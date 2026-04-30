La crisis de ayuda financiera para universidades genera presiones en familias con bajos ingresos

La crisis en la tramitación de la FAFSA pone en riesgo la decisión universitaria de miles de jóvenes en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un colapso en la gestión de apelaciones y fallas en la plataforma nacional de solicitudes de ayuda financiera generó incertidumbre en miles de familias en Estados Unidos, afectando de manera directa a jóvenes de comunidades con menores recursos y oportunidades.

Según indicó The New York Times, universidades como Northeastern University advirtieron a los admitidos que resolver una apelación ante su oferta de ayuda puede demorar hasta ocho semanas, superando la tradicional fecha límite del 1 de mayo para decidir el ingreso y pagar el depósito de matrícula.

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Esta situación se produce en un contexto en el que una cifra récord de estudiantes solicita reconsideraciones o incrementos en sus apoyos, lo que cuestiona tanto la capacidad de respuesta institucional como los mecanismos legales establecidos, que obligan a escuchar a las familias pero no imponen fechas para contestar.

El retraso en las respuestas es especialmente crítico este año: de acuerdo con un informe de The Century Foundation citado por la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil (NASFAA), hay casi 300.000 estudiantes de último año de secundaria menos que completaron la FAFSA —la solicitud federal que habilita la gran mayoría de las becas y subsidios—, con un impacto mucho más pronunciado en comunidades latinas, afroamericanas y de bajos ingresos.

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La caída en el número de estudiantes que completan la FAFSA es más pronunciada en comunidades latinas, afroamericanas y de bajos ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis, que cruza los registros de la clase 2024 con datos demográficos a escala local, advirtió que en las zonas con mayor proporción de residentes en pobreza, adultos sin estudios universitarios y alta presencia de población afrodescendiente o latina, la caída en la presentación de la FAFSA supera el 16%, frente al 12-13% en áreas de mayor privilegio.

La demora y los obstáculos estructurales en el proceso de ayuda financiera afectan tanto la matrícula como la retención en la educación superior. “Este descenso en las finalizaciones de la FAFSA amenaza con reducir la inscripción universitaria en el otoño, porque los estudiantes que no completan la solicitud no sabrán si califican para asistencia, ni cuánto recibirán”, explicó Peter Granville, autor del reporte para The Century Foundation.

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En los distritos de alta pobreza se registraron 51.000 solicitudes menos respecto al año anterior; en áreas con baja graduación universitaria, 42.000 menos; y en comunidades con altos porcentajes de estudiantes afroamericanos y latinos, la disminución fue de 86.000 en un universo de 1,03 millones de estudiantes.

Diferencias institucionales y presiones sobre el proceso de apelaciones

El propio reporte de The New York Times muestra que la burocracia impacta de modo desigual según la universidad. Northeastern University procesó este año más de 105.000 solicitudes de admisión y recibió “cientos de apelaciones” de ayuda económica, indicó James Slattery, director sénior de ayuda financiera del establecimiento.

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La institucionalización de los procedimientos puede provocar que una familia no obtenga respuesta antes del inicio de clases. Por ejemplo, el portal de la University of California, Davis, señaló que toda apelación puede demorar de seis a ocho semanas y que, en 2026, los formularios solo estarán disponibles desde julio, lo que limita aún más el margen para los alumnos.

El propio sitio de ayuda financiera de Northeastern University publica que la “oferta representa el mejor paquete posible” y que los fallos en materia de ayuda “no se negocian”, aunque admite la evaluación de circunstancias excepcionales documentadas. Este matiz genera confusión entre los admitidos sobre el carácter —apelación basada en nueva información versus negociación— del recurso admitido.

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Instituciones como Northeastern University advierten demoras de hasta ocho semanas para resolver apelaciones de ayuda financiera (Google Earth)

Crisis de la FAFSA y estrategias de las comunidades latinas

El desplome en la finalización de la FAFSA y los retrasos en la comunicación institucional provocaron una serie de decisiones forzadas entre los estudiantes. De acuerdo con el informe de Excelencia Education, la población latina implementa una serie de estrategias pragmáticas para acceder y sostener su matrícula universitaria.

La mayoría opta por trabajar 30 horas semanales o más mientras cursa, inscribirse en régimen de tiempo parcial, residir en el hogar familiar o seleccionar centros públicos más asequibles cerca de su entorno social. Además, priorizan la ayuda federal y las becas por sobre los préstamos educativos.

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El informe de Excelencia Education también destacó que instituciones certificadas con el Sello de Excelencia, como parte de su política, alinean sus fondos para cubrir emergencias, promueven empleos remunerados en el campus, ofrecen soportes que facilitan decisiones informadas de gasto y simplifican el acceso a la ayuda mediante procedimientos integrados para la admisión y la solicitud de apoyo en instituciones asociadas de dos y cuatro años.

Los obstáculos no se limitan a los trámites: una encuesta de Ellucian, citada por NASFAA, muestra que el 59% de los estudiantes universitarios estadounidenses contempla abandonar los estudios por razones económicas, y que un 78% señala impactos negativos en su salud mental a causa del estrés financiero.

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El 61% afirma que la preocupación por el financiamiento afecta su desempeño, y un 57% reconoce que tuvo que elegir entre gastos básicos y continuar en la universidad. Solo un 21% de los encuestados se sentía totalmente seguro de comprender las condiciones de su oferta de ayuda.

La importancia de la ayuda financiera en la toma de decisiones es decisiva: el 76% de los estudiantes considera determinante el monto y la claridad de esa oferta para elegir institución, y el 44% indica que con diferencias de apenas USD 5.000 cambiaría su opción preferente.

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Un 78% de los estudiantes universitarios considera que el estrés financiero impacta negativamente en su salud mental, según encuesta de Ellucian (Freepik)

La incertidumbre pospone decisiones y agrava desigualdades

El informe de The Century Foundation estima que la proporción de estudiantes que completarán la FAFSA continuarán disminuyendo y que aquellos provenientes de entornos vulnerables tienen el doble de probabilidades de dejar la solicitud incompleta frente a estudiantes de áreas favorecidas.

El retraso en completar la FAFSA no solo atrasa el acceso a la información sobre la ayuda disponible, sino que condiciona la decisión de matrícula o incluso el abandono del proceso.

The Century Foundation recomendó fondos específicos para universidades regionales y comunitarias ante la crisis de la ayuda financiera (Freepik)

A escala política e institucional, The Century Foundation recomendó que el Congreso destine fondos específicos a las universidades —en especial regionales y comunitarias— para compensar la pérdida de ingresos derivada del descenso en la inscripción.

La asignación de estos recursos, sugieren, permitiría mantener servicios esenciales y fortalecer las acciones de alcance comunitario antes de que las consecuencias de la crisis financiera se traduzcan en retrocesos duraderos en el acceso a la educación superior.