El sur de Florida enfrenta temperaturas elevadas cercanas al récord antes de la llegada de lluvias y tormentas

El sur de Florida inició la semana con un aviso de niebla densa que afectó principalmente a los condados del interior de Broward y Miami-Dade. Desde primeras horas del martes, una niebla dispersa redujo considerablemente la visibilidad en varias áreas del interior, alcanzando apenas alrededor de 400 metros o menos. Las autoridades meteorológicas establecieron el aviso hasta las 9 de la mañana, advirtiendo a conductores y habitantes sobre la necesidad de extremar precauciones al circular en condiciones de visibilidad limitada.

El fenómeno de niebla densa suele presentarse en la zona durante las primeras horas, especialmente bajo condiciones de humedad elevada y temperaturas templadas. En esta ocasión, la situación matinal generó inquietud entre residentes y trabajadores que necesitaban movilizarse temprano, aunque con el paso de las horas la niebla fue disipándose gradualmente gracias al ascenso de la temperatura y la acción de la brisa.

La mañana del martes estuvo marcada por un clima templado, con temperaturas que oscilaron entre los 21 y los 25 grados Celsius. Estas condiciones permitieron un inicio de jornada relativamente agradable para los habitantes de la región, en contraste con los cambios previstos para los días siguientes. La atmósfera, aunque húmeda por la mañana, fue evolucionando hacia un entorno más cálido a medida que avanzaba el día.

Las autoridades meteorológicas advirtieron a conductores y residentes sobre las precauciones necesarias ante la niebla matinal en el sur de Florida (Photo by Giorgio Viera / AFP)

Durante la tarde, las temperaturas máximas se situaron entre aproximadamente 27 a 29 grados Celsius, bajo un cielo mayormente soleado. La estabilidad del tiempo fue acompañada por una baja probabilidad de precipitaciones, aunque se reportaron algunas lluvias dispersas impulsadas por la brisa en puntos muy localizados. Este patrón permitió que la mayoría de las actividades al aire libre se desarrollaran con normalidad, aunque la presencia de humedad mantuvo la sensación térmica ligeramente elevada.

En paralelo, el pronóstico incluyó la advertencia de un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas del Atlántico, un factor que suele preocupar tanto a bañistas como a los servicios de vigilancia costera. Pese a este riesgo, no se emitieron alertas ni avisos para navegantes en aguas atlánticas ni en la zona de los Cayos, lo que favoreció la continuidad de las operaciones marítimas y el disfrute de actividades recreativas.

El miércoles se perfila como un día de clima cálido y mayormente seco, con temperaturas máximas que superarán la media estacional y se situarán entre 27 y 28 grados Celsius. Este aumento térmico, sumado a la escasez de lluvias, refleja la tendencia a condiciones casi veraniegas para esta etapa del año en el sur de Florida.

Las previsiones apuntan a que la estabilidad atmosférica predominará durante el miércoles, manteniendo la probabilidad de lluvias en valores bajos. No obstante, la persistente presencia de humedad y las temperaturas elevadas podrían favorecer la formación de nubosidad ocasional y precipitaciones muy puntuales, sin que se esperen eventos meteorológicos significativos.

El jueves destaca en el pronóstico semanal como el día con mayor potencial de calor extremo. El equipo meteorológico de CBS News Miami NEXT anticipa que tanto Miami como Fort Lauderdale podrían registrar temperaturas que superen los 27 grados Celsius, acercándose e incluso sobrepasando los récords históricos para la fecha. El récord anterior en Miami es de 32,2 ℃, establecido en 2022, mientras que Fort Lauderdale mantiene el suyo en 32,7 ℃ desde 1964.

Este escenario convierte al jueves en una jornada de vigilancia por posibles registros históricos de temperatura, a lo que se suma la probabilidad de lluvias dispersas, aunque aún bajas. Las condiciones cálidas y secas podrían verse alteradas por la aparición de nubosidad y chubascos aislados, pero no se prevé un cambio radical en el patrón climático hasta el cierre de la semana.

A partir del viernes, el panorama meteorológico experimentará un giro significativo con la llegada del próximo frente frío. Este sistema traerá consigo un aumento de la humedad y de la probabilidad de lluvias, extendiéndose durante el fin de semana. Se esperan lluvias dispersas y la formación de tormentas eléctricas entre viernes, sábado y domingo, lo que supondrá un cambio notable respecto a los días previos.

El efecto inmediato de este frente frío será el descenso de las temperaturas, que se situarán más cerca de los valores habituales para la época. Durante el fin de semana, las máximas rondarán cerca de los 27 grados Celsius, acompañadas de un ambiente más húmedo y una mayor presencia de nubosidad. Este descenso contribuirá a aliviar el calor acumulado durante la semana, mientras que las lluvias ofrecerán un respiro necesario tanto para la vegetación local como para el ambiente general de la región.