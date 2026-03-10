Aeropuertos de EEUU alertan sobre demoras en los controles de seguridad en plena temporada de viajes

Las largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos alcanzan hasta cinco horas debido a la escasez de personal de la TSA durante el receso escolar. (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Las principales terminales aéreas de Estados Unidos registraron este fin de semana filas de hasta cinco horas para acceder a los controles de seguridad, en coincidencia con el inicio del receso escolar y el auge del turismo interno, lo que incrementó de forma directa las demoras por el aumento del flujo de personas. La escasez de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), provocada por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha generado demoras inéditas en los puntos de control de los aeropuertos de Houston y Nueva Orleans, de acuerdo con información verificada por el medio estadounidense NBC News y fuentes institucionales estadounidenses.

Según confirmaron las autoridades aeroportuarias y comunicados oficiales consultados por la agencia de noticias Associated Press, el aeropuerto William P. Hobby de Houston pidió a los pasajeros llegar hasta cuatro horas antes del embarque, mientras que el Louis Armstrong de Nueva Orleans advirtió sobre esperas de más de dos horas por la falta de personal de la TSA. La situación, que afecta a más de 2,2 millones de viajeros, ocurre en plena temporada alta, lo que genera que el flujo de pasajeros aumenta más del 10% en comparación con el promedio anual, una causa directa de las largas filas y los retrasos.

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, vigente desde el 14 de febrero de 2026, mantiene a decenas de miles de empleados federales, incluidos los agentes de la TSA, trabajando sin percibir salario. El conflicto presupuestario que paralizó el financiamiento del DHS se vincula con debates legislativos sobre políticas migratorias, según reportó el medio estadounidense NBC News y documentos oficiales difundidos por los propios organismos afectados.

¿Por qué hay largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos en marzo de 2026?

De acuerdo con datos oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la reducción de personal disponible en los puntos de control de seguridad responde a que los agentes federales continúan desempeñando sus funciones sin recibir su salario, lo que ha derivado en ausencias, licencias médicas y vacantes en los turnos de mayor demanda. El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional dificulta la asignación de nuevos fondos y paraliza el pago de salarios a miles de trabajadores esenciales, según documentó la agencia de noticias Associated Press.

El aeropuerto William P. Hobby de Houston informó en su portal institucional que las filas en los controles de seguridad alcanzaron hasta cinco horas durante la tarde y noche del domingo 9 de marzo. Las autoridades recomendaron que los pasajeros anticipen su llegada al menos cuatro horas antes del vuelo y resaltaron que los tiempos de espera podrían variar de acuerdo con la cantidad de agentes disponibles en cada turno. Según las estimaciones oficiales, más de 2,2 millones de viajeros atravesarán la terminal durante el receso escolar, lo que representa un fuerte incremento respecto a la afluencia habitual ya que coincide con la temporada alta.

Por su parte, el aeropuerto Louis Armstrong de Nueva Orleans alertó en un comunicado emitido el lunes 10 de marzo que la escasez de personal de la TSA provocó esperas de más de dos horas en los puntos de control. Las autoridades sugirieron a los usuarios presentarse con al menos tres horas de antelación y consultar los canales oficiales para seguir la evolución de los tiempos de espera.

Más de 2,2 millones de pasajeros en el aeropuerto William P. Hobby de Houston experimentan demoras inéditas en pleno auge del turismo interno estadounidense. (REUTERS/Mike Blake)

¿Qué aeropuertos están más afectados por el cierre parcial del gobierno?

Las demoras más extensas se reportaron en Houston y Nueva Orleans, aunque otras terminales en Florida y Georgia también presentaron tiempos de espera superiores a los habituales, de acuerdo con un relevamiento del medio estadounidense NBC News y el diario regional Atlanta Journal-Constitution (AJC). El aeropuerto George Bush Intercontinental de Houston informó sobre aumentos en las filas, aunque sin llegar a los máximos del William P. Hobby.

La congestión en los controles de seguridad se mantuvo durante el lunes y las autoridades aeroportuarias de ambos estados reiteraron la necesidad de planificar los viajes con suficiente antelación y consultar en línea las condiciones de cada terminal antes de desplazarse, ya que la continuidad del cierre podría prolongar los retrasos.

¿A cuántos pasajeros afecta la crisis en los controles de seguridad?

Según datos de la TSA y de los propios aeropuertos, la medida afecta potencialmente a más de 2,2 millones de pasajeros únicamente en la terminal William P. Hobby durante marzo, según la proyección informada por la autoridad aeroportuaria. A nivel nacional, la TSA estima que durante el receso escolar el flujo de pasajeros aumenta más del 10% respecto al promedio, lo que implica millones de personas sometidas a demoras inesperadas en los controles.

Esta situación tiene impacto directo en el flujo de viajeros, la programación de vuelos y el funcionamiento de las compañías aéreas. El director ejecutivo de Airlines for America, Chris Sununu, reclamó al Congreso y al Ejecutivo federal una pronta solución al conflicto: “Estamos en plena temporada de viajes por el receso escolar y esperamos cifras récord de pasajeros. Las aerolíneas han hecho su parte para prepararse; ahora corresponde a las autoridades federales encontrar una solución para reabrir el DHS y poner fin al cierre”, afirmó Sununu en declaraciones recogidas por el medio estadounidense NBC News.

¿Cuál es la causa del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos?

El origen del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional fue el 14 de febrero de 2026, tras la expiración del plazo para aprobar el presupuesto federal. El debate en el Congreso sobre las condiciones para financiar el DHS se centra en discusiones sobre nuevas restricciones migratorias, impulsadas por sectores del Partido Demócrata tras incidentes violentos ocurridos en Minneapolis a principios de año, según reportó el medio estadounidense NBC News.

La falta de consenso paraliza la asignación de fondos y detiene el pago de salarios a empleados federales calificados como esenciales, entre ellos los agentes de la TSA y los oficiales de control migratorio. Según documentos oficiales citados por la agencia de noticias Associated Press, los trabajadores involucrados deben presentarse en sus puestos, aunque no reciben remuneración hasta que se destrabe la aprobación presupuestaria.

La falta de pago a más de 50.000 empleados de la TSA genera ausencias y licencias médicas, agravando los tiempos de espera en los controles de seguridad. (REUTERS/Mike Blake)

¿Qué recomendaciones ofrecen las autoridades a los pasajeros?

Las autoridades de los aeropuertos de Houston y Nueva Orleans, junto con la TSA, aconsejan a los pasajeros prever una llegada de al menos tres o cuatro horas de anticipación respecto al vuelo. Además, recomiendan consultar en los canales oficiales de cada terminal los tiempos de espera y la disponibilidad de servicios.

El William P. Hobby habilitó en su sitio web una sección especial para avisar sobre cambios en horarios y operación de los filtros de seguridad, mientras que el Louis Armstrong actualiza de manera constante sus redes sociales y páginas institucionales.

Entre las recomendaciones para los viajeros se destacan:

Presentarse con al menos tres horas de antelación para vuelos nacionales y cuatro horas para vuelos internacionales.

para vuelos nacionales y para vuelos internacionales. Consultar en línea los tiempos de espera en los controles de seguridad antes de acercarse al aeropuerto.

Preparar los documentos y los objetos personales según los estándares de la TSA para agilizar el paso por el control.

para agilizar el paso por el control. Estar atentos a posibles cambios o reprogramaciones de vuelos por parte de las aerolíneas.

¿Qué impacto tiene en los empleados federales y la operatividad aeroportuaria?

La situación afecta a más de 50.000 empleados de la TSA y a decenas de miles de trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional, quienes continúan realizando sus tareas sin cobrar desde mediados de febrero. Según la agencia de noticias Associated Press, los sindicatos exigen garantías de pago retroactivo y medidas de emergencia para evitar que el conflicto se extienda.

Las autoridades aeroportuarias reorganizaron los turnos y priorizan la apertura de los carriles de seguridad en las horas de mayor tráfico, aunque advierten que la escasez de personal puede llevar al cierre temporal de algunos controles. Las agencias federales insisten en que la prioridad es asegurar los estándares de seguridad y mantener la operatividad mínima de los servicios indispensables.

¿Cuánto tiempo podrían durar las demoras en los controles de seguridad?

La resolución de la situación depende de la capacidad de Congreso y el Ejecutivo federal para alcanzar un acuerdo presupuestario que permita reabrir el Departamento de Seguridad Nacional y reactivar el pago de los salarios a los empleados federales. Las autoridades aeroportuarias y la TSA anticipan que las demoras podrían persistir mientras no se destrabe la aprobación de fondos, especialmente durante el receso escolar.

Los pasajeros con viajes previstos por vía aérea para las próximas semanas deben esperar tiempos de espera superiores a los habituales en los controles de seguridad y ajustar sus preparativos conforme a las recomendaciones de las autoridades y los avisos oficiales.