El papa León XIV acepta la renuncia del obispo Shaleta tras su arresto en San Diego

El caso de presunta malversación sacude a la comunidad caldea en California y abre un proceso judicial inédito para su jerarquía (REUTERS/Chaldean Catholic Eparchy of St. Peter)

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo Emanuel Shaleta, responsable de la comunidad católica caldea de San Diego, tras el arresto del religioso por cargos de apropiación indebida y lavado de dinero, un caso que podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión si se confirma su culpabilidad, según informó Associated Press.

La renuncia, comunicada oficialmente por el Vaticano, ocurre en medio de divisiones y consternación en la diáspora caldea de Estados Unidos, que se prepara para una etapa de incertidumbre tras el reemplazo de su principal líder espiritual.

El fiscal Joel Madero explicó a Associated Press que las imputaciones derivan de la desaparición de USD 270.000 correspondientes a pagos mensuales de más de USD 30.000 que generaba el alquiler del salón social de la Catedral Católica Caldea de San Pedro, en El Cajón, al este de San Diego.

La oficina del sheriff del condado indicó que recibió la denuncia de posibles irregularidades en agosto pasado, cuando un miembro de la parroquia del obispo entregó declaración y documentación que apuntaban a un posible desvío de fondos.

Las autoridades arrestaron a Shaleta, de 69 años, el jueves anterior en el aeropuerto internacional de San Diego, cuando intentaba abandonar el país. En la audiencia celebrada el lunes siguiente, Shaleta se declaró no culpable ante los 16 cargos de delito grave presentados por la fiscalía, incluidos lavado de dinero y malversación de fondos. Durante la audiencia, la sala estuvo colmada de fieles y seguidores del obispo.

El templo de El Cajón, epicentro de la vida religiosa caldea en la región, permanece cerrado tras el escándalo (AP/Gregory Bull)

Shaleta está acusado de desviar fondos y enfrenta arresto

La jueza fijó una fianza de USD 125.000 y ordenó la confiscación de su pasaporte tras considerar, a petición de la fiscalía, que existía riesgo de fuga.

El abogado del religioso, Sharon Appelbaum, afirmó que planea demostrar la falsedad de las acusaciones y argumentó que el viaje de Shaleta ya estaba programado con anterioridad. Las autoridades no revelaron el destino final del religioso.

Aunque el Vaticano informó oficialmente la aceptación de la renuncia el martes, la embajada de la Santa Sede en Washington precisó a Associated Press que la decisión de aceptar la dimisión de Shaleta fue tomada en febrero, pero se retrasó el anuncio público para evitar cualquier interferencia con la investigación policial.

El obispo, quien ocupaba el cargo desde 2017, enfrenta 16 imputaciones y la posibilidad de una condena significativa (Chaldean Catholic Eparchy of St. Peter)

Decisión del Vaticano y designación de sucesores

El boletín diario vaticano citó el código de derecho canónico de las iglesias orientales, que faculta al papa a aceptar la renuncia presentada por un obispo.

En paralelo, la Santa Sede informó también el retiro de Louis Sako como patriarca de la Iglesia Católica Caldea mundial, alegando el religioso su deseo de dedicarse “a la oración, la escritura y el servicio sencillo”. Según Associated Press, no hay indicios de relación directa entre ambas dimisiones.

Para asegurar la continuidad pastoral, León XIV designó al obispo Saad Hanna Sirop como administrador temporal de la diócesis de San Diego. El martes, la parroquia de El Cajón permanecía cerrada y la explanada sin vehículos.

El líder espiritual de los caldeos a nivel mundial deja su función tras décadas de servicio y tras una gestión marcada por tensiones con autoridades iraquíes (AP/Hadi Mizban, archivo)

Reacciones internas y antecedentes del obispo caldeo

Durante una misa celebrada el 22 de febrero, el propio Shaleta se defendió en público: “Nunca he abusado de ningún centavo del dinero de la iglesia. Al contrario, he hecho todo lo posible para preservar y administrar las donaciones apropiadamente”, expresó ante la congregación, según recogió Associated Press. Además, el clero de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol difundió un comunicado manifestando su apoyo a Shaleta.

Shaleta fue ordenado sacerdote en Detroit en 1984, antes de ser nombrado como cabeza de la rama san dieguina de la Iglesia Católica Caldea en 2017. Su renuncia genera inquietud no solo al interior de su parroquia, sino también en el conjunto de la comunidad caldea radicada en el país.

El reverendo Mark Morozowich director del Centro de Estudios de la Iglesia Ucraniana de la Universidad Católica de América advirtió a Associated Press: “Un obispo enfrentando acusaciones tan graves es un momento triste en la historia de estos cristianos, que constituyen una pequeña comunidad marcada por la adversidad bajo la ocupación iraquí”.

La Iglesia Católica Caldea cuenta con más de un millón de fieles arameoparlantes, en su mayoría originarios de Irak, y mantiene una identidad y tradiciones orientales distintivas dentro del catolicismo, aunque sus fundamentos doctrinales coinciden con los del Vaticano. La organización sin fines de lucro Chaldean Community Foundation indicó que en Estados Unidos viven aproximadamente 500.000 caldeos, principalmente en Detroit (187.000), y en áreas de California y Arizona.

El caso de Shaleta continuará su curso en tribunales, con una audiencia preliminar programada para el 27 de abril, mientras crecen las expectativas por la designación de un sucesor permanente en la diócesis de San Diego.