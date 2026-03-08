La ciudad de Austin implementa controles más estrictos tras el tiroteo mortal

Buford’s reabre tras el ataque que dejó cuatro muertos y activa un despliegue de seguridad especial en el distrito nocturno de Austin (REUTERS/Nuri Vallbona)

La reapertura de Buford’s Backyard Beer Garden este viernes, apenas cinco días después de la masacre que dejó cuatro muertos —tres víctimas y el propio agresor— en West Sixth Street, marca el inicio de un operativo de seguridad reforzado para el fin de semana en el principal corredor nocturno de Austin.

El ataque, que conmocionó a la ciudad la madrugada del domingo 1 de marzo de 2026, provocó que el Departamento de Policía de Austin anunciara un despliegue ampliado de agentes policiales y recursos de emergencia para evitar nuevos actos de violencia, según informa el diario Austin American-Statesman.

La tragedia ocurrió en el área de la cervecería al aire libre de Buford’s, donde perdieron la vida Ryder Harrington, de 19 años; Savitha Shan, de 21 años; y Jorge Pederson, de 30 años. El atacante, identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, también murió en la escena tras ser abatido por la policía. Las autoridades federales mantienen abierta una investigación para determinar si el hecho constituye un acto de terrorismo.

El memorial frente al local, compuesto por flores, velas y fotografías, Austin American-Statesman destaca que crece con el paso de vecinos, clientes habituales y voluntarios, entre ellos Sylvia Alkis y Susan Crum de la organización religiosa de ayuda humanitaria Lutheran Church Charities, quienes rinden homenaje a las víctimas colocando cruces de madera en su memoria.

El autor del tiroteo, identificado como Ndiaga Diagne, murió en el lugar tras ser abatido por la policía (Austin Police Department/Handout via REUTERS)

Empresarios reabren negocios y la comunidad responde con muestras de solidaridad

Según Austin American-Statesman, luego del tiroteo, bares y restaurantes del distrito de entretenimiento de West Sixth Street reiniciaron actividades de manera gradual el viernes.

El equipo directivo de Buford’s comunicó su reapertura a través de una publicación en Instagram, tras numerosas consultas con su personal, y definió el local como “un hogar para muchos en nuestra comunidad”, destacando que recuperar la rutina y el encuentro es un paso en el proceso de recuperación.

La seguridad fue eje central de la reapertura. Buford’s informó que coordinó con fuerzas policiales y líderes municipales distintos protocolos para que la reapertura se produzca “de la forma más segura posible”. Entre las medidas implementadas, sobresale la instalación de vidrios de protección en el sector del “beer garden”.

La red de bares vecinos manifestó su apoyo explícito. Parlor & Yard informó que destinará un porcentaje de sus ventas del fin de semana a colaborar con los afectados por el ataque, bajo el lema “West Sixth Strong”.

Por su parte, Star Bar agradeció el respaldo recibido por parte del público y valoró el sentido comunitario tras el hecho. Empresarios de la zona evalúan realizar un evento benéfico para apoyar a Buford’s y las víctimas, una vez concluya el tradicional South by Southwest Conference and Festival que se celebra cada marzo en la ciudad.

Locales y vecinos impulsan acciones de apoyo y donaciones para las víctimas, mientras los bares retoman la actividad (REUTERS/Nuri Vallbona)

Refuerzo de seguridad y salud: operativo conjunto y cierre parcial de calles

Las autoridades municipales determinaron que este fin de semana habrá presencia intensificada de la policía en la intersección de Sixth Street y Rio Grande Street.

Además, el tramo de Rio Grande desde Sixth Street hasta el callejón estuvo cerrado al tráfico de 22:00 a 4:00 tanto viernes como sábado, para mayor seguridad de los peatones y del público nocturno.

La capitana del servicio de emergencias médicas del condado Austin-Travis, Christa Stedman, explicó que la coordinación entre bomberos, policía y el propio servicio de emergencias médicas permite actuar en tiempos mínimos ante hechos de alto riesgo.

El área de West Sixth Street cuenta con mayor presencia policial, restricciones de tránsito y servicios médicos en alerta durante el fin de semana (REUTERS/Nuri Vallbona)

“La razón por la cual llegamos y comenzamos a brindar atención en apenas 57 segundos el pasado fin de semana es porque ese programa funciona exactamente para eso", dijo Stedman a Austin American-Statesman. Este sistema de patrullajes conjuntos está en vigor todos los fines de semana.

Desde la dirección policial, la jefa Lisa Davis comunicó en rueda de prensa que la unidad CAST, entrenada para intervenir en tiroteos activos y situaciones de violencia extrema, se encuentra asignada cada fin de semana al distrito de entretenimiento del centro.

“Ellos están de guardia, viernes, sábado y domingo por la noche, para responder rápidamente ante cualquier amenaza en nuestras zonas de ocio”, puntualizó Davis.

La unidad CAST permanece asignada a la zona de ocio para intervenir de forma inmediata ante situaciones de violencia extrema (MySA)

El programa ‘Safer Sixth Street’: luz, vigilancia y prevención tras una década de episodios violentos

El actual operativo forma parte de la estrategia integral Safer Sixth Street, desplegada en respuesta a la masacre ocurrida en junio de 2021 en plena East Sixth Street, cuando un atacante abrió fuego y causó un muerto y 13 heridos. Desde entonces, el Ayuntamiento de Austin fortaleció la iluminación pública, elevó los controles de venta de alcohol a menores y estableció presencia sistemática del Emergency Medical Services (EMS) en la zona los fines de semana.

En octubre de 2024, Austin American-Statesman afirma que se inauguró el Downtown Area Command, un dispositivo que posiciona en el centro paramédicos y vehículos de auxilio para actuaciones rápidas durante las noches de mayor afluencia y grandes eventos, como medida frente a incidentes mortales recurrentes, incluido un conjunto de ahogamientos denunciados en Lady Bird Lake.

El alcalde Kirk Watson precisó que la reapertura parcial de la circulación vehicular en Sixth Street durante los fines de semana —una medida implementada hace poco más de un año, revirtiendo el cierre para peatones dispuesto durante años— respondió a la recomendación expresa de profesionales del servicio de emergencias médicas, con el objetivo de reforzar la preparación ante emergencias eventuales.

Watson enfatizó el efecto de estas acciones integradas para prevenir nuevos hechos mortales y subrayó especialmente el rol de las unidades CAST. “Creemos que eso también tuvo un peso significativo”, manifestó el alcalde al medio Austin American-Statesman.

Medidas como la mejora de la iluminación, controles de alcohol y la presencia permanente de emergencias buscan reducir riesgos en el corredor nocturno (REUTERS/Nuri Vallbona)

Una década de violencia y nuevas estrategias para la protección del ocio nocturno

El diseño del actual protocolo —que incluye iluminación reforzada, patrullajes especializados y presencia médica fija— se implementó tras una serie de ataques armados y otros incidentes ocurridos en la zona desde 2016.

La reapertura de Buford’s bajo nuevas medidas y la rápida reacción ciudadana y empresarial ilustran la tensión permanente entre la actividad nocturna de Austin y los retos que plantea la seguridad en zonas de alta concentración recreativa.