Retiran populares papas fritas del mercado en seis estados por riesgo de alérgeno no declarado

Frito-Lay retira papas Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle en seis estados por riesgo de leche no declarada, según la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa estadounidense de alimentos Frito-Lay emitió el retiro de un lote de Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle Potato Chips en seis estados del sur de Estados Unidos, tras detectar que algunas bolsas podrían contener leche no incluida en el etiquetado, situación que representa un riesgo para personas alérgicas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 3 de marzo de 2026. El aviso corresponde a bolsas de 8 onzas (227 gramos) distribuidas desde el 15 de enero de 2026 y se dirige a consumidores con sensibilidad a los lácteos.

De acuerdo con información publicada por la agencia reguladora estadounidense FDA y confirmada por la propia Frito-Lay, la medida preventiva afecta a productos identificados por el código UPC 0 28400 761772, con fecha de “Guaranteed Fresh” del 21 de abril de 2026 y los códigos de fabricación 38U301414 o 48U101514. El medio estadounidense USA TODAY informó que, hasta el momento, no se han registrado incidentes de salud relacionados con el consumo de estos lotes, y que el retiro no involucra otras variedades de la marca Miss Vickie’s.

El retiro de alimentos por alérgenos no declarados constituye una de las acciones más frecuentes en el mercado estadounidense. Según la agencia reguladora, la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor (FALCPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos obliga a las empresas a informar y retirar de circulación cualquier producto que puede poner en riesgo a los consumidores si contiene ingredientes no declarados. Durante los primeros meses de 2026, la FDA reportó un incremento en la cantidad de alertas alimentarias vinculadas a ingredientes no mencionados en las etiquetas, lo que destaca la importancia de los controles de calidad en la industria.

¿Qué papas Miss Vickie’s han sido retiradas y cómo identificarlas?

Las bolsas afectadas son de la variedad Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle Potato Chips en presentación de 8 onzas (227 gramos). Según la FDA, el retiro se limita a los productos con el código UPC 0 28400 761772, junto al código de barras, la fecha de “Guaranteed Fresh” del 21 de abril de 2026 y los códigos de fabricación 38U301414 o 48U101514 en el margen derecho del empaque.

Frito-Lay indicó que estos lotes se enviaron a establecimientos minoristas en Arkansas, Luisiana, Misisipi, Nuevo México, Oklahoma y Texas. En el comunicado oficial, la empresa especificó que la distribución comenzó el 15 de enero de 2026 y que ningún caso fuera de estos estados ha sido detectado. El portal especializado Food Safety News reportó que la medida no afecta a otros sabores ni a otros productos de la línea Miss Vickie’s.

El retiro afecta bolsas de 8 onzas identificadas con el código UPC 0 28400 761772 y fechas de ‘Guaranteed Fresh’ del 21 de abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué hay leche no declarada en estos productos?

La alerta de la FDA surgió después de que se detectó la presencia de chips sabor jalapeño, que contienen leche, en los paquetes de Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle Potato Chips retirados. Este alérgeno no estaba incluido en el etiquetado, lo que infringe la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor (FALCPA), una normativa federal.

De acuerdo con la FDA, la omisión de ingredientes alergénicos en el etiquetado representa un riesgo sanitario, ya que la exposición accidental puede causar desde reacciones leves hasta episodios graves de anafilaxia en personas con alergias alimentarias. El organismo remarcó que los productos con ingredientes no declarados deben retirarse de inmediato y que los consumidores deben ser informados a través de canales oficiales.

¿Qué riesgos implica consumir papas con leche no declarada?

La leche está catalogada como uno de los principales alérgenos alimentarios según la FDA, y su consumo accidental puede desencadenar síntomas como urticaria, problemas respiratorios, dolor abdominal o, en escenarios graves, shock anafiláctico. USA TODAY informó que, hasta la fecha del aviso, no se han registrado incidentes de salud, de acuerdo con Frito-Lay.

El riesgo afecta únicamente a quienes presentan alergia o sensibilidad a la leche. La FDA puntualizó que “los consumidores sin esta condición pueden consumir el producto sin riesgo”, por lo cual la recomendación de descarte se dirige exclusivamente a la población susceptible.

La presencia accidental de chips sabor jalapeño con leche dentro de los paquetes provocó la alerta alimentaria por alérgenos no declarados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores si tienen productos afectados?

Tanto la FDA como la empresa recomiendan que las personas que hayan adquirido papas de los lotes comprometidos eviten consumirlas y las descarten de inmediato. Frito-Lay habilitó el número de atención 1-877-984-2543 y el canal de contacto en línea en el sitio de Miss Vickie’s para consultas y devoluciones. En declaraciones recogidas por Food Safety News, la empresa señaló que la seguridad de los clientes es fundamental y que se están tomando medidas para evitar que el incidente se repita.

Asimismo, Frito-Lay instó a los minoristas a retirar de sus estantes las bolsas identificadas con el UPC y los códigos de fabricación afectados. La FDA mantiene en su sitio web una lista actualizada de productos retirados del mercado por alérgenos no declarados.

¿En qué estados se distribuyeron las papas Miss Vickie’s retiradas?

El retiro comprende los estados de Arkansas, Luisiana, Misisipi, Nuevo México, Oklahoma y Texas. Según el reporte de la FDA, las bolsas salieron a comercios minoristas desde el 15 de enero de 2026 y la empresa aclaró que no hay registros de venta fuera de estos territorios.

USA TODAY confirmó con Frito-Lay que la medida es de carácter preventivo y que el seguimiento a la distribución permanece activo para localizar cualquier posible envío residual. Hasta ahora, no se han reportado incidentes en otras regiones del país.

El aviso de la FDA se limita a Arkansas, Luisiana, Misisipi, Nuevo México, Oklahoma y Texas, donde se distribuyeron los lotes afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos retiros de alimentos se han registrado por alérgenos en 2026?

Según estadísticas de la FDA, durante los primeros tres meses de 2026, se han notificado más de 40 retiros de productos alimenticios por la presencia de alérgenos no declarados, abarcando casos de chocolates, salsas y productos cárnicos. Food Safety News indicó que los snacks y golosinas representan un porcentaje considerable de las alertas emitidas por la agencia reguladora estadounidense en lo que va del año.

El caso de Frito-Lay se añade a una lista de incidentes recientes, todos relacionados con fallos en procesos de etiquetado o en la separación de líneas de producción. Las autoridades señalaron que, aunque los retiros aumentaron, la mayoría corresponde a medidas preventivas antes de que surjan complicaciones de salud.

¿Qué dicen Frito-Lay y la FDA sobre este retiro?

Frito-Lay, parte del grupo PepsiCo, informó en un comunicado a la agencia reguladora estadounidense que “el retiro es voluntario y responde a los estándares de calidad y seguridad alimentaria establecidos por la normativa vigente”. Por su parte, la FDA explicó que “las empresas están obligadas a retirar cualquier producto que pueda poner en peligro a los consumidores”, bajo la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor (FALCPA).

Frito-Lay informó además que revisa sus procesos internos para evitar incidentes de este tipo y mantiene abierto su servicio de atención a clientes y comercios. El portal especializado AOL reportó que no se han detectado problemas con otros productos de la marca Miss Vickie’s ni con lotes distribuidos en otros estados.

No se han reportado incidentes de salud asociados al consumo de las papas Miss Vickie’s retiradas, afirma Frito-Lay en comunicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar si un producto ha sido retirado por alérgenos en Estados Unidos?

La FDA dispone de una plataforma web donde los consumidores pueden verificar en tiempo real los retiros de productos alimenticios por razones de seguridad, incluida la presencia de alérgenos no declarados. El sitio permite filtrar por fecha, nombre del producto, empresa fabricante o tipo de alérgeno.

Para dudas específicas sobre el retiro de Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle Potato Chips, se recomienda ingresar al portal de la FDA o contactar a la línea de atención de Frito-Lay. Las novedades y expansiones del retiro se comunicarán a través de estos canales.

¿Qué impacto tiene el retiro de Miss Vickie’s en consumidores y comercios?

El retiro de Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle Potato Chips involucra principalmente a consumidores con alergia a la leche y a minoristas en los estados citados. Las acciones preventivas de Frito-Lay y la FDA buscan reducir el riesgo sanitario y asegurar que los productos ofrecidos cumplan con los estándares de seguridad.

El monitoreo de la situación sigue bajo supervisión y podrían publicarse nuevas alertas si se detectan otros casos. Los consumidores disponen de información actualizada en la web de la FDA y en los comunicados de la empresa.