oficial

La aparición de ambos sistemas invernales respondió a patrones atmosféricos atribuidos al fenómeno de La Niña, que facilita la entrada de aire frío desde el norte y la intensificación de corrientes en chorro. Esta configuración, explicó el NWS, genera interacción entre frentes cálidos y masas frías, favoreciendo la formación de tormentas de rápida intensificación y nevadas intensas en periodos breves.

Según la NOAA, la temporada invernal 2025-2026 presenta mayor frecuencia de tormentas y precipitaciones superiores al promedio, en particular en la franja norte del país. Los modelos de predicción sugieren que el patrón de clima frío y nevadas persistentes podría continuar durante las próximas semanas, con riesgo de nuevas interrupciones en la infraestructura y el transporte.

El reporte climático de la NOAA indica: “La persistencia de un gradiente térmico intenso en el norte de Estados Unidos favorece la aparición de sistemas invernales de magnitud y duración poco habituales para el mes de marzo”.

Impacto sobre servicios esenciales y vida cotidiana

Las tormentas generaron cortes generalizados de energía eléctrica que afectaron a más de 150.000 hogares y comercios, principalmente en Wisconsin, Michigan y Minnesota, según datos de la NOAA y el NWS. Las compañías eléctricas desplegaron cuadrillas adicionales para restablecer el servicio, aunque en algunos casos la acumulación de nieve y la caída de árboles retrasaron las reparaciones.

El transporte terrestre y aéreo registró alteraciones significativas. El NWS reportó cierres temporales de tramos de la Interstate 94 y otras rutas interestatales, mientras que la FAA contabilizó más de 500 vuelos cancelados y numerosos retrasos en los principales aeropuertos de la región. Las empresas de transporte público ajustaron recorridos y horarios, priorizando la seguridad de los pasajeros.

Escuelas y universidades suspendieron actividades presenciales en múltiples distritos, y las autoridades habilitaron centros de atención para personas con necesidad de refugio. El NWS reiteró la importancia de seguir los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hasta que las condiciones mejoren.

Perspectivas y recomendaciones para los días siguientes

El NWS y la NOAA prevén que el clima frío y las nevadas intermitentes continuarán afectando el norte de Estados Unidos al menos hasta mediados de la próxima semana. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y monitorean la evolución de las condiciones meteorológicas. “La población debe mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de nuevas tormentas”, afirmó el NWS en su último comunicado.

El descenso de temperaturas tras el paso de las tormentas podría ocasionar la formación de hielo en ríos y lagos, lo que incrementaría el riesgo de inundaciones localizadas por deshielo. Las autoridades recomiendan extremar precauciones en áreas vulnerables y consultar las actualizaciones de los organismos meteorológicos y de protección civil.