Estas son algunas de las cosas más raras encontradas en aeropuertos de EEUU, desde espadas samurái hasta un meteorito y un Rolex

Una tienda especializada de Alabama detalla hallazgos insólitos como espadas samurái y meteoritos en equipajes no reclamados en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tienda especializada en Alabama informó que durante 2025 fueron encontrados en valijas no reclamadas objetos tan diversos como espadas samurái, una chaqueta de vuelo de la Segunda Guerra Mundial y un meteorito, tras agotar los procedimientos de devolución de las aerolíneas. El fenómeno afecta a pasajeros de vuelos nacionales e internacionales y muestra el alcance y el destino final de los bienes extraviados en aeropuertos de Estados Unidos.

Según comunicó el canal económico estadounidense Fox Business, la principal compañía de venta de equipaje no reclamado de EE. UU., Unclaimed Baggage, ubicada en Scottsboro, Alabama, publicó en marzo su informe anual Found Report 2025, donde documenta los objetos más costosos, raros y sorprendentes hallados en equipaje no reclamado. El reporte se nutre de los bienes que la compañía recibe de las aerolíneas tras culminar el proceso obligatorio para localizar a los propietarios, conforme a la normativa vigente y los protocolos federales.

La gestión de equipaje extraviado en Estados Unidos obedece a reglas federales y acuerdos comerciales entre aerolíneas y minoristas autorizados. Cuando la devolución al pasajero no resulta posible tras un periodo determinado, los objetos terminan en comercios habilitados a comercializar su contenido. Así lo explicó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El caso de Unclaimed Baggage es representativo de este mecanismo, que transforma el extravío en una fuente continua de hallazgos fuera de lo común.

Objetos inusuales y costosos encontrados en el equipaje perdido

El informe Found Report 2025 de Unclaimed Baggage documentó la aparición de una amplia variedad de artículos, entre ellos un set de espadas samurái, una chaqueta de vuelo A-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizada en la Segunda Guerra Mundial y un meteorito. Según la compañía, estos objetos forman parte de los hallazgos inusuales, junto a piezas como un robot ensamblado, un lingote de oro australiano de una onza, dientes grill de oro de 10 quilates, guantes de boxeo autografiados por Terence Crawford, un didgeridoo de teca y un traje de apicultor. Fox Business resaltó que el 99,9 % de las maletas extraviadas finalmente se devuelve a sus dueños, mientras que solo el 0,1 % termina en el circuito de venta minorista especializado.

En esa línea, Fox Business detalló que la lista de hallazgos incluye objetos como un teléfono antiguo Kellogg, una moneda conmemorativa de 1893, un Ken doll de los años sesenta, una réplica de esqueleto, un bolso con forma de rana y una maleta que contenía veneno para ratas. Para Bryan Owens, director ejecutivo de Unclaimed Baggage, cada año el equipo se sorprende ante nuevos descubrimientos: “Después de más de cincuenta y cinco años recuperando objetos perdidos y rechazados, a veces creemos haberlo visto todo. Pero entonces aparece algo como un juego de espadas samurái o un robot completamente ensamblado y recordamos por qué existe el Found Report”.

El informe anual Found Report 2025 de Unclaimed Baggage revela el destino final de artículos de valor extraviados en aeropuertos de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetos de mayor valor económico hallados en 2025

El informe anual de Unclaimed Baggage identificó una serie de objetos con alto valor de mercado durante el último año. Entre ellos figuran pendientes de diamantes blancos valorados en más de USD 43.000, un Rolex de acero inoxidable con detalles en oro amarillo de 18 quilates y esfera de diamantes, estimado en USD 35.000, un clarinete bajo Tosca de USD 17.500 y una chaqueta de cuero Balenciaga con un precio de USD 12.500. La lista se completa con una cámara térmica T530 valorada en más de USD 12.000.

Estos artículos fueron detectados durante la apertura y catalogación del equipaje bajo protocolos internos que priorizan la seguridad y la identificación precisa de cada objeto, según datos institucionales de la empresa. Fox Business remarcó que parte de los hallazgos de mayor valor corresponde a objetos de lujo, tecnología y moda.

Tendencias de consumo reflejadas en el equipaje extraviado

El informe Found Report 2025 de Unclaimed Baggage identificó un crecimiento en el transporte de objetos relacionados con la cultura pop, así como un aumento en la cantidad de libros y oro en diferentes formatos. La compañía observó una mayor presencia de artículos de colección, prendas de diseñador y objetos vinculados a la cultura del lujo accesible. Entre los libros más frecuentes figuran títulos de Freida McFadden.

De acuerdo con Unclaimed Baggage, en 2025 se hallaron más piezas de oro que en años recientes, incluyendo dados de 24 quilates y palos de golf bañados en oro. También se detectó la llegada de piezas de colección como una moneda de 1893, un Ken doll original y una selección de casetes vintage. Fox Business y otros portales especializados confirmaron estos datos, aportando así una visión de las preferencias y hábitos de los viajeros estadounidenses e internacionales.

Proceso de gestión y venta del equipaje no reclamado

El manejo del equipaje extraviado en Estados Unidos responde a una secuencia regulada. Según la IATA y la propia Unclaimed Baggage, las aerolíneas intentan localizar a los propietarios mediante sistemas de rastreo y contacto durante un periodo previamente establecido. Si después de ese plazo el equipaje no es reclamado, se transfiere a empresas autorizadas que pueden vender, reciclar o donar el contenido.

Un tercio de los artículos recuperados es reciclado y otro tercio es donado a organizaciones benéficas, informó Unclaimed Baggage. Así lo explicó Bryan Owens en declaraciones recogidas por Fox Business, donde añadió que las aerolíneas tienen incentivos económicos para lograr la devolución, ya que el costo de indemnizaciones y la logística asociada supera el ingreso por la venta de objetos no reclamados.

Solo el 0,1 % del equipaje perdido termina en comercios minoristas, mientras el 99,9 % es recuperado por sus propietarios, según Unclaimed Baggage. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino de los artículos históricos y de colección

El destino de los objetos hallados en equipaje no reclamado depende de su naturaleza y valor. Según Unclaimed Baggage, los artículos de uso cotidiano y vestimenta suelen ponerse a la venta en el local de Scottsboro, mientras que las piezas históricas, de colección o de alto valor pueden ser donadas a museos, instituciones educativas u organizaciones sin fines de lucro.

En 2025 se destacan objetos históricos recuperados como una chaqueta de vuelo A-2 de la Segunda Guerra Mundial, una bayoneta anterior a la Primera Guerra Mundial y una selección de monedas antiguas. La compañía indicó que este tipo de hallazgos representa una minoría dentro del total de objetos procesados, pero aporta diversidad al inventario y atrae interés público hacia la tienda.

Impacto en los viajeros y la industria aérea

Los pasajeros que pierden su equipaje cuentan con una alta probabilidad de recuperación, conforme a los informes de Unclaimed Baggage y los procedimientos de las aerolíneas. La compañía estima que el 99,9 % de las maletas extraviadas finalmente regresa a sus dueños, mientras que solo una fracción mínima termina en el comercio minorista especializado.

La publicación anual del Found Report permite analizar patrones de consumo, movilidad internacional y hábitos de los viajeros. El estudio de los objetos hallados anticipa posibles cambios en la regulación y los procedimientos de devolución de la industria aérea estadounidense. Según datos recogidos por Fox Business, la difusión de estos informes contribuye a dimensionar la magnitud del fenómeno y a comprender el destino de los bienes extraviados.

Las nuevas tendencias de consumo muestran un alza en hallazgos de oro, libros y artículos vinculados a la cultura pop entre el equipaje extraviado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para el futuro del equipaje no reclamado en Estados Unidos

De acuerdo con el equipo directivo de Unclaimed Baggage y los análisis publicados por Fox Business, el flujo de equipaje no reclamado continuará reflejando las tendencias de consumo y los cambios en los hábitos de viaje. El informe de 2025 resalta el aumento de objetos tecnológicos, prendas de lujo y piezas de colección que viajan en las maletas de los pasajeros.

El proceso de reciclaje, donación y comercialización de objetos extraviados seguirá bajo regulación federal y con participación de empresas autorizadas. Las aerolíneas mantienen su interés en reducir la cantidad de equipaje perdido, tanto por razones económicas como de satisfacción del cliente.