Encuentran a una adolescente de 15 años tras dos años de haber sido denunciada su desaparición por sus padres

La menor fue encontrada en Lexington tras dos años ausente y permanece bajo custodia del Departamento de Servicios Infantiles de Tennessee (Metropolitan Nashville Police Department Facebook).

Una joven de 15 años fue localizada en Tennessee tras permanecer más de dos años desaparecida, informó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El caso, que comenzó cuando la joven tenía 13 años y fue reportada ausente en Nashville, destaca la magnitud del problema de seguridad infantil en la región, donde anualmente se registran más de 1.200 denuncias de menores desaparecidos, según cifras oficiales estatales.

La menor, identificada solo por su edad, fue reportada como desaparecida el 2 de julio de 2023 ante la Policía Metropolitana de Nashville y fue recuperada el 2 de marzo de 2026 en Lexington. El operativo conjunto incluyó tareas de vigilancia en Jackson y la colaboración del Servicio de Alguaciles, la Policía Metropolitana de Nashville, la Policía de Lexington y la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI), según informaron el diario Tennessean y el canal NewsChannel5.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre sospechosos ni la existencia de cargos vinculados y la adolescente permanece bajo custodia del Departamento de Servicios Infantiles de Tennessee.

Red de colaboración entre agencias en Tennessee

La Policía Metropolitana de Nashville solicitó el apoyo del Servicio de Alguaciles tras recibir información que señalaba la presencia de la joven en Lexington. Equipos del Servicio de Alguaciles y de la Oficina de Investigación de Tennessee efectuaron vigilancia en Jackson hasta confirmar el paradero de la adolescente.

Cuando los agentes detectaron el paradero de la adolescente, la policía local fue instruida para actuar ante lo que describieron como “circunstancias urgentes”, según NewsChannel5. La joven fue retenida por la Policía de Lexington y posteriormente transferida a la custodia de autoridades estatales y federales.

Tyreece Miller, alguacil del distrito occidental de Tennessee, resaltó la importancia de la velocidad de respuesta: “Un niño desaparecido por una hora ya es demasiado tiempo lejos de casa”, declaró a la revista People. Además agregó: “Después de más de dos años sin que esta niña esté donde debe estar, nos complace contribuir a su regreso sana y salva”.

El operativo de localización incluyó la colaboración de la Policía de Nashville, Lexington, el Servicio de Alguaciles y la TBI.

Legislación y alcance del Servicio de Alguaciles sobre desapariciones de menores

La legislación federal vigente otorga al Servicio de Alguaciles facultades ampliadas en la búsqueda de menores. Desde la promulgación en 2015 de la Ley de Justicia para las Víctimas de la Trata, el servicio colabora con otras agencias en la recuperación de menores desaparecidos o en peligro.

Desde 2015, el Servicio de Alguaciles ha logrado hallar o recuperar más de 4.561 menores en Estados Unidos. El mandato del organismo está centrado en la prevención de la trata de personas y la asistencia en casos de desaparición, con rápidas coordinaciones institucionales para el traslado de los menores a las autoridades competentes cuando se requiere.

Estadísticas recientes de desapariciones en Tennessee

Tennessee se sitúa entre los estados con mayor cantidad de casos sin resolver de personas desaparecidas, ocupando el séptimo puesto a nivel nacional, de acuerdo con un análisis de World Population Review. En 2024, la cifra de menores desaparecidos alcanzó 1.214, lo que representa un 64% del total de personas reportadas como desaparecidas en el condado de Davidson.

El impacto es mayor en comunidades vulnerables: en ese mismo año, 374 niñas afroamericanas menores de 17 años y 335 niños afroamericanos fueron reportados como desaparecidos, según las estadísticas recopiladas por Tennessean. Además, cada mes entre 400 y 600 menores son reportados como desaparecidos, según indicó el vocero de la TBI Josh DeVine.

Desde 2015, el 61% de los menores localizados por el Servicio de Alguaciles fue encontrado dentro de la primera semana tras su desaparición. DeVine detalló el método de investigación: “Se trata de todo, desde el trabajo de inteligencia para intentar comprender quién es el individuo, quién lo conoce... lugares que estén conectados con cualquiera de los individuos, realizar entrevistas para recopilar evidencia si hay alguna que recopilar, hasta seguir cualquier pista que pueda surgir en las primeras etapas”, explicó a Tennessean.