Siete parques de diversiones de una misma cadena en Estados Unidos y Canadá cambian de dueño por 331 millones

Six Flags vende siete parques de diversiones en EE.UU. y Canadá para reorganizar activos y fortalecer liquidez financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Six Flags Entertainment Corporation anunció la venta de siete parques de diversiones en Estados Unidos y Canadá a EPR Properties, una operación valorada en USD 331 millones que busca reorganizar activos y fortalecer la liquidez de la compañía. La operación, comunicada oficialmente el 6 de marzo de 2026, afecta a recintos en Minneapolis, Kansas City, Grand Rapids, Galveston, Eureka, Queensbury y Montreal. Según los comunicados oficiales, los visitantes y empleados de los parques incluidos mantendrán las condiciones habituales durante el periodo de transición.

La transacción fue confirmada por fuentes institucionales: Six Flags Entertainment Corporation y EPR Properties publicaron comunicados en sus respectivos sitios de inversores, detallando los términos y el alcance de la operación. El canal estadounidense ABC News y el medio local CBS Albany informaron que la cifra acordada asciende a USD 331 millones, con ajustes sujetos a las condiciones de cierre habituales. El proceso de transferencia está previsto para completarse entre el cierre del primer trimestre y el inicio del segundo trimestre de 2026. Ambas compañías aseguraron que la venta no supondrá cambios inmediatos para los visitantes.

La venta de estos parques responde a una estrategia de concentración de operaciones en activos con mayor potencial de crecimiento, en un contexto de reestructuración dentro de la industria de parques de diversiones en Norteamérica. Según ABC News, Six Flags continuará gestionando 34 parques en 23 ubicaciones luego de la operación, en tanto los recintos vendidos pasarán a ser administrados por nuevos operadores bajo la titularidad de EPR Properties. El sector experimenta movimientos similares desde hace varios años, en busca de eficiencia y adaptación a nuevas tendencias de consumo.

¿Qué parques vende Six Flags y dónde están ubicados?

De acuerdo con el comunicado de Six Flags Entertainment Corporation, los parques incluidos en el acuerdo son:

Valleyfair, Minneapolis, Minnesota

Worlds of Fun, Kansas City, Missouri

Michigan’s Adventure, Grand Rapids, Michigan

Schlitterbahn Waterpark Galveston, Galveston, Texas

Six Flags St. Louis, Eureka, Missouri

Six Flags Great Escape, Queensbury, Nueva York

Six Flags La Ronde, Montreal, Quebec (Canadá)

EPR Properties informó en su sitio para inversores que estos parques se integrarán a su portafolio de bienes raíces orientados al entretenimiento, expandiendo su presencia en mercados regionales consolidados. Según la empresa, la adquisición está alineada con su estrategia de invertir en activos que generan flujos de caja estables y tienen acceso a mercados de alto tráfico.

¿Por qué Six Flags vende estos parques?

Según los comunicados oficiales y la cobertura de ABC News, la venta de estos siete parques se inscribe en un proceso de reestructuración de activos que busca fortalecer la posición financiera de Six Flags Entertainment Corporation. El objetivo declarado es “concentrar recursos en parques con mayor potencial de crecimiento e innovación”, así como mejorar la infraestructura y ampliar la oferta de atracciones.

Un portavoz de Six Flags, citado por ABC News, indicó: “Esta decisión permite invertir más profundamente en los parques con mayores oportunidades de desarrollo. Nos posiciona para incorporar nuevas atracciones, actualizar infraestructura y tecnología, y mejorar la experiencia de los visitantes”.

La operación entre Six Flags y EPR Properties, valorada en USD 331 millones, incluye recintos en Minneapolis, Kansas City, Grand Rapids, Galveston, Eureka, Queensbury y Montreal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afectará esta venta a los visitantes y empleados?

Tanto Six Flags como EPR Properties aseguraron que los parques vendidos seguirán funcionando bajo sus horarios y condiciones habituales durante el periodo de transición. Los pases de temporada, membresías y beneficios asociados continuarán vigentes hasta el final de la temporada 2026, según los comunicados institucionales.

De acuerdo con la información proporcionada por CBS Albany, los equipos operativos actuales permanecerán en sus funciones mientras se completa la transferencia. Posteriormente, la gestión pasará a operadores designados por EPR Properties, como Enchanted Parks y La Ronde Operations Inc.

En el comunicado oficial de EPR Properties, Gregory K. Silvers, presidente ejecutivo de la empresa, afirmó: “Estos parques reúnen las características esenciales que buscamos: generación de flujos de caja estables, acceso sencillo para los visitantes y valor de la tierra”.

¿Qué implica el acuerdo para Six Flags y EPR Properties?

El valor total de la operación se fijó en USD 331 millones, aunque está sujeto a los ajustes habituales por revisión de inventarios y condiciones al cierre, según detalló CBS Albany. La venta permitirá a Six Flags concentrar sus inversiones en los 34 parques que mantendrá bajo su gestión en América del Norte, distribuidos en 23 ubicaciones.

Por su parte, EPR Properties amplía su presencia en el sector del entretenimiento al incorporar siete nuevos parques regionales, fortaleciendo su portafolio de activos inmobiliarios enfocados en experiencias de ocio. La compañía indicó en su comunicado de prensa que la operación se alinea con sus criterios de inversión y expande su estrategia de crecimiento en bienes raíces de uso recreativo.

El acuerdo permitirá a Six Flags concentrar inversiones en innovación y desarrollo en los 34 parques que mantiene en 23 ubicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se completará la venta de los parques?

Según los comunicados de ambas empresas, la transacción está prevista para cerrarse entre el final del primer trimestre y el inicio del segundo trimestre de 2026, sujeto a la aprobación de los organismos regulatorios y a las condiciones habituales de este tipo de operaciones. Durante ese periodo, las partes continuarán trabajando en la transición administrativa y operativa, garantizando la continuidad de la experiencia para los usuarios.

El medio financiero estadounidense The Street señaló que esta venta representa uno de los movimientos más relevantes en el sector de parques temáticos de Norteamérica en los últimos años, tanto por el valor de la operación como por el impacto geográfico y de visitantes involucrados.

¿Qué se sabe sobre el futuro de los parques vendidos?

EPR Properties comunicó que los parques adquiridos continuarán operando con normalidad bajo la gestión de operadores especializados en parques regionales. La empresa destacó que “estos activos cuentan con una base sólida de visitantes y una ubicación estratégica en mercados regionales consolidados”, de acuerdo con el comunicado publicado en su sitio para inversores.

Los visitantes podrán seguir accediendo a los parques, servicios y atracciones sin cambios sustanciales en el corto plazo. Las compañías involucradas reiteraron que el proceso de transición estará enfocado en mantener la calidad y la oferta habitual para los usuarios.

Visitantes y empleados de los parques vendidos a EPR Properties conservarán condiciones habituales y beneficios durante el periodo de transición hasta 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen en el sector de parques de diversiones?

La industria de parques de diversiones en Estados Unidos y Canadá ha experimentado diversos procesos de adquisición y venta de activos en los últimos años, con el objetivo de optimizar estructuras operativas y responder a nuevas tendencias de consumo. Empresas como Six Flags han realizado ajustes en sus portafolios para fortalecer posiciones financieras y adaptarse a la demanda de innovación y renovación tecnológica.

Según datos de The Street, el mercado de parques temáticos en Norteamérica se ha visto afectado por cambios en las preferencias de los visitantes y por la necesidad de invertir en nuevas atracciones para mantener la competitividad. La venta de parques regionales constituye un mecanismo para asignar recursos a instalaciones consideradas estratégicas.

¿Qué reacciones institucionales se han dado tras el anuncio?

Las declaraciones institucionales recogidas por el canal estadounidense ABC News y el medio local CBS Albany insisten en que la experiencia de los visitantes y la estabilidad de las operaciones se mantendrán durante la fase de transición. Un portavoz de Six Flags indicó: “Confiamos en el futuro de estos parques bajo la gestión de EPR Properties y sus socios operativos, quienes cuentan con experiencia en el manejo de recintos de esta envergadura”.

Gregory K. Silvers, presidente ejecutivo de EPR Properties, agregó: “La adquisición de estos parques representa una oportunidad estratégica para expandir nuestro portafolio y generar valor a largo plazo”.

¿Qué pueden esperar los visitantes y comunidades locales a partir de ahora?

Los usuarios habituales de los parques incluidos en la operación podrán continuar disfrutando de sus atracciones y servicios en las condiciones actuales, al menos hasta el cierre definitivo de la transacción y durante la temporada 2026. Según los comunicados oficiales, los pases, membresías y beneficios seguirán vigentes, y los equipos operativos se mantendrán hasta que se complete la transición.

Las empresas involucradas señalaron que el objetivo del acuerdo es asegurar la continuidad operativa y la calidad de la oferta para los visitantes, al tiempo que se abren oportunidades de inversión y desarrollo en los parques que Six Flags mantendrá bajo gestión.