Estados Unidos

Estas son algunas de las cosas más raras encontradas en aeropuertos de EEUU, desde espadas samurái hasta un meteorito y un Rolex

Un informe anual reveló descubrimientos inesperados tras finalizar los procesos de devolución aplicados por las aerolíneas

Guardar
Una tienda especializada de Alabama
Una tienda especializada de Alabama detalla hallazgos insólitos como espadas samurái y meteoritos en equipajes no reclamados en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tienda especializada en Alabama informó que durante 2025 fueron encontrados en valijas no reclamadas objetos tan diversos como espadas samurái, una chaqueta de vuelo de la Segunda Guerra Mundial y un meteorito, tras agotar los procedimientos de devolución de las aerolíneas. El fenómeno afecta a pasajeros de vuelos nacionales e internacionales y muestra el alcance y el destino final de los bienes extraviados en aeropuertos de Estados Unidos.

Según comunicó el canal económico estadounidense Fox Business, la principal compañía de venta de equipaje no reclamado de EE. UU., Unclaimed Baggage, ubicada en Scottsboro, Alabama, publicó en marzo su informe anual Found Report 2025, donde documenta los objetos más costosos, raros y sorprendentes hallados en equipaje no reclamado. El reporte se nutre de los bienes que la compañía recibe de las aerolíneas tras culminar el proceso obligatorio para localizar a los propietarios, conforme a la normativa vigente y los protocolos federales.

La gestión de equipaje extraviado en Estados Unidos obedece a reglas federales y acuerdos comerciales entre aerolíneas y minoristas autorizados. Cuando la devolución al pasajero no resulta posible tras un periodo determinado, los objetos terminan en comercios habilitados a comercializar su contenido. Así lo explicó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El caso de Unclaimed Baggage es representativo de este mecanismo, que transforma el extravío en una fuente continua de hallazgos fuera de lo común.

Objetos inusuales y costosos encontrados en el equipaje perdido

El informe Found Report 2025 de Unclaimed Baggage documentó la aparición de una amplia variedad de artículos, entre ellos un set de espadas samurái, una chaqueta de vuelo A-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizada en la Segunda Guerra Mundial y un meteorito. Según la compañía, estos objetos forman parte de los hallazgos inusuales, junto a piezas como un robot ensamblado, un lingote de oro australiano de una onza, dientes grill de oro de 10 quilates, guantes de boxeo autografiados por Terence Crawford, un didgeridoo de teca y un traje de apicultor. Fox Business resaltó que el 99,9 % de las maletas extraviadas finalmente se devuelve a sus dueños, mientras que solo el 0,1 % termina en el circuito de venta minorista especializado.

En esa línea, Fox Business detalló que la lista de hallazgos incluye objetos como un teléfono antiguo Kellogg, una moneda conmemorativa de 1893, un Ken doll de los años sesenta, una réplica de esqueleto, un bolso con forma de rana y una maleta que contenía veneno para ratas. Para Bryan Owens, director ejecutivo de Unclaimed Baggage, cada año el equipo se sorprende ante nuevos descubrimientos: “Después de más de cincuenta y cinco años recuperando objetos perdidos y rechazados, a veces creemos haberlo visto todo. Pero entonces aparece algo como un juego de espadas samurái o un robot completamente ensamblado y recordamos por qué existe el Found Report”.

El informe anual Found Report
El informe anual Found Report 2025 de Unclaimed Baggage revela el destino final de artículos de valor extraviados en aeropuertos de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetos de mayor valor económico hallados en 2025

El informe anual de Unclaimed Baggage identificó una serie de objetos con alto valor de mercado durante el último año. Entre ellos figuran pendientes de diamantes blancos valorados en más de USD 43.000, un Rolex de acero inoxidable con detalles en oro amarillo de 18 quilates y esfera de diamantes, estimado en USD 35.000, un clarinete bajo Tosca de USD 17.500 y una chaqueta de cuero Balenciaga con un precio de USD 12.500. La lista se completa con una cámara térmica T530 valorada en más de USD 12.000.

Estos artículos fueron detectados durante la apertura y catalogación del equipaje bajo protocolos internos que priorizan la seguridad y la identificación precisa de cada objeto, según datos institucionales de la empresa. Fox Business remarcó que parte de los hallazgos de mayor valor corresponde a objetos de lujo, tecnología y moda.

Tendencias de consumo reflejadas en el equipaje extraviado

El informe Found Report 2025 de Unclaimed Baggage identificó un crecimiento en el transporte de objetos relacionados con la cultura pop, así como un aumento en la cantidad de libros y oro en diferentes formatos. La compañía observó una mayor presencia de artículos de colección, prendas de diseñador y objetos vinculados a la cultura del lujo accesible. Entre los libros más frecuentes figuran títulos de Freida McFadden.

De acuerdo con Unclaimed Baggage, en 2025 se hallaron más piezas de oro que en años recientes, incluyendo dados de 24 quilates y palos de golf bañados en oro. También se detectó la llegada de piezas de colección como una moneda de 1893, un Ken doll original y una selección de casetes vintage. Fox Business y otros portales especializados confirmaron estos datos, aportando así una visión de las preferencias y hábitos de los viajeros estadounidenses e internacionales.

Proceso de gestión y venta del equipaje no reclamado

El manejo del equipaje extraviado en Estados Unidos responde a una secuencia regulada. Según la IATA y la propia Unclaimed Baggage, las aerolíneas intentan localizar a los propietarios mediante sistemas de rastreo y contacto durante un periodo previamente establecido. Si después de ese plazo el equipaje no es reclamado, se transfiere a empresas autorizadas que pueden vender, reciclar o donar el contenido.

Un tercio de los artículos recuperados es reciclado y otro tercio es donado a organizaciones benéficas, informó Unclaimed Baggage. Así lo explicó Bryan Owens en declaraciones recogidas por Fox Business, donde añadió que las aerolíneas tienen incentivos económicos para lograr la devolución, ya que el costo de indemnizaciones y la logística asociada supera el ingreso por la venta de objetos no reclamados.

Solo el 0,1 % del
Solo el 0,1 % del equipaje perdido termina en comercios minoristas, mientras el 99,9 % es recuperado por sus propietarios, según Unclaimed Baggage. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino de los artículos históricos y de colección

El destino de los objetos hallados en equipaje no reclamado depende de su naturaleza y valor. Según Unclaimed Baggage, los artículos de uso cotidiano y vestimenta suelen ponerse a la venta en el local de Scottsboro, mientras que las piezas históricas, de colección o de alto valor pueden ser donadas a museos, instituciones educativas u organizaciones sin fines de lucro.

En 2025 se destacan objetos históricos recuperados como una chaqueta de vuelo A-2 de la Segunda Guerra Mundial, una bayoneta anterior a la Primera Guerra Mundial y una selección de monedas antiguas. La compañía indicó que este tipo de hallazgos representa una minoría dentro del total de objetos procesados, pero aporta diversidad al inventario y atrae interés público hacia la tienda.

Impacto en los viajeros y la industria aérea

Los pasajeros que pierden su equipaje cuentan con una alta probabilidad de recuperación, conforme a los informes de Unclaimed Baggage y los procedimientos de las aerolíneas. La compañía estima que el 99,9 % de las maletas extraviadas finalmente regresa a sus dueños, mientras que solo una fracción mínima termina en el comercio minorista especializado.

La publicación anual del Found Report permite analizar patrones de consumo, movilidad internacional y hábitos de los viajeros. El estudio de los objetos hallados anticipa posibles cambios en la regulación y los procedimientos de devolución de la industria aérea estadounidense. Según datos recogidos por Fox Business, la difusión de estos informes contribuye a dimensionar la magnitud del fenómeno y a comprender el destino de los bienes extraviados.

Las nuevas tendencias de consumo
Las nuevas tendencias de consumo muestran un alza en hallazgos de oro, libros y artículos vinculados a la cultura pop entre el equipaje extraviado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para el futuro del equipaje no reclamado en Estados Unidos

De acuerdo con el equipo directivo de Unclaimed Baggage y los análisis publicados por Fox Business, el flujo de equipaje no reclamado continuará reflejando las tendencias de consumo y los cambios en los hábitos de viaje. El informe de 2025 resalta el aumento de objetos tecnológicos, prendas de lujo y piezas de colección que viajan en las maletas de los pasajeros.

El proceso de reciclaje, donación y comercialización de objetos extraviados seguirá bajo regulación federal y con participación de empresas autorizadas. Las aerolíneas mantienen su interés en reducir la cantidad de equipaje perdido, tanto por razones económicas como de satisfacción del cliente.

Temas Relacionados

Unclaimed BaggageAerolíneas Estados UnidosEquipaje No ReclamadoObjetos Perdidos Aeropuertosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Yamaha trasladará su sede de Estados Unidos de California a Georgia

El cambio definido por la compañía japonesa afectará a cientos de trabajadores y busca centralizar la gestión ante el encarecimiento sostenido de los gastos operativos en el estado californiano y la presión de los mercados

Yamaha trasladará su sede de

La inteligencia artificial transforma los procesos creativos en Hasbro

El uso de herramientas avanzadas permite que la compañía acelere el desarrollo y la presentación de prototipos, redistribuyendo los recursos hacia áreas de creación y adaptándose con rapidez a los cambios del mercado de entretenimiento global

La inteligencia artificial transforma los

Los viajeros de cruceros se preocupan por la seguridad a medida que aumentan los conflictos internacionales

La temporada de cruceros de primavera enfrenta incertidumbre por la inestabilidad geopolítica, obligando a las navieras a modificar rutas y a los pasajeros a examinar con más cautela sus destinos ante nuevos riesgos en varios puertos

Los viajeros de cruceros se

Una macabra sospecha llevó a registrar el rancho de Epstein en Nuevo México en medio del caso por abuso de menores

Las autoridades estatales han desplegado una investigación penal centrada en posibles crímenes cometidos en una propiedad vinculada a un caso de explotación sexual

Una macabra sospecha llevó a

Un joven de 18 años murió por consumo excesivo de alcohol en una universidad de Arizona: investigan a tres directivos

La muerte de Colin Daniel Martínez en la Northern Arizona University provocó la suspensión inmediata de la fraternidad Delta Tau Delta y el inicio de una causa judicial que involucra a miembros de la directiva estudiantil, según informaron las autoridades locales

Un joven de 18 años

TECNO

Calibrar mal su temperatura, dejar

Calibrar mal su temperatura, dejar la puerta abierta y más errores que aumentan el consumo del refrigerador

Cómo quitar Meta AI de WhatsApp y por qué hay usuarios que buscan desactivarlo

Así puedes vaciar la papelera de WhatsApp y recuperar espacio en el celular

Steam lanza un juego gratis: cómo reclamarlo y quedártelo para siempre antes de que termine la promoción

Adiós a Magis TV y XUPER TV: estas aplicaciones no tienen virus y algunas ofrecen películas gratis

ENTRETENIMIENTO

“Esto es el infierno”: Harvey

“Esto es el infierno”: Harvey Weinstein comparte su día a día en la cárcel de Rikers Island

Joshua Jackson habló por primera vez de la muerte de James Van Der Beek, su co-estrella en “Dawson’s Creek”

Jacob Elordi sorprendió con un gesto especial a una fan en pleno vuelo y el video se hizo viral

El minimalismo de los 90 retorna por la figura de Bessette-Kennedy y conquista nuevas generaciones

El retiro de Harry Styles y la búsqueda de autenticidad: lo que esconde su nueva etapa lejos de la fama

MUNDO

Inteligencia artificial y desinformación: el

Inteligencia artificial y desinformación: el desafío de verificar imágenes en conflictos como el de Irán, Israel y Estados Unidos

Un ataque con drones iraníes obligó a detener la mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos

British Airways canceló todos sus vuelos a Abu Dhabi “hasta más adelante en el año” por la guerra en Medio Oriente

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Israel estima que cerca de la mitad de los misiles lanzados por Irán estaban equipados con bombas de racimo