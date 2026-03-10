Así se reparte una herencia sin testamento en Florida

La mayoría de las personas en Florida fallece sin dejar instrucciones escritas sobre el destino de sus bienes, lo que activa un proceso legal predeterminado para la distribución del patrimonio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses fallecen sin testamento, lo que significa que, en ausencia de disposiciones escritas, la propiedad y el dinero del difunto se distribuyen obligatoriamente de acuerdo a la legislación de su estado, sin posibilidad de elegir beneficiarios, explicó Jana McCreary, abogada especializada en planificación patrimonial de Houston, al medio regional Tampa Bay Times.

Esta realidad tiene consecuencias directas y automáticas para quienes mueren en Florida sin dejar instrucciones legales sobre su herencia.

El testamento permite establecer de manera anticipada quién recibirá los bienes y cómo se administrarán después del fallecimiento (Freepik)

El Estado de Florida aplica la “sucesión intestada” para asignar bienes si no hay testamento

La normativa estatal establece que, para quienes fallecen sin testamento en Florida, se activa un proceso denominado “sucesión intestada”. En este sistema, el primer beneficiario es el cónyuge superviviente: si no hay hijos o nietos, recibe la totalidad de los bienes.

Si existen descendientes —hijos o nietos— y todos son, a su vez, descendientes biológicos o adoptivos comunes con ese cónyuge, este último hereda todos los activos. En cambio, si hay hijos de relaciones previas, el patrimonio se reparte a partes iguales: la pareja recibe la mitad y los descendientes la otra mitad, tal como detalla el Tampa Bay Times en base a la legislación de Florida.

Para quienes fallecen sin pareja, la herencia se distribuye entre los descendientes en partes iguales. Los niños adoptados cuentan como hijos biológicos; los hijastros solo heredan si fueron legalmente adoptados. Estatutos oficiales de Florida aseguran que los hijos nacidos fuera del matrimonio pueden heredar, siempre que exista una prueba legal de paternidad o maternidad.

Si no existen descendientes vivos, la herencia se transfiere a los padres; si tampoco hay padres, pasa a los hermanos y a sus hijos. Los hermanos de solo un progenitor (“medio hermanos”) tienen los mismos derechos sucesorios. Si no hay hermanos, el patrimonio se dirige a los abuelos o, si persiste la ausencia de familiares directos, desciende por la línea genealógica hacia tíos, tías y sus descendientes.

En el caso de que no existan familiares ni tampoco haya personas o instituciones designadas en algún documento legal, los bienes pasan, por imperativo legal, al Estado de Florida, tal como precisa el Tampa Bay Times.

En ausencia de hijos o nietos, la ley otorga prioridad a los padres del fallecido para recibir la totalidad de la herencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y procedimientos para la validez de un testamento en Florida

Los mayores de 18 años o menores emancipados —es decir, aquellos que han sido declaradas adultos por decisión judicial— pueden redactar un testamento en Florida. El documento debe ser escrito, ya que las declaraciones grabadas en audio o publicadas en redes sociales no tienen validez legal.

El testamento debe contar con la firma del testador y la de dos testigos. Aunque la ley no exige la presencia de un notario, la certificación notarial puede facilitar el proceso de validación durante el trámite judicial conocido como proceso de legalización de testamentos (probate), según el Tampa Bay Times.

Una asesoría profesional puede resultar recomendada. Si se opta por contratar a un abogado en planificación patrimonial, los honorarios pueden oscilar entre USD 200 y USD 1.000, dependiendo del nivel de complejidad, de acuerdo con estimaciones de LegalZoom. El interesado debe conservar el original de su testamento y, si recibió asesoría, dejar una copia en poder del abogado.

Al fallecer el testador, la persona que resguarda el testamento —el ejecutor designado, un familiar o un amigo cercano— debe presentar el documento en la Secretaría del Tribunal de Circuito correspondiente al condado de residencia, en un plazo de 10 días desde que tenga conocimiento del deceso, conforme a los estatutos estatales. Además, se debe aportar la fecha de la muerte o, en su defecto, los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de EE. UU. del fallecido.

El proceso definido por la legislación de Florida garantiza una cadena estricta en la transmisión del patrimonio cuando no existe un testamento en regla.

Para que un testamento sea válido en Florida, debe cumplir ciertas formalidades, incluyendo la presencia de testigos y la redacción por escrito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de los latinos en Florida frente a la sucesión intestada

La comunidad latina en Estados Unidos, y particularmente en Florida, enfrenta desafíos adicionales en materia de herencias y planificación testamentaria. Solo el 22% de los adultos hispanos en el país cuenta con un testamento, una cifra inferior a la observada en otros grupos étnicos como los adultos blancos (34%) y afroamericanos (31%), de acuerdo con LegalZoom.

Esta brecha aumenta las posibilidades de que las familias latinas deban afrontar procesos judiciales complejos y la pérdida de patrimonio por no tener documentación legal que respalde la transmisión de bienes.

El valor mediano de las herencias en familias hispanas es de 52.000 dólares, frente a los 88.500 dólares de familias blancas y los 85.000 dólares de familias afroamericanas, según un análisis del Penn Wharton Budget Model basado en la Survey of Consumer Finances de la Reserva Federal. Limitando así la acumulación de riqueza intergeneracional.

La ausencia de testamento puede dar lugar a situaciones de “heirs property”, en las que varios herederos comparten la titularidad de una propiedad sin título claro. Esta problemática, frecuente en comunidades de bajos ingresos y población latina en Florida, dificulta la venta, el acceso a crédito y la conservación del inmueble, y puede derivar en la pérdida de la vivienda por problemas legales o fiscales, según The Florida Bar Journal.

Factores como la barrera del idioma, el desconocimiento del sistema legal y las dificultades económicas para acceder a asesoría profesional refuerzan la vulnerabilidad de las familias latinas ante la sucesión intestada y la fragmentación del patrimonio familiar.