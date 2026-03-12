La crisis económica impacta la vida diaria en nueve de cada diez estadounidenses

El 78% de los encuestados afirma que prácticamente todos los productos esenciales aumentaron de precio en 2025, incluida la vivienda y servicios básicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reciente encuesta nacional en Estados Unidos confirma que la crisis del costo de vida afecta directamente a la economía familiar de la mayoría de los hogares, obligando a mudanzas, dificultades para cubrir necesidades básicas y un mayor uso de los reembolsos fiscales como herramienta para sobrellevar la situación financiera.

El aumento sostenido de los gastos esenciales, junto con ingresos estancados, incrementa la incertidumbre económica y exige a millones de personas modificar su estilo de vida, según un informe conjunto de la fintech estadounidense Current y la consultora Talker Research.

El relevamiento, realizado entre 5.000 adultos, revela que el 78% de los estadounidenses percibe que prácticamente “todo” aumentó de precio durante 2025, con incrementos especialmente marcados en el costo de la vivienda y servicios básicos. Para el futuro próximo, el 46% anticipa una nueva escalada inflacionaria en 2026, de acuerdo con Current.

El 87% de los encuestados considera que Estados Unidos atraviesa una crisis de asequibilidad; el 52% declara tener problemas para pagar facturas mensuales como alquiler o servicios y el 50% califica la compra de alimentos como un reto creciente.

El informe destaca que la presión financiera obliga a la mayoría de los hogares a recortar y priorizar necesidades esenciales.

El análisis de Current y Talker Research muestra que el aumento generalizado de los precios llevó al 38% de los estadounidenses consultados a mudarse porque el costo de su vivienda se volvió insostenible.

De quienes cambiaron de hogar, el 38% se trasladó a otra ciudad y el 34% emigró a otro estado, en busca de un nivel de vida más accesible.

El fenómeno golpea con fuerza a los más jóvenes. El 51% de la generación Z declaró haber cambiado de casa por el alto costo de vida, frente al 19% de los baby boomers.

Esta situación refleja mayor vulnerabilidad entre quienes recién ingresan al mercado laboral, cuyo acceso a una vivienda adecuada se limita por ingresos bajos y consolida el problema como un desafío estructural para las nuevas generaciones.

La crisis de asequibilidad obliga a casi la mitad de los hogares de Estados Unidos a depender de reembolsos fiscales para cubrir gastos esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias de la crisis también alcanzan a las expectativas residenciales y la movilidad geográfica. El 52% de los participantes cree que nunca podrá vivir en su “ciudad ideal”, mientras que el 48% considera inviable mudarse a su “estado ideal”.

Hay diferencias generacionales marcadas: el 64% de la generación Z se siente excluido de la ciudad donde quisiera residir, comparado con el 35% de los baby boomers.

La escalada en el precio de la vivienda y otros gastos esenciales redefine las metas personales y familiares de millones de estadounidenses.

Uno de los aspectos centrales del informe es el papel de los reembolsos de impuestos como fuente principal de liquidez. Casi la mitad de los encuestados espera recibir un reembolso fiscal este año, y el 73% necesita ese dinero “más que nunca” para cubrir el aumento del costo de vida, mientras que el 60% requiere rapidez en la recepción de estos fondos.

El 58% confía en que el monto del reembolso será considerable, con una media proyectada superior a USD 2.100. El 27% planea utilizarlo para gastos básicos, el 24% para ahorrar y otro 24% para saldar deudas.

Según Erin Bruehl, vicepresidenta de comunicaciones de la fintech Current, “los reembolsos de impuestos suelen ser los cheques más grandes que muchos estadounidenses reciben cada año, y ahora son una fuente indispensable de liquidez”. Bruehl explicó que estos fondos permiten a familias cumplir compromisos pendientes y evitar cargos por pagos atrasados.

El impacto del costo de vida en la vida cotidiana

Los reembolsos de impuestos son vistos por el 73% de los estadounidenses como una fuente indispensable para afrontar el aumento del costo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia de la crisis de asequibilidad en Estados Unidos transformó un tema de debate público en una realidad cotidiana que obliga a millones de familias a ajustar gastos y expectativas.

Según la firma alemana de análisis de datos Statista, el costo promedio mensual de alquiler en las principales ciudades estadounidenses superó los USD 2.300 en 2025, lo que representa un aumento interanual del 9%.

Este incremento se suma a la suba generalizada de los servicios públicos y alimentos, que, según la agencia oficial de estadísticas económicas de Estados Unidos, avanzaron un 6,2% y un 5,8% respectivamente en el mismo período.

Las mudanzas forzadas y la dificultad para acceder a viviendas en zonas elegidas agudizan la movilidad geográfica y la desigualdad generacional.

Los grupos más jóvenes o de menores ingresos se ven forzados a relocalizarse en áreas menos costosas, mientras que quienes cuentan con mayores recursos sostienen su residencia sin cambios relevantes.

Qué anticipan los analistas sobre la evolución de la crisis

Especialistas en economía estadounidense alertan que, si no se revierte la tendencia inflacionaria ni mejoran los salarios, las mudanzas por falta de asequibilidad continuarán aumentando.

Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, aseguró en declaraciones a The Wall Street Journal que “la presión sobre el mercado inmobiliario y los servicios básicos está reconfigurando el mapa residencial de Estados Unidos” y afectando la situación financiera de los hogares de ingresos medios y bajos.

El informe de Current y Talker Research concluye que la crisis de asequibilidad requiere respuestas integrales desde las políticas de vivienda y protección social para evitar que la presión financiera continúe afectando al grueso de la población.