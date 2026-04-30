Estas ciudades de Florida lideran el ranking nacional para pequeños negocios

El ranking de WalletHub posiciona a Florida como uno de los mejores estados para abrir un pequeño negocio en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes desean iniciar un pequeño negocio en Estados Unidos. El estado mantiene su reputación como entorno propicio para emprendedores, respaldado por diversos análisis recientes que lo sitúan entre los mejores lugares para vivir y desarrollar empresas. En particular, Florida ha sido destacado por su capacidad para ofrecer oportunidades y recursos a los pequeños empresarios, lo que se refleja en los resultados de los estudios de WalletHub. Según estos informes, el estado no solo se posiciona como un entorno competitivo frente a otros estados, sino que además sobresale en rankings que priorizan la calidad de vida y el ambiente empresarial. Por ejemplo, Florida fue calificado como el sexto mejor estado para vivir en 2025 y, un año antes, llegó a ocupar el segundo lugar en esta misma categoría.

El atractivo de Florida para las startups y pequeñas empresas no es un fenómeno aislado; forma parte de una tendencia sostenida en la que diversas ciudades del estado han figurado en los primeros puestos de clasificaciones nacionales. Esta constante presencia en los rankings es interpretada como una señal de estabilidad y potencial de crecimiento para quienes consideran establecer su negocio en la región. La diversidad de ciudades que aparecen en los listados refuerza la idea de que las oportunidades no se concentran solo en grandes urbes, sino que se distribuyen a lo largo del territorio estatal.

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Metodología y resultados del ranking de WalletHub sobre las mejores ciudades pequeñas para emprender

El análisis de WalletHub incluyó más de 1.300 ciudades pequeñas, evaluando recursos, entorno empresarial y costos para startups

El más reciente estudio de WalletHub se enfocó exclusivamente en pequeñas ciudades, analizando más de 1.300 localidades para determinar cuáles ofrecen las mejores condiciones para iniciar una startup. WalletHub empleó 18 indicadores distintos para construir su ranking, abarcando desde el acceso a recursos hasta el entorno empresarial y los costos asociados a la actividad. Esta metodología permitió evaluar de manera integral aspectos clave que inciden en el éxito de los nuevos emprendimientos.

En el ranking nacional, la ciudad de St. George, Utah, se adjudicó el primer lugar, mientras que Ft. Myers, Florida, con una población de 90 mil habitantes, alcanzó el segundo puesto. El análisis otorgó a Ft. Myers 62,33 puntos, destacándose principalmente en el acceso a recursos, donde ocupó la cuarta posición a nivel nacional. Sin embargo, su entorno empresarial se situó en el puesto 44 y los costos empresariales en el 191, lo que muestra que el acceso a inversión es su principal fortaleza, aunque otras áreas presenten márgenes de mejora.

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Un bloque central del informe de WalletHub subraya que “Fort Myers es la segunda mejor ciudad pequeña para emprender, con una de las mayores concentraciones de inversores per cápita del país, lo que aumenta las probabilidades de que las startups consigan la financiación que necesitan”. Este acceso privilegiado a inversión ha impulsado el crecimiento de las pequeñas empresas en la ciudad, que experimentó un aumento cercano al 21% en el número de negocios entre 2017 y 2023.

Detalle de las ciudades de Florida mejor clasificadas en el ranking

Florida destaca en el ranking nacional de WalletHub con tres ciudades entre las diez mejores para iniciar startups

La presencia de Florida en los primeros lugares del ranking de WalletHub es notable. Además de Ft. Myers, otras dos ciudades del estado se ubicaron entre las diez primeras: Boca Raton, en la séptima posición, y Ocala, en la novena. Esta distribución evidencia la capacidad de diversas localidades floridanas para atraer y sostener nuevas empresas.

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El listado elaborado por WalletHub también incluye a una serie de ciudades de Florida entre las primeras 20 posiciones: South Bradenton (puesto 11), Lake Worth (12), Palm Beach Gardens (15), Horizon West (16) y East Lake-Orient (17). Más allá de este grupo, otras urbes como Winter Park (22), Dania Beach (26), Sarasota (27), Immokalee (32), Pensacola (35) y Bradenton (37) figuran entre los 40 primeros lugares del ranking nacional.

La variedad geográfica de estas ciudades muestra que el ambiente favorable para los pequeños negocios en Florida no se limita a una sola región, sino que abarca tanto la costa como el interior del estado, proporcionando opciones diversas para quienes buscan instalarse fuera de los grandes centros urbanos.

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Factores que benefician a las ciudades pequeñas para iniciar negocios, según expertos citados

El análisis de WalletHub cuenta con el respaldo de expertos como Scott Thorne, profesor de marketing de la Universidad Estatal del Sudeste de Missouri, citado por Newsweek. Thorne explica que las ciudades pequeñas suelen ofrecer un entorno más receptivo para los nuevos negocios, facilitando la interacción y el apoyo por parte de las administraciones y las comunidades locales. Otra ventaja señalada es que el impacto económico de una nueva empresa puede ser más visible y relevante en localidades de menor tamaño que en grandes metrópolis como Nueva York, Los Ángeles o Miami.

Esta cercanía y capacidad de respuesta son factores que, según los expertos, incrementan las posibilidades de éxito para las startups. Además, el menor tamaño de estas ciudades puede traducirse en menos competencia directa y un acceso más sencillo a los recursos disponibles, como inversores, infraestructuras y redes de apoyo empresarial.

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Comparación nacional: otras ciudades fuera de Florida que lideran el ranking y las peor clasificadas

Aunque Florida sobresale por la cantidad de ciudades incluidas en el ranking, el primer puesto lo ocupa St. George, Utah, mientras que Ft. Myers le sigue en la segunda posición. Completando el grupo de las diez primeras se encuentran ciudades como Washington (Utah), Bozeman (Montana), Greenville (Carolina del Sur), Cedar City (Utah), Cheyenne (Wyoming) y Dover (Delaware).

En el extremo opuesto, el ranking señala a tres localidades de California entre las peor posicionadas: Danville, Castro Valley y Pacifica. Esta diferencia evidencia que, aunque algunos estados concentran oportunidades para emprendedores, otros presentan desafíos adicionales para quienes desean iniciar un pequeño negocio, en ocasiones relacionados con el costo de vida, regulaciones o dificultad de acceso a recursos esenciales.

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