Un incendio destruyó una docena de comercios en Williamsbridge, Nueva York

Un incendio de grandes proporciones sorprendió a la comunidad de Williamsbridge, en el Bronx, cuando poco antes de la medianoche del viernes, las llamas comenzaron a consumir una hilera de comercios en el centro comercial ubicado en 1234 East Gun Hill Rd.. La magnitud del siniestro movilizó a más de 230 socorristas y 74 unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). La respuesta fue inmediata y se declaró una emergencia de cuatro alarmas debido a la intensidad y al rápido avance del fuego, que se propagó principalmente por el altillo, el espacio comprendido entre el techo y el cielorraso de los establecimientos.

Las llamas, visibles desde varios puntos del barrio, obligaron a los equipos de emergencia a desplegarse durante casi tres horas, hasta que el incendio se controló poco antes de las 2:30 am. La escena era caótica: vidrios rotos y escombros cubrían la acera, mientras los bomberos trabajaban intensamente para evitar que el fuego alcanzara más inmuebles. De acuerdo con las autoridades, dos bomberos sufrieron heridas leves y debieron ser trasladados a un hospital, aunque no se registraron víctimas entre los civiles.

El siniestro devastó 11 negocios, entre ellos una tienda de delicatessen, una tintorería y una tienda de descuento. El fuego arrasó por completo con la estructura de estos comercios, dejando a su paso únicamente ruinas y pérdidas materiales cuantiosas. El daño fue tan severo que el Departamento de Edificios emitió de inmediato una orden de desalojo para toda la estructura, debido al peligro de derrumbe y a la necesidad de investigar las causas del incendio. A lo largo de la calle, los restos de los locales destruídos daban cuenta del alcance del desastre y de la fuerza con la que el fuego arrasó la zona.

Uno de los negocios más afectados fue Solid Rock Multigraphics Inc., una imprenta dirigida por Nicholas Aklassou desde hace casi tres décadas, tras emigrar de Ghana a Estados Unidos en la década de 1980. Para Aklassou, la pérdida fue devastadora: “Imagínense, 29 años de mi vida. Eso es casi la mitad. La mitad desperdiciada”, lamentó. Este local era la principal fuente de ingresos para su familia y representaba el fruto de años de esfuerzo y dedicación.

La Capilla Internacional Eagle’s Nest también resultó gravemente dañada. Su pastor, Reuben Adoah, viajó desde Pensilvania para evaluar el estado del templo y pidió a los feligreses que enviaran oraciones. Aunque reconoció que la pérdida material era grande, expresó alivio porque no hubo heridos: “Nos encargaremos de ello. No podemos volver el domingo, así que tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué hacer”.

Otra voz que refleja el impacto emocional es la de Nisha Michilin, propietaria de un salón de belleza. Su negocio, inaugurado durante la pandemia de COVID, era el resultado de un sueño de toda la vida y el sustento para ella y sus empleados. “Era un sueño mío, un sueño de toda la vida, y ha sido mi fuente de ingresos”, relató Michilin. Ahora le resulta difícil comunicar a su equipo que no podrán volver a trabajar en el corto plazo. Considera que su salón era un elemento esencial en la vida del barrio y, pese a la incertidumbre, mantiene la esperanza de reconstruir si las condiciones lo permiten.

Bomberos lograron controlar el incendio tras casi tres horas de trabajo, evitando un mayor alcance y limitando los daños a una docena de locales (Captura de video)

La autoescuela Colwell’s Driving School también sufrió pérdidas significativas. Su gerente, Dawn Betancourt, recordó que el negocio lleva 65 años en el Bronx y enfrenta el futuro con preocupación: “Va a ser muy difícil. Tenemos muchos instructores y muchos estudiantes”, afirmó, señalando la magnitud del desafío que se avecina para la plantilla y la comunidad educativa a la que sirve.

Después de controlar las llamas, los equipos de emergencia inspeccionaron minuciosamente al menos seis tiendas en busca de posibles puntos calientes que pudieran reavivar el incendio. Las autoridades mantuvieron la zona acordonada y restringieron el acceso, impidiendo que los propietarios ingresaran a sus locales mientras continuaban las labores de inspección y la investigación sobre el origen del fuego. La prioridad era garantizar la seguridad y evitar que se repitiera un incidente similar, por lo que el regreso de los comerciantes a sus locales podría demorarse, dependiendo de la evaluación estructural y de los avances de la investigación.

Mientras la comunidad asimila las consecuencias del desastre, las pequeñas empresas afectadas han comenzado a recibir asistencia de los servicios municipales orientados a la recuperación comercial. Estos apoyos buscan ayudar a los propietarios a sobrellevar el impacto económico inmediato y a planificar los siguientes pasos, ya sea la reconstrucción o el traslado de sus actividades a otro lugar. Aunque la incertidumbre persiste, la solidaridad entre vecinos y la intervención de los organismos públicos son los primeros pasos para enfrentar el largo proceso de recuperación que aguarda a Williamsbridge tras el incendio.