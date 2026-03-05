Una adolescente queda gravemente herida tras intentar un peligroso reto viral con alcohol

El incidente en Pitcairn reaviva las advertencias sobre los peligros de los desafíos en redes sociales entre menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una adolescente de Pensilvania se encuentra hospitalizada desde el pasado viernes tras sufrir quemaduras graves en el rostro y el pecho al intentar un reto viral de alcohol isopropílico en Pitcairn, según informaron funcionarios de seguridad locales. El incidente ocurrió en un complejo de apartamentos en el condado de Allegheny, lo que llevó a advertir sobre los riesgos de replicar desafíos difundidos en redes sociales.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el canal local de noticias ABC 6 y confirmadas por la filial local de CBS News Pittsburgh, la joven permanece intubada en un centro médico especializado, mientras los equipos de emergencia insisten en que el uso de productos inflamables para imitar contenidos de internet representa un riesgo grave para la integridad física, especialmente en menores de edad. Tommy Dick, jefe del cuerpo de bomberos de Pitcairn, y Al Hussey, inspector de incendios de Wilmerding, subrayaron la importancia de la supervisión adulta frente al acceso doméstico a productos peligrosos.

Este caso se suma a una serie de incidentes recientes en Estados Unidos que involucran lesiones graves en niños y adolescentes tras seguir desafíos de plataformas digitales. Informes del medio digital estadounidense NTD y de CBS News detallan que estos episodios han motivado campañas de prevención y nuevas advertencias institucionales sobre el uso y almacenamiento seguro de sustancias inflamables y objetos de riesgo en viviendas.

¿Qué es el reto viral de “escupir fuego” y cómo se originó el incidente en Pensilvania?

El desafío conocido como “fire-breathing challenge” consiste en arrojar, con la boca, un líquido inflamable frente a una llama encendida para producir una explosión de fuego, imitando espectáculos profesionales de malabarismo o magia sin el contexto profesional adecuado. En el caso de Pitcairn, la adolescente empleó alcohol isopropílico, un producto de uso común para limpieza, lo que provocó una explosión que resultó en quemaduras graves en su cara y torso, según reportó CBS News.

Las autoridades indicaron que el suceso se produjo en un edificio de nueve unidades habitacionales, sin que se propagara un incendio estructural ni se reportaran daños materiales adicionales. Al Hussey advirtió en diálogo con ABC 6 que la víctima “va a tener lesiones que le cambiarán la vida”. Agregó: “No estamos hechos para escupir fuego como seres humanos”.

Nuevas campañas de prevención y talleres educativos buscan informar sobre el uso seguro de productos peligrosos y los peligros de los retos virales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijeron las autoridades sobre el incidente y cuáles son las recomendaciones actuales?

Desde el primer momento, los equipos de emergencia y los funcionarios de seguridad utilizaron el caso para reforzar advertencias a la comunidad sobre los riesgos de los retos virales. Tommy Dick, jefe de bomberos de Pitcairn, explicó a CBS News Pittsburgh: “No es algo muy inteligente para que lo haga nadie, mucho menos los niños. Es un producto para limpiar heridas, no para ingerir ni para intentar soplar fuego”.

Al Hussey, inspector del municipio de Wilmerding, sumó que los padres deben prestar atención a los productos químicos y objetos potencialmente peligrosos a los que tienen acceso los menores: “Si están usando productos químicos para el cabello, si tienen alcohol isopropílico o cualquier tipo de quitaesmalte en la habitación, monitoricen encendedores y cerillas y eduquen a sus hijos”, citó ABC 6.

Ambos funcionarios destacaron que la facilidad para acceder a productos inflamables en el entorno doméstico aumenta la probabilidad de accidentes y remarcaron la importancia de mantener estos elementos fuera del alcance de niños y adolescentes. Según NTD, la investigación sobre el incidente continúa abierta, aunque no se han presentado cargos ni se ha difundido la identidad de la menor.

¿Qué otros accidentes por retos virales han ocurrido en Estados Unidos recientemente?

En semanas recientes, medios estadounidenses han documentado varios incidentes similares. Según CBS News, en Illinois, un niño de nueve años sufrió quemaduras de tercer grado después de colocar un juguete en un microondas, mientras que otro menor de 7 años quedó en coma tras intentar un desafío semejante.

En Nueva York, un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras caer 21 metros (70 pies) desde una estructura elevada durante la ejecución de un reto visto en línea, según reportó ABC 6. Estos sucesos llevaron a las empresas de juguetes y a las plataformas digitales a implementar medidas como la eliminación de videos que muestren el uso indebido de productos o promuevan prácticas peligrosas, según informaron las compañías a CBS News.

Las autoridades advierten que la popularidad de estos desafíos se basa en la accesibilidad de productos cotidianos como alcohol isopropílico, quitaesmalte, encendedores y cerillas, y recalcan que la supervisión y la información preventiva son las principales herramientas para evitar consecuencias de gravedad.

Autoridades de Allegheny alertan sobre el riesgo del acceso doméstico a productos inflamables como el alcohol isopropílico para niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos del uso doméstico de alcohol isopropílico y productos inflamables?

El alcohol isopropílico es un compuesto utilizado principalmente para la limpieza de heridas y superficies, con una concentración habitual del 70 %. Aunque es un producto de venta libre en farmacias y supermercados, su manipulación indebida puede provocar quemaduras, intoxicaciones y explosiones, de acuerdo con informes de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) de Estados Unidos.

El contacto del alcohol isopropílico con una fuente de calor o llama abierta puede generar incendios instantáneos y lesiones graves. Las autoridades sanitarias recomiendan mantener estos productos fuera del alcance de menores y nunca utilizarlos con fines distintos a los indicados en su etiquetado. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) también subraya el riesgo de inhalación y la posibilidad de daños irreversibles por exposición directa, según reportes citados por ABC 6.

¿Qué acciones están promoviendo las autoridades y las instituciones educativas?

Tras el incidente de Pitcairn, cuerpos de bomberos del condado de Allegheny y autoridades educativas han intensificado campañas de concientización dirigidas a padres, docentes y estudiantes. Estas acciones incluyen talleres informativos, distribución de materiales preventivos y charlas en escuelas sobre los riesgos asociados a la imitación de retos virales y el manejo de productos inflamables.

En conversación con CBS News Pittsburgh, Tommy Dick enfatizó: “No vale la pena”. Las campañas institucionales subrayan que la educación familiar y la comunicación abierta sobre los peligros de las redes sociales son fundamentales para disminuir la incidencia de estos accidentes.

Las lesiones por retos virales han aumentado en Estados Unidos, con víctimas en Illinois y Nueva York, lo que impulsa medidas de control de contenidos en plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta este caso en la comunidad y qué se puede esperar a partir de ahora?

La adolescente de Pitcairn permanece bajo atención médica y, según las autoridades, enfrenta un proceso de recuperación prolongado y con posibles secuelas permanentes. El caso ha generado inquietud entre los residentes locales y motivado una revisión de las prácticas de seguridad en hogares y escuelas, de acuerdo con reportes de NTD y ABC 6.

Las autoridades siguen utilizando el caso como referencia en campañas preventivas, y mantienen la recomendación de revisar regularmente los productos a los que acceden los niños en el hogar. La vigilancia activa y la educación sobre los riesgos asociados a los desafíos virales continuarán como prioridades en la estrategia de prevención impulsada por las entidades de seguridad y salud pública del condado de Allegheny.