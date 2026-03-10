Estados Unidos

Condenan cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional al asesino de una niña de 4 años en Texas

La sanción se determinó luego de que el acusado reconociera su culpabilidad ante la autoridad judicial, en un caso que provocó conmoción tanto en las autoridades como entre los habitantes de Perryton

Humberto Martínez fue encontrado oculto
Humberto Martínez fue encontrado oculto en el sótano de la vivienda y arrestado inicialmente por incendio provocado, luego por asesinato agravado (Captura de video).

La tarde de julio de 2022, el hallazgo del cuerpo de una niña de cuatro años asesinada y localizada durante un incendio en Perryton, Texas, conmocionó a las autoridades y a la comunidad local. Humberto Martínez fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras declararse culpable del asesinato de Hope Raley, cuyo cuerpo fue encontrado por los bomberos en una vivienda del condado de Ochiltree, según el canal local KFDANewsChannel 10 y la revista People.

El tribunal dictó la sentencia el 6 de marzo de 2026, estableciendo que Martínez permanecerá en prisión de por vida, sin opción de apelación ni de libertad anticipada. La investigación oficial confirmó que Hope Raley murió por estrangulamiento antes de que se iniciara el incendio de la vivienda. La condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional representa la sanción máxima en el sistema judicial de Texas para este tipo de delitos.

La autopsia confirmó que Hope
La autopsia confirmó que Hope Raley murió por estrangulamiento antes del incendio intencionado en la vivienda donde estaba bajo cuidado (Captura de video).

Investigación y detención de Humberto Martínez

El incendio que originó la tragedia se registró en una casa de Perryton en julio de 2022. Tras extinguir las llamas, los bomberos hallaron el cuerpo sin vida de Hope Raley en un dormitorio. El propietario de la vivienda informó a los servicios de emergencia que un hombre permanecía en el interior del inmueble.

Poco después, los rescatistas encontraron a Humberto Martínez oculto en un sótano, de acuerdo con KFDANewsChannel 10. Martínez fue arrestado al día siguiente, inicialmente por el delito de incendio intencionado y, posteriormente, se le imputó el cargo de asesinato con agravante por la muerte de una menor de diez años.

Las primeras indagaciones policiales indicaron que Martínez actuó de forma deliberada al causar la muerte de Hope Raley y prender fuego a la casa, según publicó People. La relación entre Martínez, la víctima y los dueños del inmueble no fue esclarecida; los informes oficiales señalan que Hope estaba bajo el cuidado de los propietarios, quienes no tenían lazos familiares ni con el agresor ni con la niña.

Martínez admitió su culpabilidad ante
Martínez admitió su culpabilidad ante el tribunal y renunció a cualquier derecho de apelación conforme a los registros judiciales (Captura de video).

Juicio y condena a cadena perpetua

Martínez admitió su responsabilidad ante el tribunal el 4 de marzo de 2026, según informaron las cadenas locales ABC 7 y KAMR 4. Dos días más tarde, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y formalizó su renuncia a cualquier proceso de apelación. Tras la sentencia, el condenado fue trasladado al centro de detención local, donde permanecerá a la espera de su ingreso definitivo en el sistema penitenciario estatal.

El fiscal Joe Meraz declaró al periódico local High Plains Observer Perryton: “Martínez nunca volverá a ser un hombre libre”. Además, recordó a Hope Raley como una niña “cariñosa y llena de vida. Muchos la han extrañado y seguirán extrañándola”.

Impacto y reacciones en la comunidad de Perryton

La violencia del crimen y la corta edad de la víctima causaron profunda consternación en Perryton. El exsubjefe de policía de la ciudad, Nick Yara, calificó el caso como “el más grave” de toda su carrera, según declaró en KFDANewsChannel 10.

Yara manifestó el alivio y la percepción de justicia alcanzada en la localidad: “Estamos muy agradecidos. Hoy se hizo justicia”. Relató que llevó una fotografía de Hope consigo durante más de tres años, hasta entregarla a su madre tras la conclusión del proceso judicial, lo que, según sus palabras, supuso un cierre simbólico para la familia y los allegados. No obstante, el exsubjefe de policía destacó: “Aún quedan muchos cabos sueltos por resolver, pero creo que habrá algo de paz para la familia. Este hombre ha estado tras las rejas; seguirá tras las rejas el resto de su vida, y eso es justicia”.

Una fotografía de Hope Raley
Una fotografía de Hope Raley fue conservada por el exsubjefe de policía durante más de tres años y entregada a la familia como cierre simbólico (Captura de video).

