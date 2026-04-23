Arrestaron al gerente de una famosa cadena de ferreterías en Miami-Dade por fraude millonario

Un análisis de ventas mostró un margen negativo de USD 4,3 millones debido a los descuentos irregulares aplicados bajo la gestión de Jiménez (Telemundo )

Un gerente de Home Depot en Miami-Dade enfrenta cargos de hurto mayor y fraude organizado por un esquema ilícito de rebajas que ocasionó una pérdida multimillonaria para la empresa. De acuerdo con información revisada por Telemundo 51, el presunto responsable, Mauricio Jiménez, de 48 años y residente de Hialeah, fue arrestado el martes tras detectarse que manipuló precios y autorizó rebajas fuera de norma por un valor superior a USD 100.000, mientras se calcula que la afectación total a la compañía supera los USD 4 millones.

Según los registros judiciales citados por Telemundo 51, Jiménez habría orquestado un sistema entre diciembre de 2023 y abril de 2026 para conceder descuentos inusualmente altos en productos vendidos al por mayor, tales como herramientas eléctricas y trituradores de basura para fregadero. Un análisis detallado de la secuencia de ventas reveló que la utilidad de estos pedidos fue negativa, con un margen total de -USD 4,3 millones, lo que representa una pérdida directa para la cadena.

Investigación interna de Home Depot

El fraude salió a la luz cuando integrantes del programa de Gestión de Aseguramiento y Asesoría de Home Depot identificaron una rebaja muy elevada en un pedido registrado en la tienda anterior donde Jiménez trabajaba. El informe de arresto al que accedió Telemundo 51 detalla múltiples transacciones similares que vinculaban a Jiménez con descuentos “altamente excesivos”, siempre a favor de un grupo recurrente de clientes empresariales.

Mauricio Jiménez, arrestado el martes en Hialeah, habría autorizado rebajas fuera de norma por más de USD 100.000 y una afectación total superior a USD 4 millones (Telemundo )

Los datos internos reflejan que la actividad fraudulenta se interrumpió en la sucursal previa tras la salida de Jiménez y resurgió en la nueva ubicación, ubicada en 7899 West Flagler Street, justo al asumir él el cargo de gerente.

Entre ambos periodos, Jiménez autorizó al menos 4.500 pedidos con rebajas no autorizadas. El valor bruto de las ventas implicadas asciende a USD 55 millones, con rebajas aplicadas por aproximadamente USD 24 millones. Esto dejó al negocio con ventas netas de casi USD 30 millones, pero con saldo negativo.

Jiménez autorizó cerca de 4.500 pedidos con rebajas no autorizadas en dos tiendas diferentes de Home Depot, manipulando el sistema de descuentos (Telemundo )

Según el informe citado por Telemundo 51, todas las operaciones se estructuraron para pasar desapercibidas ante los mecanismos de control internos de la empresa.

Bonos y beneficios personales obtenidos

El informe policial presentado ante los tribunales indica que, como resultado de este patrón irregular de ventas y descuentos, Jiménez logró exceder sus metas y obtuvo bonos por desempeño más altos de los que le habrían correspondido con ventas legítimas. Así, la conducta fraudulenta le redituó una doble ventaja: beneficios personales directos y retribución financiera mediante la superación de objetivos empresariales.

“El acusado participó en un esquema deliberado, continuo para defraudar a Home Depot durante un período aproximado de dos años y medio, lo que resultó en una pérdida financiera sustancial”, consta en el expediente oficial citado por Telemundo 51.

Detención, comparecencia y medidas judiciales

La policía detuvo a Jiménez en el lugar de trabajo y lo ingresó en la cárcel del condado. El miércoles compareció ante un juez, quien le impuso una fianza de USD 15.000 y le prohibió regresar a cualquiera de las sucursales de Home Depot.

La jueza impuso una fianza de USD 15.000 y prohibió que Jiménez regrese a cualquier sucursal de Home Depot tras su detención y comparecencia judicial (Telemundo )

De acuerdo con la acusación, la manipulación sistemática de descuentos por parte del gerente transformó los procedimientos internos de autorización de rebajas en una vía para el fraude. Los procesos afectados comprendían transacciones de grandes volúmenes y precios por debajo de los umbrales habituales, diseñadas expresamente para eludir los sistemas automáticos de alerta y evitar auditorías rutinarias dentro de la compañía.

Impacto del fraude en la empresa

Según el reporte obtenido por Telemundo 51, el esquema significó pérdidas definitivas para Home Depot de más de USD 4 millones solo en el margen neto. El volumen inusual de ventas con descuentos permitió que los números generales de la tienda y las bonificaciones asociadas a la gestión reflejaran falsos éxitos.

Durante el periodo investigado, los sistemas de control solo detectaron la anomalía tras la revisión manual de una orden puntual, lo que deja en evidencia la estrategia empleada para burlar los controles internos.