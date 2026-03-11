Estados Unidos

El papa León XIV acepta la renuncia del obispo Shaleta tras su arresto en San Diego

La salida del líder espiritual de la comunidad caldea fue oficializada por el Vaticano después de su detención por presunto desvío de fondos, aumentando la preocupación entre los fieles de la diócesis en California

Guardar
El caso de presunta malversación
El caso de presunta malversación sacude a la comunidad caldea en California y abre un proceso judicial inédito para su jerarquía (REUTERS/Chaldean Catholic Eparchy of St. Peter)

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo Emanuel Shaleta, responsable de la comunidad católica caldea de San Diego, tras el arresto del religioso por cargos de apropiación indebida y lavado de dinero, un caso que podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión si se confirma su culpabilidad, según informó Associated Press.

La renuncia, comunicada oficialmente por el Vaticano, ocurre en medio de divisiones y consternación en la diáspora caldea de Estados Unidos, que se prepara para una etapa de incertidumbre tras el reemplazo de su principal líder espiritual.

El fiscal Joel Madero explicó a Associated Press que las imputaciones derivan de la desaparición de USD 270.000 correspondientes a pagos mensuales de más de USD 30.000 que generaba el alquiler del salón social de la Catedral Católica Caldea de San Pedro, en El Cajón, al este de San Diego.

La oficina del sheriff del condado indicó que recibió la denuncia de posibles irregularidades en agosto pasado, cuando un miembro de la parroquia del obispo entregó declaración y documentación que apuntaban a un posible desvío de fondos.

Las autoridades arrestaron a Shaleta, de 69 años, el jueves anterior en el aeropuerto internacional de San Diego, cuando intentaba abandonar el país. En la audiencia celebrada el lunes siguiente, Shaleta se declaró no culpable ante los 16 cargos de delito grave presentados por la fiscalía, incluidos lavado de dinero y malversación de fondos. Durante la audiencia, la sala estuvo colmada de fieles y seguidores del obispo.

El templo de El Cajón,
El templo de El Cajón, epicentro de la vida religiosa caldea en la región, permanece cerrado tras el escándalo (AP/Gregory Bull)

Shaleta está acusado de desviar fondos y enfrenta arresto

La jueza fijó una fianza de USD 125.000 y ordenó la confiscación de su pasaporte tras considerar, a petición de la fiscalía, que existía riesgo de fuga.

El abogado del religioso, Sharon Appelbaum, afirmó que planea demostrar la falsedad de las acusaciones y argumentó que el viaje de Shaleta ya estaba programado con anterioridad. Las autoridades no revelaron el destino final del religioso.

Aunque el Vaticano informó oficialmente la aceptación de la renuncia el martes, la embajada de la Santa Sede en Washington precisó a Associated Press que la decisión de aceptar la dimisión de Shaleta fue tomada en febrero, pero se retrasó el anuncio público para evitar cualquier interferencia con la investigación policial.

El obispo, quien ocupaba el
El obispo, quien ocupaba el cargo desde 2017, enfrenta 16 imputaciones y la posibilidad de una condena significativa (Chaldean Catholic Eparchy of St. Peter)

Decisión del Vaticano y designación de sucesores

El boletín diario vaticano citó el código de derecho canónico de las iglesias orientales, que faculta al papa a aceptar la renuncia presentada por un obispo.

En paralelo, la Santa Sede informó también el retiro de Louis Sako como patriarca de la Iglesia Católica Caldea mundial, alegando el religioso su deseo de dedicarse “a la oración, la escritura y el servicio sencillo”. Según Associated Press, no hay indicios de relación directa entre ambas dimisiones.

Para asegurar la continuidad pastoral, León XIV designó al obispo Saad Hanna Sirop como administrador temporal de la diócesis de San Diego. El martes, la parroquia de El Cajón permanecía cerrada y la explanada sin vehículos.

El líder espiritual de los
El líder espiritual de los caldeos a nivel mundial deja su función tras décadas de servicio y tras una gestión marcada por tensiones con autoridades iraquíes (AP/Hadi Mizban, archivo)

Reacciones internas y antecedentes del obispo caldeo

Durante una misa celebrada el 22 de febrero, el propio Shaleta se defendió en público: “Nunca he abusado de ningún centavo del dinero de la iglesia. Al contrario, he hecho todo lo posible para preservar y administrar las donaciones apropiadamente”, expresó ante la congregación, según recogió Associated Press. Además, el clero de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol difundió un comunicado manifestando su apoyo a Shaleta.

Shaleta fue ordenado sacerdote en Detroit en 1984, antes de ser nombrado como cabeza de la rama san dieguina de la Iglesia Católica Caldea en 2017. Su renuncia genera inquietud no solo al interior de su parroquia, sino también en el conjunto de la comunidad caldea radicada en el país.

El reverendo Mark Morozowich director del Centro de Estudios de la Iglesia Ucraniana de la Universidad Católica de América advirtió a Associated Press: “Un obispo enfrentando acusaciones tan graves es un momento triste en la historia de estos cristianos, que constituyen una pequeña comunidad marcada por la adversidad bajo la ocupación iraquí”.

La Iglesia Católica Caldea cuenta con más de un millón de fieles arameoparlantes, en su mayoría originarios de Irak, y mantiene una identidad y tradiciones orientales distintivas dentro del catolicismo, aunque sus fundamentos doctrinales coinciden con los del Vaticano. La organización sin fines de lucro Chaldean Community Foundation indicó que en Estados Unidos viven aproximadamente 500.000 caldeos, principalmente en Detroit (187.000), y en áreas de California y Arizona.

El caso de Shaleta continuará su curso en tribunales, con una audiencia preliminar programada para el 27 de abril, mientras crecen las expectativas por la designación de un sucesor permanente en la diócesis de San Diego.

Temas Relacionados

Iglesia Católica CaldeaSan DiegoDiáspora CaldeaLavado De DineroObispo ShaletaPapa León XIVLouis SakoCaliforniaDesvío De FondosVaticanoReligiónEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

10 atracciones para las familias en Estados Unidos durante las vacaciones de primavera

Una combinación de opciones, desde aventuras en la naturaleza hasta eventos culturales, busca facilitar la convivencia durante este receso y ofrecer momentos entretenidos para adolescentes y padres

10 atracciones para las familias

Yair Lapid, líder de la oposición israelí: “La guerra contra Irán es justa y necesaria”

El exministro primer ministro israelí apoya la ofensiva bélica contra el régimen chiíta, exige que Europa tome partido en la crisis de Medio Oriente y considera que los países árabes son necesarios para estabilizar la región

Yair Lapid, líder de la

El auge de los “solo agers” redefine el envejecimiento y desafía los modelos tradicionales de apoyo social

Iniciativas de acompañamiento, nuevas comunidades organizadas y alianzas entre desconocidos emergen para quienes construyen lazos fuera del círculo familiar y buscan bienestar en la madurez

El auge de los “solo

Caso Darron Lee: el exjugador de la NFL pidió consejo a una IA antes de llamar a la policía por la muerte de su novia

Los mensajes con la inteligencia artificial se convirtieron en pruebas clave de la investigación contra Lee, quien permanece detenido y podría recibir la pena de muerte

Caso Darron Lee: el exjugador

Millones de familias en Nueva York se endeudan por el alza de los precios de los alimentos

El encarecimiento de productos básicos genera presión sobre sectores de bajos ingresos, que deben recurrir a préstamos y alternativas financieras para cubrir gastos fundamentales y mantener el equilibrio en sus hogares

Millones de familias en Nueva

TECNO

Entre la nostalgia y el

Entre la nostalgia y el reclamo de los fanáticos, ¿podría volver el clásico Hit and Run de Los Simpson?

Cómo hacer que tu Smart TV sea más fluida y eficiente

Por qué algunas personas explican todo lo que hacen en su vida cotidiana, según la IA

Estudio de Harvard revela que la inteligencia artificial está dejando a los trabajadores mentalmente fatigados

A modo de protesta, miles de escritores publican un libro vacío para que la IA no robe su contenido

ENTRETENIMIENTO

No te olvidaré: Universal Pictures

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”

Brody Jenner y Tia Blanco esperan su segundo hijo: la reacción de Kylie Jenner y Kim Kardashian que emocionó a las redes

Gwen Stefani relató cómo su fe la ayudó a ser madre a los 44 años

“La niña más bella del mundo” se casa: así fue el romántico compromiso de Thylane Blondeau en Grecia

MUNDO

La Agencia Internacional de la

La Agencia Internacional de la Energía propone liberar 400 millones de barriles de petróleo para frenar la subida de precios

La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir los mercados: el petróleo sube y las aerolíneas encarecen sus tarifas

Israel lanzó una nueva ofensiva contra cuarteles y almacenes de armas del grupo terrorista Hezbollah en Beirut

El régimen de Corea del Norte se sumó a Rusia y respaldó la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei

El jefe de la policía de Irán amenazó a los manifestantes que confronten al régimen: “Les haremos lo mismo que a un enemigo”