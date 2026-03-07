La ofensiva militar en Medio Oriente altera el suministro global y encarece los combustibles

El incremento de los precios internacionales de la gasolina refleja el impacto de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán en el mercado energético global (REUTERS/Essam Al-Sudani)

El reciente incremento en los precios internacionales de la gasolina y el petróleo refleja el impacto inmediato de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que altera el equilibrio energético global y extiende consecuencias económicas más allá de Medio Oriente.

Según datos de la asociación automovilística estadounidense AAA publicados por AP, el galón de gasolina regular se ubicó en USD 3.41 el sábado, mientras que el diésel ascendió a USD 4.51, cifras que marcan aumentos considerables respecto a la semana anterior.

La interrupción de operaciones en infraestructuras estratégicas y el cierre de rutas clave para la exportación de hidrocarburos anticipan una presión inflacionaria sostenida en el sector energético, según la agencia de noticias Associated Press.

La ofensiva militar paralizó el transporte de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, punto crucial por donde transita cerca del 30 % del comercio mundial de crudo, generando un cuello de botella en el mercado energético global.

De acuerdo con AP, unos 20 millones de barriles diarios permanecen retenidos en el Golfo Pérsico tras los recientes ataques, lo que ha intensificado la volatilidad de los precios y la incertidumbre sobre el abastecimiento futuro.

El viernes, el barril de crudo estadounidense cerró en USD 90.90, representando un alza del 36 % en apenas una semana. Por su parte, el Brent, referente internacional, alcanzó los USD 92.69, con un incremento del 27 % en el mismo periodo.

Estos aumentos no solo reflejan el temor a una prolongación del conflicto, sino también la destrucción parcial de refinerías y plantas de gas natural licuado, que interrumpieron aproximadamente el 20 % del suministro global de GNL.

Impacto inmediato en los precios y suministro energético

El precio del barril de crudo estadounidense subió un 36% en una semana, mientras que el Brent aumentó un 27% debido a la inestabilidad en Medio Oriente (REUTERS/Jack Taylor)

La consultora Rystad Energy, a través de su economista jefe Claudio Galimberti, informó que los precios del combustible para aviones en Asia subieron cerca del 200 %, mientras que en Europa el diésel duplicó su valor. Galimberti precisó que, al sumar las instalaciones afectadas y las decisiones precautorias de los productores, 9 millones de barriles diarios han salido del circuito comercial.

Expresó: “Continuamos recibiendo reportes de buques, refinerías y oleoductos dañados; la lista es extensa y la situación implica un déficit extremo”, declaraciones recogidas por AP.

El impacto para consumidores y empresas en Estados Unidos es directo y difícil de contrarrestar. Aunque Estados Unidos se mantiene como exportador neto de petróleo, los precios internos siguen la dinámica de los mercados internacionales.

Al Salazar, jefe de investigación macro de petróleo y gas en Enverus, explicó que, incluso con la apertura de nuevos pozos, el aumento efectivo de la producción local tarda al menos seis meses en reflejarse en la oferta. Además, gran parte del crudo estadounidense es ligero y dulce, mientras que muchas refinerías en el país están diseñadas para procesar petróleo más pesado, lo que obliga a exportar parte de la producción e importar combustibles refinados.

La AAA advirtió que la volatilidad en los precios del combustible podría persistir durante varias semanas, afectando tanto a las familias como a los sectores productivos que dependen del transporte. Según la asociación, el costo del transporte incide directamente en la cadena de suministro de bienes y servicios, con el potencial de incrementar la inflación.

En el plano individual, ciudadanos estadounidenses como Jerry Dalpiaz, residente de Covington, Luisiana, confirmaron a AP que comenzaron a llenar los tanques de gasolina “el día en que anunciaron que Estados Unidos había iniciado operaciones militares contra Irán”, previendo el alza de precios. Dalpiaz manifestó: “Puedo soportar el aumento porque tengo recursos, pero me preocupa la gente que vive al día y debe desplazarse para trabajar. Necesitan un alivio que no parece cercano”.

La respuesta militar y riesgos para el comercio

La persistente volatilidad en los precios del petróleo y los combustibles obliga a gobiernos y empresas a buscar fuentes de suministro alternativas y fortalecer sus reservas estratégicas (REUTERS/Essam Al-Sudani)

La crisis de suministro aumentó a raíz de nuevos ataques iraníes, incluyendo un atentado con drones contra la embajada estadounidense en Arabia Saudita, el bombardeo de una refinería saudita clave y la afectación a una planta de GNL en Qatar. Estos episodios elevaron el riesgo percibido por aseguradoras y navieras en la región.

El presidente Donald Trump declaró el lunes que las operaciones estadounidenses contra Irán podrían extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque advirtió que el conflicto podría prolongarse más tiempo.

Trump rechazó negociaciones que no incluyan una “rendición incondicional” por parte de Irán y anunció un plan para cubrir pérdidas de hasta USD 20.000 millones en el Golfo, con el objetivo de restablecer la confianza en el comercio marítimo y respaldar a compañías estadounidenses y aliadas.

Amy Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York, indicó que el seguro adicional no elimina los riesgos presentes en la región, especialmente los asociados a ataques terroristas contra embarcaciones.

Sostuvo: “Para que Estados Unidos logre desbloquear el actual cuello de botella en el Estrecho de Ormuz, se requiere una respuesta creíble al problema del terrorismo”.

Salazar advirtió sobre la dificultad de una normalización rápida del mercado, incluso si se reabre el estrecho: “Solo se necesita que una persona con un RPG se acerque a la orilla y destruya un petrolero. Esa amenaza es permanente”, enfatizó el analista.

Perspectivas y antecedentes del conflicto energético global

Las recientes tensiones en Medio Oriente se suman a diferentes crisis energéticas de la última década, como el cierre temporal del Estrecho de Ormuz en 2012 y las fluctuaciones de precios durante la pandemia de COVID-19. Según el portal alemán de estadísticas Statista, el Estrecho de Ormuz concentra aproximadamente el 21 % del consumo global de petróleo.

Especialistas consideran que, mientras persista la incertidumbre geopolítica en la región, los precios del petróleo y los combustibles estarán expuestos a episodios de alta volatilidad, lo que obliga a gobiernos y empresas a buscar alternativas de suministro y fortalecer sus reservas estratégicas.