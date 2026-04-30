Estados Unidos

Estados Unidos eliminó una protección clave que resguardaba el voto de comunidades afroamericanas y latinas

La Corte Suprema del país falló en favor de restringir los mecanismos legales que garantizaban la representación de minorías en los procesos electorales, lo que genera preocupación entre organizaciones civiles y líderes políticos

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Cuatro personas votan en cabinas electorales individuales con una bandera de Estados Unidos colgada en la pared. El suelo es de madera y las paredes claras
El fallo sostiene que la creación de distritos basados en criterios raciales viola la Constitución, dificultando probar discriminación electoral en los tribunales (Reuters)

Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el segundo distrito congresional de mayoría negra en Luisiana y debilitó una de las protecciones centrales de la Ley de Derecho al Voto de 1965. La decisión provocó advertencias de legisladores y organizaciones civiles sobre un posible retroceso en la representación de las minorías, mientras expertos legales señalaron que la sentencia facilitó la eliminación de distritos de mayoría negra o latina por parte de estados bajo gobiernos republicanos.

El fallo, impulsado por la mayoría conservadora del tribunal, sostuvo que el mapa que otorgó un segundo distrito de mayoría negra en Luisiana violó la Constitución al priorizar el criterio racial sobre otros factores. Así, la Corte estableció un precedente que, según expertos, afectará la representación de las minorías en futuras redistribuciones electorales en todo el país.

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Varias personas de pie en una fila dentro de un edificio. Una mujer con chaqueta negra y blusa de rayas habla y gesticula. Un hombre con camisa gris la observa. Otros individuos están cerca
La decisión amenaza la continuidad de representantes como Cleo Fields y pone en riesgo la representación de afroamericanos e hispanos en el Congreso (AP)

Defensores del voto y activistas de derechos civiles advirtieron que, a partir de ahora, hizo mucho más difícil probar discriminación en los tribunales y proteger la voz política de comunidades de color.

Esta preocupación fue también compartida por Shomari Figures, representante de Alabama, quien subrayó que la sentencia “hizo mucho más difícil probar discriminación racial en futuras disputas sobre mapas electorales”.

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La Corte derribó un pilar clave de la Ley de Derecho al Voto

El tribunal dictaminó que el mapa aprobado por la legislatura de Luisiana, que creó un segundo distrito de mayoría negra, violó la Constitución porque trazó los límites con base en la raza.

Nueve jueces con togas negras posan para una foto grupal. Cinco hombres y cuatro mujeres sentados y de pie, con un telón rojo de fondo
El fallo de la Corte Suprema generó alarma nacional por su impacto inmediato en los mapas electorales y la representación de comunidades afroamericanas y latinas en Estados Unidos (AP)

El juez Samuel Alito redactó la opinión mayoritaria y declaró que la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto solamente protege contra la discriminación intencional y no justifica la creación de distritos exclusivamente por motivos raciales.

Vista frontal del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos con columnas clásicas, un cielo azul claro, un mástil con bandera y ramas de árboles en primer plano
Defensores del voto denuncian que prácticas de cracking y packing son ahora legitimadas, reduciendo el peso electoral de las minorías en órganos legislativos (AP)

Por el contrario, la jueza Elena Kagan advirtió en su disidencia que la nueva interpretación “impuso una barrera casi insuperable para quienes buscan demostrar discriminación en materia de derechos electorales”.

Representantes y activistas advirtieron sobre el retroceso

El fallo impactó de inmediato la representación política en Luisiana y puso en riesgo la banca de Cleo Fields, representante demócrata que había ocupado uno de los distritos de mayoría negra. Fields recordó haber vivido una situación similar en la década de 1990, cuando una redistribución electoral eliminó su distrito.

Cliff Albright, cofundador de Black Voters Matter, afirmó a AP: “podrían quedarse sin representación. Nos devolvió sin disculpas a la era de las leyes Jim Crow, y eso no fue una exageración”.

Grupo de personas protestando en una calle. Algunos gritan. Se ve un cartel 'BLACK VOTERS MATTER' y camisetas con 'I'M BLACK & I WANT $15'
La sentencia sienta precedente al permitir que legislaturas estatales eliminen distritos de mayoría negra o latina, afectando la representación de las minorías (Reuters)

Sophia Lin Lakin, subdirectora del Proyecto de Derechos Electorales de la organización de derechos civiles ACLU, advirtió que “los estados ahora pueden señalar objetivos partidistas para justificar mapas que despojan a los votantes de color de representación, y los tribunales federales tendrán pocas bases para intervenir”.

Maria Teresa Kumar, presidenta de la organización Voto Latino, alertó que la decisión permitió prácticas más agresivas de fragmentación y agrupamiento —conocidas legalmente como cracking (dividir comunidades de minorías entre varios distritos para diluir su voto) y packing (concentrarlas en un solo distrito para limitar su influencia)— para debilitar el peso electoral de las minorías en el Congreso y en órganos locales.

La historia y el contexto: seis décadas de protección

La Ley de Derecho al Voto, promulgada en 1965 por el presidente Lyndon B. Johnson tras la represión a activistas en Selma, propició la elección de más de 10.000 representantes negros e hispanos en todo el país, según la profesora Sherrilyn Ifill, exdirectora del Fondo Legal de la NAACP. Antes de la ley, existían apenas cerca de 1.500 funcionarios afroamericanos.

El antecedente más cercano surge en 2013, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el requisito de preaprobación federal para cambios en leyes electorales. Tras esa resolución, varios estados aprobaron nuevas restricciones al voto, especialmente después de las denuncias infundadas de fraude electoral en 2020.

Una persona con gorra y gafas de sol sonríe mientras alza un cartel blanco y negro que dice "VOTE TODAY!" en una calle con tráfico de vehículos
El fallo sostiene que la creación de distritos basados en criterios raciales viola la Constitución, dificultando probar discriminación electoral en los tribunales (AP)

Frente a la más reciente sentencia, Kareem Crayton, del centro de estudios Brennan Center for Justice, aseguró que la Corte “enterró la ley sin funeral”.

El futuro de la representación: incertidumbre y alerta

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió su decisión el “29 de abril de 2026” en Washington D.C., en respuesta al mapa electoral aprobado en Luisiana tras el censo de 2020. El impacto se extendió de inmediato a otros estados del sur y a nivel nacional, por el efecto dominó en la legislación electoral.

El fallo obligó a revisar los mapas electorales en Luisiana y abrió la puerta para que legisladores republicanos rediseñaran distritos y redujeran el peso electoral de las minorías, con el riesgo de disminuir el número de representantes negros e hispanos en el Congreso y en las asambleas estatales.

La activista Shalela Dowdy, demandante en el caso de Alabama, señaló: “Hay antecedentes de que los estados no actuaron correctamente según la composición de su población”.

Mientras tanto, las organizaciones civiles y líderes comunitarios siguen analizando nuevas estrategias legales y políticas para defender el derecho al voto y la representación de millones de ciudadanos afroamericanos y latinos en el país.

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