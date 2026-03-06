La Policía busca al responsable de atropellar a un niño de 4 años en Brooklyn y darse a la fuga (NYPOST)

La Policía de Nueva York busca al conductor de una SUV Ford blanca que atropelló y mató a un niño de cuatro años frente al Hospital Universitario Brookdale, en Brownsville, Brooklyn, y huyó del lugar el jueves a las 11:00. La víctima, Zachariah Padilla, fue identificada por la policía, que confirmó que el menor fue arrastrado varios metros por el vehículo, cuyo conductor continúa prófugo.

Según el canal de noticias estadounidense CBS News, el incidente ocurrió cuando Zachariah, acompañado por su madre, Harmonie Wright, salía del hospital tras recoger documentación para el inicio escolar, incluidos los papeles de vacunación. El niño se soltó de la mano de su madre, cruzó la calle y fue embestido por la Ford blanca, que lo arrastró aproximadamente 45 metros antes de huir en dirección norte por Rockaway Parkway.

La policía confirmó que el conductor tenía luz verde al momento del siniestro. Aunque Wright corrió tras su hijo e intentó detener el vehículo, el conductor aceleró y escapó. La madre también fue golpeada por el coche, según su testimonio: “Estábamos volviendo a casa y ahora estoy herida. No solo golpeó a mi hijo, sino que también me atropelló a mí”.

Una familia golpeada por la violencia: el hermano mayor de Zachariah fue asesinado

La familia de Zachariah ya había sufrido otra pérdida violenta. La madre explicó que el hermano mayor de la víctima, Elijah Wright, de 21 años, fue asesinado con cinco disparos el año pasado. “¿Por qué Dios sigue llevándose a mis hijos? ¿Por qué no me lleva a mí?”, lamentó Wright desde su domicilio en Brownsville. Además añadió: “Este es un niño. Ese es mi hijo... mi carne de mi carne, sangre de mi sangre. Ahora está terminado”.

La familia Padilla enfrenta una segunda tragedia, ya que el hermano mayor de Zachariah, Elijah Wright, fue asesinado el año pasado (NYPOST)

La madre precisó que Zachariah será enterrado junto a su hermano vestido de blanco y recordó palabras recientes de su hijo: “Zachariah me dijo: ‘Madre, Dios tiene muchos hijos. Soy un ángel’”.

Además de lamentar la pérdida, Wright exigió justicia: “¿Cómo atropellas a un niño? Algo te debe pasar porque no vas a ganar. Ten en cuenta que nosotros ganamos, ten en cuenta que tú pierdes”, agregó, “fue mi último hijo. Se llama Zachariah Padilla y vamos a luchar y vamos a ganar”.

La madre de Zachariah Padilla reclama justicia frente a su hogar (NYPOST/Paul Martinka)

La investigación y el llamado a la ciudadanía

La policía obtuvo grabaciones de cámaras de vigilancia próximas al lugar y continúa la búsqueda del conductor. Hasta el momento, ni la Policía de Nueva York ni los medios han difundido una descripción detallada del sospechoso más allá del modelo y color del vehículo.

Cualquier persona que disponga de información puede comunicarse con la Policía de Nueva York llamando al 1-800-577-TIPS (8477), o al 1-888-57-PISTA (74782) para atención en español. Se garantiza confidencialidad a quienes aporten datos relevantes.

La preocupación por la seguridad vial en Brownsville

La tragedia tuvo lugar en uno de los sectores de mayor riesgo para peatones en la ciudad. En los últimos cuatro años se han registrado al menos 30 atropellamientos a peatones en la zona.

Residentes y testigos reclaman medidas urgentes para reducir la velocidad del tráfico. “El tráfico aquí siempre va rápido y es peligroso. Algo tiene que hacerse”, afirmó una vecina a CBS News.