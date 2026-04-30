Estados Unidos

Un incendio masivo en Queens provocado por una explosión deja a varios agentes de la policía de Nueva York hospitalizados

La madrugada se vio interrumpida por un siniestro en South Richmond Hill donde las llamas avanzaron rápidamente, provocando la evacuación de residentes y la movilización de más de 100 bomberos y paramédicos

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Vista nocturna de bomberos y camiones de bomberos con luces intermitentes, rodeados de una densa humareda anaranjada y rojiza en una calle urbana
La explosión en Queens provoca un incendio masivo y deja varios policías hospitalizados tras un operativo en South Richmond Hill

Un fuerte estruendo sacudió la madrugada en el barrio de South Richmond Hill, en Queens, cuando una llamada de emergencia movilizó a la policía de Nueva York hacia una vivienda de la calle 130. A esa hora, poco antes de las 3 de la mañana, se reportaba la presencia de un hombre armado con un cuchillo dentro de la casa. El incidente, que comenzó como una disputa doméstica, desencadenó una serie de eventos que dejarían a varios agentes hospitalizados y a la comunidad en vilo, marcada por el temor y la incertidumbre.

En los primeros minutos, la policía intentó controlar la situación con rapidez. El hombre señalado en la llamada de emergencia, ante la presencia policial, se atrincheró en el sótano de la vivienda. Las autoridades, siguiendo los protocolos para este tipo de amenazas, organizaron un operativo para ingresar y reducir al individuo. Sin embargo, en medio de la tensión, todo cambió de forma abrupta y violenta.

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Desarrollo de la explosión y consecuencias inmediatas

Vista nocturna de un incendio en una zona residencial, con denso humo anaranjado y luz brillante. Oficiales del NYPD y un camión de bomberos con luces encendidas están en primer plano
El incidente en South Richmond Hill comienza por una disputa doméstica y deriva en una operación policial y estallido inesperado

Al intentar acceder al interior del domicilio, los agentes fueron sorprendidos por una explosión de gran magnitud. La fuerza del estallido fue tal que lanzó a varios policías por el aire, y al menos dos de ellos quedaron tendidos en el suelo, desorientados por el impacto. Uno de los agentes sufrió cortes graves en la cabeza, producto de los fragmentos y la violencia del evento, según relataron los propios oficiales.

Las llamas generadas por la explosión se propagaron rápidamente en el interior de la casa, extendiéndose a la vivienda contigua. En cuestión de minutos, el fuego envolvió por completo ambos inmuebles, dejando una columna de humo visible a gran distancia. El incidente adquirió la categoría de incendio de cinco alarmas, lo que implica una movilización masiva de recursos y personal especializado.

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El pánico se apoderó de la cuadra, mientras el resplandor anaranjado iluminaba la noche y el olor a humo invadía el ambiente. La situación se volvió caótica, con vecinos tratando de ponerse a salvo y los servicios de emergencia desplegando acciones para contener el siniestro y auxiliar a los afectados.

Accionar de los equipos de emergencia y situación de los agentes

Un camión de bomberos con su escalera extendida hacia un techo, con dos bomberos en la cesta, mientras el humo se eleva sobre casas residenciales de noche
Más de 100 bomberos y personal de emergencias médicas intervinieron rápidamente en el incendio de una vivienda de dos pisos

La respuesta fue inmediata: más de 100 bomberos y personal del servicio de emergencias médicas acudieron al lugar para combatir el incendio y asistir a los heridos. Los bomberos, enfrentando temperaturas extremas y el riesgo de nuevas explosiones, lograron finalmente controlar el fuego tras varios minutos de trabajo intenso. A su llegada, encontraron la vivienda de dos pisos completamente envuelta en llamas, lo que dificultó el acceso y la evaluación inicial de los daños.

El saldo más preocupante fue el de los agentes afectados. Varios policías resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital. Según informaron las autoridades, todos ellos se encuentran en condición estable. Uno de los agentes, cuya identidad no fue revelada, sufrió lesiones de consideración, especialmente en la cabeza, aunque su vida no corre peligro. El resto de los hospitalizados fue atendido por heridas menores y por la inhalación de humo.

A pesar de la magnitud del incendio y la explosión, los bomberos informaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos graves entre los residentes. El rápido despliegue de los equipos de emergencia fue clave para evitar una tragedia de mayores proporciones.

Impacto en la comunidad y testimonios de vecinos

Imagen nocturna de tres bomberos con equipo completo rociando agua sobre un gran incendio con llamas y humo espeso que emerge de un edificio
La explosión en Queens genera pánico vecinal, evacuaciones de emergencia y grandes columnas de humo visibles a larga distancia

El impacto del incidente se sintió en toda la manzana. Vecinos de la zona relataron el miedo y la confusión que generó el estallido. Uno de los residentes, que presenció la escena, contó: “Se oyó un fuerte estruendo y posiblemente disparos, porque vi a los policías retroceder, y luego decían: ‘Tienen que evacuar, tienen que evacuar’”. El testigo recordó cómo, en medio de la urgencia, tomó lo que pudo y se subió a su coche para ponerse a salvo, optando por alejarse del lugar hasta que la situación estuviera bajo control.

Otros habitantes del barrio confirmaron que escucharon la explosión y vieron grandes columnas de humo elevándose sobre la calle. El miedo a que las llamas se propagaran a más viviendas llevó a que muchas familias abandonaran sus casas durante la madrugada, generando una sensación de inseguridad y desamparo.

A pesar de los rumores iniciales, un portavoz de la policía aclaró que no se habían oído disparos durante el operativo, descartando así la presencia de armas de fuego en el incidente.

Estado actual de la investigación y recomendaciones de las autoridades

Las causas de la explosión siguen bajo investigación. Tanto la policía como el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabajan para determinar qué provocó el estallido y el incendio posterior. Las primeras indagaciones se centran en el comportamiento del hombre atrincherado y en la naturaleza de la disputa inicial que motivó la intervención policial. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre si el individuo sufrió heridas o fue detenido tras el siniestro.

El FDNY ha emitido recomendaciones a los residentes de la zona, pidiéndoles evitar el humo generado por el incendio y anticipar retrasos en el tráfico durante toda la mañana. Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse alejados del área afectada mientras continúan los trabajos de limpieza, remoción de escombros y peritajes técnicos.

Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de respuestas sobre el origen del incidente y el destino de la vivienda afectada, en una jornada marcada por el sobresalto y la solidaridad vecinal.

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